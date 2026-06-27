腋下暗沉粗糙？女團級管理技巧教正確脫毛保養方法　附5美白產品

韓國女團BABYMONSTER成員Asa（本名榎並杏紗，日文：えなみあさEnamiAsa／中文唸法近似音為「誒-拿-咪阿-撒」）近年人氣持續攀升，Asa身高約167公分，以修長身形與舞台魅力受到關注。



不過截至2026年5月，Asa尚未開設個人IG帳號，主要透過BABYMONSTER官方IG（@babymonster_ygofficial）與粉絲互動，分享團體活動與日常花絮，也讓她的每次曝光都備受期待。

近日在社群平台Threads上，有網友分享Asa的多張舉手美照，她乾淨清爽的狀態與自然外型，甚至掀起粉絲熱議與轉發潮，不少網友表示她不僅舞台表現亮眼，私下狀態也同樣精緻，讓BABYMONSTER的人氣再度升溫，成為社群上的話題焦點之一。

腋下管理技巧，5類美白產品推薦（01製圖；threads）

BABYMONSTER成員Asa示範腋下管理，教2個腋下保養技巧，附5類美白產品（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Asa腋下管理引發熱議？

近日在社群平台Threads上，有網友分享BABYMONSTERAsa的近距離美照，其中一張畫面更意外引發熱議，焦點落在她腋下狀態極為乾淨、細緻且幾乎看不到任何瑕疵，讓不少粉絲直呼驚艷。

事實上，不只Asa，許多韓國女團成員在鏡頭前的體態與細節管理都相當講究，尤其在舞台與拍攝需求下，對於腋下、肌膚等細節保養更是維持高標準。隨著夏天即將到來，無袖穿搭與清涼造型勢必成為主流，腋下管理也再度成為女生們關注的重點。今次編輯也特別整理腋下保養與管理技巧，想在夏日自信展現手臂線條的人，一起來看看吧！

刮腋毛、腋下肌膚保養技巧

刮腋毛正確步驟

在開始除毛前，可以先在腋下薄擦一層乳液，幫助潤滑肌膚、降低刺激感。接著先進行熱敷，讓毛孔放鬆後，再沿著毛流方向順刮，減少毛髮內生與後續出現黑頭或發炎的機率。完成第一輪後，再逆向輕刮一次，能讓除毛更乾淨細緻。最後記得清潔肌膚，並塗抹蘆薈凝膠幫助舒緩與降紅，讓腋下維持穩定狀態。

改善腋下暗沉方法

想改善腋下暗沉，可以先使用卸妝油進行深層清潔，幫助帶走老廢角質與髒污。清潔後，再將美白精華與身體乳混合均勻塗抹於腋下，進行保養加強。接著可用保鮮膜或化妝棉局部敷10分鐘，讓成分更完整吸收。建議每週進行約兩次，有助於提升肌膚明亮度與細緻度。

2026亮白精華液、精華乳推薦

①Caudalie－葡萄蔓極緻淡斑亮白精華

Caudalie以葡萄藤為核心靈感，結合與哈佛醫學院的研究合作，萃取葡萄中強大的抗氧化成分與植萃能量，打造出兼具天然、高效與感官體驗的保養系列，並長期堅持環保永續理念，讓護膚同時兼顧肌膚與環境友善。

其中熱銷的「葡萄蔓極緻淡斑亮白精華」更被譽為法國藥妝銷售冠軍，憑藉臨床實測數據展現亮白實力，針對亞洲肌膚需求進一步優化配方，實測顯示可改善色斑達60%、減少蠟黃41%、並舒緩泛紅27%，同時維持低敏溫和特性，即使敏感肌與孕期膚質也能安心使用。

憑藉穩定口碑與實證效果，該系列在全球市場表現亮眼，平均每15秒即售出一瓶，成為亮白保養領域的代表性產品之一，滿足現代消費者對「提亮、修護與溫和」三重需求的全方位保養期待。

Caudalie－葡萄蔓極緻淡斑亮白精華，30ml／$510，50ml／$710



②ELIXIR－膠原透白乳液

ELIXIR推出全新「膠原透白乳液」，正式打破傳統淨白僅止於淡斑的框架。此次升級主打「淨白×膠原」雙核心科技，從肌膚結構層級出發，結合抑制黑色素生成與強化膠原支撐力的雙重機制，提升肌膚對光線的反射與散射效果，讓膚況由內而外呈現自然透亮光感。

