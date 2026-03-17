養髮｜茂密秀髮能靠吃出來？網傳養髮神食譜　7種關鍵營養這樣吃

掉髮、頭髮稀疏是許多人的困擾，光靠外用產品可能不夠，「吃對營養」也很重要，才能達到裏應外合的完整效能。近來網絡瘋傳一帖「養髮神食譜」，宣稱每天吃就能有效補充頭髮生長所需的核心營養。專家表示，7種營養素都要到位，並不容易。



台灣營養師蔡宜方解析「養髮食譜」與「升級版」吃法

營養師蔡宜方指出，養髮需要多種關鍵營養素協同作用，包括維生素（維他命）A、E、生物素、鋅、硒，以及優質蛋白質與不飽和脂肪酸。根據網路瘋傳的影音，宣稱只要拿雞蛋、黑芝麻、芝麻油作蒸蛋，常常吃就會有效果。蔡宜方的解析如下：

網絡瘋傳養髮食譜（01製圖）

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1. 基底食材：雞蛋 + 黑芝麻 + 芝麻油

雞蛋：

提供優質蛋白質與生物素，是構建頭髮角蛋白的主要原料，生物素則有助維持髮質健康。

黑芝麻：

富含維生素E、鋅、鐵及不飽和脂肪酸，能抗氧化、促進頭皮血液循環，並幫助維持髮色。

芝麻油：

提供維生素E與不飽和脂肪酸，提升頭髮光澤，同時作為脂溶性營養素的吸收媒介。

2. 黃金組合與吃法

蔡宜方認為與其把材料拌勻作蒸蛋，她有更理想的吃法。

將1顆水煮蛋切碎，拌入1匙黑芝麻與1/2匙芝麻油，可作為早餐佐餐或午後點心。此組合能同時攝取蛋白質、鋅、鐵、維生素E與健康油脂，一次性補足養髮的關鍵營養拼圖。

3. 進階升級：替換油脂強化抗發炎毛囊

若想進一步強化抗發炎、保護毛囊的效果，蔡宜方建議，可將芝麻油（富含Omega-6）替換為亞麻仁油（富含Omega-3）或酪梨（牛油果）油（富含Omega-9）。這個微調能增加抗氧化與抗發炎的脂肪酸比例，為毛囊創造更健康的生長環境。

蔡宜方提醒，養髮是長期工程，除了攝取特定營養，整體飲食均衡、睡眠充足與壓力管理同樣重要。將這道簡單的食譜融入日常，持續補充頭髮所需的「建築材料」，搭配健康生活習慣，就能由內而外養出強韌豐盈的秀髮。

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