捲髮專用洗頭水8款推薦　修護受損髮質　提升光澤彈性告別毛躁

為秀髮增添捲度，不只是創造整體造型亮點的技巧，透過不同紋理、立體度的捲度變化，更可達到修飾臉型、身段比例的視覺效果。你也喜歡捲髮造型嗎？又或者天生擁有粗硬、難整理的自然捲髮質呢？



想要改善捲度、毛躁與受損髮質的困擾，除了建立正確的護髮觀念，以下8款「捲髮專用洗髮精」更不可缺少！

8款捲髮專用洗髮精推薦（Rahua官網；01製圖）

燙髮必備！8款「捲髮專用洗頭水」推薦清單▼▼▼

+ 11

1. Shiseido Professional SUBLIMIC 芯之麗 輕縈柔波洗髮露

資生堂旗下洗髮精以清爽、輕盈、適合亞洲人髮質與氣候的特性備受市場歡迎。尤其這款專為自然捲髮質、髮絲修護設計的系列，更於質地中強化保濕、抗潮、提亮光澤等滋養因子，能使捲度更加柔順、有彈性，遇到雨天也不怕毛躁。

Shiseido Professional SUBLIMIC 芯之麗 輕縈柔波洗髮露，250ml／NTD990



2. Kérastase 柔舞絲緞髮浴

無論是燙後捲髮，或是天生自然捲，最大的困擾往往是粗糙、毛躁與乾澀。注重於髮質護理的卡詩，旗下柔舞絲緞系列便針對潮濕氣候下的毛躁問題、乾燥缺水而降低的髮質光澤進行修護，高滋養潤澤體驗，搭配香水級髮香，清潔同步也為燙後秀髮進行深度SPA。

Kérastase 柔舞絲緞髮浴，250ml／NTD1,200



3. Rahua 島嶼花園煥活洗髮精

紐約有機髮品品牌Rahua，活用自然食材的營養價值，為秀髮提供更純淨的修護提案。高潤澤質地中蘊藏橙皮、紫花苜蓿、木瓜、鳳梨和大麥草等有機蔬果，結合植物益生菌製成的「植物性生物素B7」，能有效強韌頭髮結構與彈性，並防止乾燥，達到強健髮質、穩固毛囊的效果。

Rahua 島嶼花園煥活洗髮精，275ml／NTD1,250；補充包 280ml／NTD1,100；大容量按壓瓶 475ml／NTD1,800



4. Oribe 捲髮心計 香波洗髮露

好萊塢御用髮品品牌Oribe的寵愛向來令人安心。不僅能洗護兼具，還能享受精緻、高級的多層次髮香，植物性滋養成分更能深層滋潤髮絲，溫和清潔、柔順秀髮更能安撫捲髮的毛躁問題。洗後髮質柔軟不失韌性，捲度輕盈兼具光澤感。

Oribe 捲髮心計 香波洗髮露，250ml／NTD1,600



5. Aveda 花植結構重鍵洗髮精

除了護髮功夫令人讚嘆，Aveda經典花植結構重鍵的這款洗髮精，也善用三層結構修護技術，為乾燥、受損髮質注入多層次滋養。細緻泡沫、木質草本清香，清潔力溫和更有著高滋潤效果。洗後髮質柔軟、捲度依舊立體有光澤。

Aveda 花植結構重鍵洗髮精，200ml／NTD1,600



6. Kerasilk 絲馭洸特殊個別處方-水誘晶漾髮露

花王旗下專業修護髮品Kerasilk，也為高度造型需求延伸出特殊護理系列。採用100%純素配方，並強化玻尿酸成分，能有效修復髮絲、預防髮絲斷裂，同時對抗毛躁、撫平紋理，讓燙染後秀髮更加滋潤、好整理。

Kerasilk 絲馭洸特殊個別處方-水誘晶漾髮露，250ml／NTD1,100



7. Ahres 三層修護洗髮露

來自日本的新生代品牌Ahres不只擅長香氛、保養創作，旗下專為染燙後受損髮質設計的三層修護洗髮露，更富含多酚、黑豆發酵液、厚葉解曼藻提取物能加倍提升秀髮保濕性，修復髮質，還原秀髮輕盈、柔順觸感，更有改善粗硬髮質、降低毛躁的呵護效果。

Ahres 三層修護洗髮露，480ml／NTD1,080



8. Sachajuan 洗髮露-密集修護

專為髮型師需求打造的瑞典髮品品牌Sachajuan，不只有著簡約的設計感外型，成分中更蘊藏海洋絲柔科技配方，提供秀髮高保濕、高滋養的修護力，不僅限於清潔，更能改善燙染後秀髮的受損問題，同時減緩後續熱傷害帶來的二度刺激。

Sachajuan 洗髮露-密集修護，250ml／NTD950



同場加映：髮型推薦｜告五人犬青示範5款潮流造型 人魚捲髮不挑臉型（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

延伸閱讀：

護髮膜推薦｜捲髮燙髮專用8款：Oribe讓捲度更持久，資生堂堪比自然捲髮質救星

染髮後專用！7款「護色髮膜」推薦：巴黎卡詩專攻漂色後秀髮，資生堂、Oribe延長髮色不泛黃

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】