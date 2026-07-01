防曬乳用量太少等於沒塗？專家揭挑選與使用6大觀念防紫外線傷害

天氣越來越炎熱，白天的紫外線、室內的日光燈與螢幕藍光，都成為造成肌膚老化的潛在兇手。



許多民眾都明白「防曬」是抗老的基礎觀念，但多數人卻不清楚防曬乳該怎麼挑，甚至塗抹用量與習慣不正確！這次請教台灣皮膚科權威暨美之道皮膚科診所院長－邱品齊醫師為我們專業解析，2026年防曬乳使用、挑選最新6大正確觀念。

防曬乳挑選與使用6大正確觀念（01製圖）

皮膚科醫師解答：2026防曬乳使用、挑選6觀念（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 防曬用量太少等於沒效！

不論晴天、雨天外出，你是否都有確實塗抹防曬呢？許多人總以為防曬乳「只要有塗就有效」，但邱品齊醫師提醒，防曬真正的關鍵，不只在於係數高低，更重要的是「用量是否足夠」！防曬產品標示的 SPF、PA 等防護力，通常是在每平方公分肌膚塗抹 2 毫克的標準用量下測得；換言之，若平常只薄薄抹一層，實際能得到的防護力往往遠低於瓶身標示。

以日常臉部防曬來說，若涵蓋全臉加上脖子，用量大約需 1.2 至 1.5cc，才較接近足量塗抹的標準。尤其香港氣候悶熱潮濕，許多人擔心黏膩感而刻意減少用量、不規律使用，反而容易在不注意的時候累積曬黑、曬斑與光老化問題。

2. 怎麼挑選安全、有效的防曬？

市面上的防曬乳選擇眾多，從高係數、潤色款、清爽型到保養型防曬，讓人眼花撩亂，針對消費者的挑選守則，邱品齊醫師建議，選購時仍應回到最核心的兩件事：是否具備足夠防護力，以及配方是否適合自己的膚質。

防曬主要目的在於阻擋或減少 UVA、UVB 對肌膚的傷害，因此消費者在選購時，不只要看 SPF，也要留意 PA 防護標示：是否具備防 A 光和 B 光的效力；再者，基於安全性考量，邱品齊醫師也提醒，可以從成分表的複雜程度作為初步觀察。一般來說，成分越多，肌膚接觸到潛在刺激源或過敏原的機率也可能增加；若一款防曬乳的成分表過於冗長，甚至超過 30 種以上，就要更謹慎評估是否適合長期使用。

3. 清爽化學型防曬不一定適合所有人

邱品齊醫師觀察到，近年防曬單品越來越輕盈，尤其化學型防曬更是多數追求清爽膚感者的首選。不過，醫師也進一步指出，化學型防曬雖然在使用感上更容易做得清爽服貼，但部分化學防曬成分需要透過油性基劑或特殊溶劑來幫助穩定與延展，並不代表每一款都適合所有膚質。尤其對於肌膚屏障較弱、容易刺痛、泛紅或反覆敏感的人來說，挑選防曬不是越清爽越好，而是要找到膚質能長期穩定使用的配方，才是真正適合自己的產品。

4. 敏感膚質建議選擇「純物理性防曬」

對敏感肌來說，防曬是保護肌膚的基礎功，但成分的安全性卻時常令人憂心。邱品齊醫師建議，若屬於容易敏感、酒糟肌傾向、醫美術後，或膚況正處於不穩定狀態的人，可以優先考慮「純物理性防曬」。物理性防曬主要以氧化鋅、二氧化鈦作為防曬成分，透過在肌膚表面形成防護膜，幫助反射、散射紫外線。相較部分化學型防曬需要透過溶劑或吸收轉化來發揮作用，純物理性防曬成分相對單純、穩定、低刺激性。

