暗瘡｜天氣悶熱潮濕反復冒痘刷酸不見好？7款針對性神級單品推薦

每到夏季，悶熱潮濕的天氣不僅讓體感溫度飆升，更是痘痘、粉刺的「旺季」。許多女孩飽受反覆冒痘之苦，即便狂擦酸類保養也難見起色。



台灣皮膚專科鄒嘉倫醫師指出，想要終結爆痘輪廓，不能只靠單一煥膚。關鍵在於：「根源控油、防止皮脂氧化、以及溫和代謝」。

今天整理了七款針對易痘體質設計的神級單品，從洗顏、調理水到超萌痘痘貼，帶妳建立親膚溫和的代謝節奏，徹底逆轉油痘體質！

7款針對暗瘡的神級單品（點擊放大瀏覽）▼▼▼

7款針對暗瘡單品（01製圖；Avène官網）

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1. 精準滲透對抗粉刺：BIODERMA 3D水楊酸粉刺淨痘精華，狙擊循環

結合雙酸與皮脂調節流動科技，從根源調整油質，消痘同時強化屏障。

BIODERMA這款精華結合了10%蘋果酸酯與1.8%水楊酸，能精準滲透毛孔並強效代謝角質。最特別的是它搭載了獨家皮脂調節科技與DAF™仿生修護技術，不僅能防止皮脂氧化變黏稠，更能持久保濕不刺激。對於怕酸類保養會脫皮的女孩來說，這款無酒精、無矽靈的產品是溫和控油的救星。

BIODERMA 3D水楊酸粉刺淨痘精華，30ml，NT.780



2. 曬後悶熱救星：曼秀雷敦Acnes抗痘舒緩修護面膜，穩定肌底

針對脆弱的痘痘肌屏障，透過專業科學成分精準控油並深入修護。

夏日的高溫讓油脂分泌失控，曼秀雷敦Acnes專為保養焦慮的痘痘族群研發，這款面膜添加三大關鍵成分，在舒緩紅腫不適的同時，能強化因發炎而變得脆弱的肌膚屏障。對於正在冒痘、肌膚鬧情緒的時刻，一片修護面膜就能找回穩定的平衡狀態。

曼秀雷敦Acnes抗痘舒緩修護面膜，22mL x 5片裝，NT.299



3. 日系極簡溫和力：IPSA淨荳調理精華，專攻T字區壓力荳

零酸類、零酒精的溫和配方，連敏弱肌也能安心抑制控油、淡化印記。

IPSA針對最易鬧脾氣的T字部位設計，採用甜菜鹼軟化角質，避免粉刺堆積。最令人驚豔的是它完全不含酸類，而是利用苦楝葉萃取與傳明酸來調理環境並舒緩紅腫。這款精華特別推薦給壓力型爆痘的讀者，在最初期就抑制發炎，連最難纏的痘痕都能一併淡化。

IPSA淨荳調理精華，25ml，NT.1,200



4. 黑豆發酵的拋光術：m̄enom̄eno Rn淨透新生調理水，維持微生態

利用AHA與BHA黃金比例疏通毛孔，日本黑豆萃取讓肌膚拋光後依然澎彈。

m̄enom̄eno打破酸類會乾澀的印象，利用分子最小的甘醇酸滲透保水。最關鍵的細節是添加了日本黑豆發酵萃取，內含35種乳酸桿菌，能維持肌膚表面的微生態平衡。這款調理水讓妳在代謝老舊角質的同時，還能增強天然防禦力，打造出淨透的嫩臉。

m̄enom̄eno Rn淨透新生調理水，100g，NT.880



5. 洗出平滑光澤肌：Avène雙酸角質煥亮潔膚露，建立溫和代謝節奏

琥珀酸搭配乳酸的黃金比例，從清潔開始根源控油，全身皆可適用。

現代人追求效率，Avène則主張「外淨痘、內穩膚」。這款潔膚露捨棄刺激成分，利用琥珀酸與水飛薊果實萃取的「克痘多因」，從洗臉開始就導入煥膚能量。清透的琉璃藍凝膠質地不僅臉部適用，連胸口、背部等身體痘也能一併調理，洗後清爽不緊繃，讓肌膚重拾細緻感。

Avène雙酸角質煥亮潔膚露，400ML，NT.1,500／嚐鮮價NT.1,100



6. AI科技精準管理：NARUKO茶樹三酸AI系列，啟動高效抗痘實力

牛爾老師將科技注入保養，一滴啟動、兩小時作用，專為反覆長痘族打造。

NARUKO領先趨勢將「AI精準保養思維」導入抗痘領域。明星三酸配方結合科技解方，能針對失控出油與粗大毛孔進行三步驟管理。不論是調理水還是美白安瓶，都能讓抗痘變得可被驗證，告別盲目保養，用最高效的方式拿捏油水平衡。

NARUKO茶樹三酸AI抗痘調理水，NT.520；茶樹三酸AI痘印美白安瓶，NT.520



7. 可愛就是正義：DermaAngel飛天小女警造型痘痘貼，啟動呵護任務

四十八種超萌造型結合專業水膠體科技，讓遮蓋痘痘變成潮流時尚。

當痘痘真的冒出來時，DermaAngel聯名飛天小女警的限量款痘痘貼，絕對能療癒妳的心。這款產品將專業的水膠體科技與角色魅力結合，多達48種造型讓妳貼上後不只是保護，更是可愛爆棚的穿搭配件，讓痘痘修復期也能擁有好心情！

DermaAngel飛天小女警限量款造型印彩痘痘貼



逆轉油痘體質，從日常細節開始優雅煥膚

想要擁有人人羨慕的透明感膚質，並非一味追求強效去油，而是要遵循鄒醫師提出的「控油、抗氧、溫和代謝」三大準則。從正確的清潔到精準的精華調理，抗痘關鍵更趨向於「溫和且有感」。挑選最適合妳膚況的靈魂單品，讓抗痘不再是場硬仗，而是一場寵愛肌膚的轉生儀式吧！

同場加映：油性、暗瘡肌專櫃人氣化妝水10款推介 La Mer穩定膚況去角質一流（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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