同時導入「光學透亮概念」，讓保養不再只是單純淡化瑕疵，而是打造更立體、有彈性的發光肌。全新配方更進一步升級為「0酒精、0Paraben防腐劑」，在維持高滲透與延展質地的同時，大幅提升溫和度，即使是敏感肌或醫美術後肌膚也能安心使用，實現修護與亮白兼具的日常保養體驗。

ELIXIR－膠原透白乳液，130ml，$320



③雪花秀－晶透臻白安瓶精華

雪花秀「晶透臻白安瓶精華」以改善膚色暗沉與蠟黃為核心訴求，主打透過「煙鹼醯胺」從源頭抑制並淡化黑色素生成，幫助膚況回到更均勻透亮的狀態。同時結合雪花秀獨家研發的「人蔘依克多因TM」，在外在環境刺激下協助肌膚維持穩定，讓整體煥白調理效果更加持續且穩定。

所謂人蔘依克多因TM，是由人蔘多糖體（白蔘、紅蔘與多糖體）結合依克多因所組成的複合配方。其中依克多因具備優異的肌膚防護與抗壓特性，能幫助肌膚在外界刺激下維持穩定狀態，再搭配人蔘多糖體進一步提升調理力與活力表現，從保濕、舒緩到強化肌膚屏障與彈性，全面建立穩定基底。也間接放大煙鹼醯胺的煥白效果，使亮白表現更持久、更均勻，質地方面呈現絲緞般輕盈精華乳狀，延展性佳、適合每日全臉使用，因此也被暱稱為「#小白燈」，象徵由內而外逐步點亮的透亮光澤。

雪花秀－晶透臻白安瓶精華，30ml，$880



④LIP Intimate Care－甘草定極致亮采精華

LIP Intimate Care「光甘草定極致亮采精華」以「穩定肌膚環境，打造自然亮感」為核心理念，透過多重植萃潤澤能量建立肌膚的恆定水潤屏障，使光澤不只停留在表層提亮，而是源自肌底狀態的平衡與細緻。

配方中特別加入來自北歐森林的白松萃取，提供溫和防護力；搭配荷荷芭油協助修護肌膚屏障並維持油水平衡，再結合角鯊烷與玻尿酸鈉補充水分，使肌膚長時間維持柔嫩細緻的水潤觸感，逐步呈現均勻透亮的自然光澤。質地方面為輕盈水感乳狀，延展性高、觸膚即化，不黏膩也不厚重，適合日夜使用。

能在肌膚表面形成細緻薄透的潤澤層，讓保養過程更舒適無負擔，並幫助肌膚在穩定水潤狀態下持續改善膚況，除了臉部保養，也適用於手肘、膝蓋、腋下與比基尼線等容易因摩擦或除毛而暗沉粗糙的部位，讓整體膚色更顯均勻柔亮，逐步打造由內而外延伸的全身透亮質感。

LIP Intimate Care－甘草定極致亮采精華，30ml



⑤LOREAL－淡斑淨印精華

LOREAL「淨亮白MELA淡斑精華」作為開架保養首創的「MELA淨亮白科技」，主打三大革新突破——最強淡斑、最快淨亮與抗暗阻黑，從源頭改善膚色問題。核心配方採用革命性醫美級成分MELASYL™，號稱從超過10萬種亮白成分中脫穎而出，能在黑色素生成前即進行阻斷並加速代謝，實測顯示高達94%使用者感受到淡斑改善效果。

同時結合甘醇酸（小分子果酸），深入角質層幫助代謝老廢角質，加速肌膚更新週期，使整體膚質更細緻透亮，如同為肌膚開啟「亮白加速器」。配方也針對暗沉、曬斑、痘疤、黑斑與深層斑等五大類色素問題進行改善，透過抑制黑色素生成機制，有效降低復黑機率，即使停用後仍能維持膚況穩定。

此外，產品亦添加煙鹼醯胺強化肌膚防禦力，同步達到舒緩與修護效果，改善膚色不均與疲憊感，使肌膚更顯年輕透亮，質地則為清爽不黏膩的高滲透型配方，適合油性與敏感性肌膚使用，能迅速吸收不卡負擔。持續使用約7天即可感受全臉淨亮有感提升，呈現更均勻、乾淨的透亮膚質。

LOREAL－淨亮白MELA淡斑精華，30ml，$359



從日常的腋下細節保養，到臉部亮白精華的進階選擇，可以看出現代保養早已不再只是「變白」，而是更強調整體膚況的穩定、細緻與透亮感。無論是針對暗沉、色斑，還是肌膚屏障與敏感問題，透過不同成分與科技的搭配，都能讓保養更有層次，也更貼近個人需求。隨著夏季來臨，從身體到臉部的全方位管理，也將成為打造自信透亮肌的關鍵。

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