5. 「保養型」防曬真的比較好嗎？

現在市面上許多防曬產品不只強調防曬，還會加入保濕、美白、抗老、修護等保養訴求，看似一瓶就能完成白天保養最後一步。對此邱品齊醫師提醒，防曬產品的核心功能，仍是在肌膚表面形成防護，減少紫外線與外在環境對肌膚造成的傷害；防曬配方本身並不是設計來讓肌膚吸收的。

因此，若防曬中添加保濕、美白或抗老成分，不代表就能取代原本的精華液、乳液或乳霜。相對來說，較適合放進防曬配方中的，是能在肌膚表面協助防禦的抗氧化成分。若有保濕、淡斑、修護等保養需求，醫師建議仍應先完成基礎保養，再於最後一步使用防曬，讓保養與防曬各司其職，也較不容易因過度堆疊功效而造成肌膚負擔。

6. 「防禦型」防曬是趨勢

過去談到防曬，多半只聚焦抵禦紫外線傷害；但隨著現代生活型態改變，肌膚白天面對的外在壓力早已不只陽光。邱品齊醫師點出，近年防曬產品最大的轉變，是從單純「防紫外線」逐漸延伸為更全面的「日間防禦」概念。除了 UVA、UVB，藍光、紅外線、空氣污染與環境氧化壓力，也都成為品牌研發防曬產品時更重視的方向。

但挑選防曬品還是要以核心功效與成分屬性為依據，不應被過多新名詞牽著走，而是先確認基本防曬力是否足夠，同時篩選適合自身膚質與耐受性的配方比例，並且堅守足量、規律與補擦這三大基本功，才能有效抵禦光傷害，同時穩定膚況。

最新防曬觀念常見問答

Q1：防曬乳應該在保養哪一步使用？可以取代乳液或妝前乳嗎？ A：防曬建議放在白天保養的最後一步，也就是化妝水、精華、乳液或乳霜之後使用，接著再上底妝。防曬的主要功能是在肌膚表面形成防護，不建議把它當成保濕乳或修護精華取代基礎保養。若後續要化妝，建議等待防曬成膜後再上妝，能減少搓泥，也讓防護效果更穩定。 Q2：夏天很悶熱，防曬乳擦多少才算足量？ A：以全臉加脖子來說，防曬用量約需 1.2 至 1.5cc，才較接近測試防曬係數時的標準用量。若擔心一次擦足量太厚重，可以分兩次薄擦，先均勻塗抹全臉，待稍微服貼後再補上一層。尤其夏季高溫潮濕、流汗頻率高，外出、通勤或長時間待在戶外時，更要養成補擦習慣。 Q3：敏感肌、酒糟肌或醫美術後，該怎麼挑防曬？ A：敏感肌、酒糟肌傾向或醫美術後膚況不穩定時，建議優先選擇純物理性防曬，常見成分為氧化鋅、二氧化鈦。這類防曬多以在肌膚表面形成防護膜為主，配方相對單純、刺激風險較低。挑選時也可避開香精、酒精感明顯或成分表過度複雜的產品，先以低刺激、好清潔、膚感穩定為原則。 Q4：只待在室內、每天面對電腦螢幕，也需要擦防曬嗎？ A：需要。即使不長時間戶外曝曬，日常通勤、窗邊光線、室內日光燈與螢幕藍光，仍可能讓肌膚累積光老化與氧化壓力。若多數時間待在室內，可選擇質地較清爽、具基礎 UVA／UVB 防護的日常防曬；若座位靠窗、白天外出頻繁，則仍建議使用足量防曬，並視流汗、出油與外出時間補擦。 Q5：保養型、防禦型防曬真的比較值得買嗎？ A：保養型或防禦型防曬可以作為加分選項，但不應取代防曬本身最重要的判斷標準：防護力、成分安全性與膚質適配度。若產品添加抗氧化、抗污染或藍光防護成分，適合長時間通勤、面對螢幕或重視日間防禦的人；但若有美白、修護、抗老需求，仍建議交給精華與乳霜完成，防曬則專注做好最後一道防護。

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