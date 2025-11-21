睡前「1件事」易令頭髮扁塌顯臉大？3大護髮地雷行為+破解方法
撰文：女人我最大
髮根蓬鬆度決定髮型好看度！若頭髮塌扁緊貼頭皮，不但看起來髮量少、顯臉大、還很顯老！
專業髮型師Asahi 旭創辦人暨首席設計師Iven就針對男女生最在意的頭髮塌扁問題做出分析，發現以下3 NG行為最容易造成頭髮塌扁，讓你看起來髮量稀疏！
細軟塌扁髮需要注意造成頭髮塌扁、髮量稀疏的3大NG行為和解決方法（點擊放大瀏覽）▼▼▼
1. 頭髮過長過重而不修剪
調查指出有約5成5的人平時剪頭髮的頻率很低，尤其是留長髮的女生，很容易因頭髮過長過重導致髮根塌扁，Iven表示長髮女生洗頭可能只洗頭髮，長期沒有清潔到頭皮，讓微小髒污不斷堆積，導致髮根站不起來。
2. 洗頭後沒有徹底吹乾頭皮頭髮
洗頭後有沒有徹底吹乾頭皮頭髮，也是影響髮根站立的關鍵原因！Iven表示如果頭髮沒吹乾可能會讓頭髮扁塌，尤其長髮厚重會悶住導致濕氣殘留，讓髮根更貼頭皮。
3. 吹完頭後直接睡覺
調查顯示約4成的人會在吹完頭髮後直接睡覺，因為頭髮仍保有溫度、容易塑形，這時直接睡覺容易將頭髮壓扁，若隔天出門前沒有再吹整，就會一整天都處於頭髮扁塌狀態！
相關文章：營養師教5大頭皮問題警示+護髮飲食 脫髮嚴重是「2營養素」不足（點擊放大瀏覽）▼▼▼
頭髮塌扁解決方法
許多女生為了縮減洗髮護髮時間，喜歡挑洗護合一的洗髮精，Iven表示這種洗髮精通常都含有較多的矽靈，會在頭皮上逐漸堆積形成一層膜，讓髮根難以站立，建議可以挑選較溫和、適合頭皮的弱酸性洗髮精，並避免使用過熱的熱水洗頭，才能確保頭皮乾淨健康。
同場加映：《難哄》章若楠絕美亮相巴黎時裝周 5同款髮型教學 附髮品推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼
