夏日出油導致毛孔粗大？韓國醫生親授5招收毛孔　重塑光滑肌膚

天氣逐漸悶熱，出油、粉刺、痘痘等毛孔問題跟著找上門！除難以預測的油水不穩定膚況，「毛孔粗大」更是許多女孩的噩夢～難道粗大毛孔真的沒藥醫了嗎？除了勤保養、做醫美修護之外，日常護理又有甚麼訣竅呢？



韓國皮膚科醫師－李芝恩幫女孩們破解5大美肌處方，原來洗面乳得這樣挑更有效！

毛孔粗大怎麼辦？韓國醫生分享5個解決方法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5大技巧擺脫毛孔粗大（AI生成圖片；01製圖）

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1. 早晚使用慕斯型洗面乳

很多人總有個錯誤觀念，以為毛孔粗大又出油就代表自己屬於中東大油田，必須得勤加清潔～事實上粗大毛孔的成因有很多種，過度且刺激的清潔方式反而更容易讓肌膚缺水、使毛孔紋理更加明顯！因此在洗面乳的選擇上，專家建議早晚可以使用泡沫細緻的慕斯型洗面乳，並搭配32度溫水沖洗，使用感受更溫和，也能更快地滲透毛孔剃除髒污與油光。

2. 定期去角質

當然了，適當且溫和的清潔很重要，對於屬於油光型粗大毛孔來說，定期去角質更能有助於毛孔的修復！若你屬於Ｕ型出油毛孔，定期搭配富含水楊酸的角質護理產品，做深層去角質，能有效代謝毛孔中阻塞的粉刺和老廢皮脂，另外，使用上還得避免使用有磨砂顆粒的品項以及撕拉型清潔面膜，才不會養膚不成反而養出粗糙紋理。

3. 避免大分子油類保養

雖然說許多專家總是提醒，油肌也能用保養油，但使用前還得有個前提！想要避免粗大毛孔的生成在保養品的選擇上就要小心～植物性油質成分常用於保養品中做保濕，但像是椰子油、橄欖油、亞麻籽油、小麥胚芽油等大分子的油品絕對要避免！大分子油質不好吸收、代謝，能幫助肌膚表層保濕、防止水分散失，同時對油性肌膚、粗大毛孔來說堵塞毛孔、皮脂堆積的風險也高！用對保養品才能有效率地養出水煮蛋肌。

4. 四季防曬、少糖飲食

除了清潔保養上得技巧，最重要的還有預防肌膚老化、受損！毛孔粗大的成因之一不光只有過量出油，膠原蛋白就像是繃緊肌膚得彈簧床，若遭到破壞，膚質乾澀、彈性缺乏，自然也會形成毛孔鬆弛粗糙～因此不論四季，SPF50+的高係數防曬絕對要天天用，且減少糖類食品的攝取，既能改善痘痘問題，也能緩解你的月球表面。

5. 三天一次面膜

前面提到，肌膚就像是一塊有彈性、可伸縮的布，需要底下的膠原蛋白與營養支撐，才能繃出緊緻有彈性的膚觸！因此不光是清潔、角質代謝的功夫不能少，專家也建議，一周最多要敷三次面膜～加強肌膚的深層、淺層補水，也能讓乾巴巴凹縮的毛孔撐起來。

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