養成5個習慣減褪黑色素！美容師警告曬後塗1種美白成分或招反效果

每到夏天都會避免肌膚曬黑、出現色斑，因此會勤做足防曬措施。美容院創辦人Joyce Koo向「01女生」 分享如何能夠有效減褪黑色素？在暴曬後應如何處理？大家不妨看看家中的美白護膚品內，有否含有這些高效成分！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、美白程度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

美白精華實試2026 即睇>>> 編輯分享愛用淡斑亮白精華：注重成分溫和有效

美白產品遲遲不見效？即睇>>> 皮膚科醫生：注意肌膚周期 通常多於1星期

避免越用越黑>>>皮膚科醫生解疑問：3大成分建議晚上用

如何預防色斑生成>>> 皮膚科拆解色斑4大成因

高效美白成分

要提升美白效果，必要用對成分，Joyce分享在不同的黑色素生成階段，都可用相應的護膚成分，來解決肌膚變黑的煩惱。

高效美白成分｜黑色素生成前段：穀胱甘肽（Glutathione）

在黑色素尚未形成之際，可以使用穀胱甘肽來預防源頭，直接抑制引發黑色素產生的關鍵酵素（酪氨酸酶）活性，並在黑色素剛要開始合成時介入，把原本會變成深黑色的「真黑色素（Eumelanin）」路徑，扭轉成淺黃/紅色的「偽黑色素（Pheomelanin）」，從源頭降低色素的濃度與深淺。

高效美白成分｜黑色素生成中段：維他命 C（Vitamin C）

當黑色素進行合成反應及剛生成時，可以使用維他命C，來充當還原劑。黑色素的變黑過程，其實是一連串的「氧化反應」，而維他命C便是退色還原劑，能把已經被氧化發黑的黑色素，透過化學還原作用「變回無色」。同時維他命C亦能清除紫外線誘發的自由基，阻斷黑色素繼續變深。

高效美白成分｜黑色素生成後段：杜鵑花酸（Azelaic Acid）

若然黑色素已形成並於皮膚沉澱時，可用杜鵑花酸作末端清除。杜鵑花酸能夠針對已沉澱、過度活躍的異常黑色素細胞（例如發炎後留下的紅黑痘印、深色斑點）進行專一性抑制，同時不傷正常肌膚，同時清除紫外線誘發的氧化自由基，阻斷黑色素繼續變深。

高效美白成分 (Freepik/ Magnific)

LED綠光是甚麼？如何美白？

LED燈中的綠光能做到溫和美白的作用，但只屬保養性質，不能完全祛斑或分解已沉澱的黑色素。它主要有3個作用：抑制黑色素的活躍程度，減少黑色素的積聚和沉澱。同時有效淡化已有的黑色素，令肌膚更透亮、改善暗沉。綠光亦具紓緩與鎮靜的作用，減褪肌膚泛紅，從而降低因發炎而致的色素沉澱。

在照燈後一定要做好保濕和防曬，避免使用較刺激的護膚品，並令肌膚產生不適感。由於照燈後肌膚偏乾，因此一定要補濕。照燈後黑色素亦會較活躍和敏感，對光反應較大，易有色素沉澱和反應，需要做好防曬工作。此外，使用酸性或煥膚產品，肌膚易變得不穩定，更易出現敏感，所以要用較溫和的護膚品。

LED綠光是甚麼？如何美白？ (Freepik/ Magnific)

減少黑色素增長的方法

首先必定是防曬，因為要切斷肌膚接觸紫外線的根源，無論面部或身體，都需勤塗和補塗防曬，穿著長袖衣服、戴帽及使用阻隔紫外線的雨傘。然後從日常護膚品著手，使用含穀胱甘肽、維他命C、熊果素及傅明酸，有助抑制形成黑色素、增加肌膚抗氧化力。

很多人不為意的習慣便是補水，補充足夠水分可減少肌膚暗黃。此外，飲食上還要儘量避免高糖食物，因糖分易令身體出現炎症，這會激活體內黑色細胞的變得活躍，更易沉澱色素，當遇上陽光亦會更易出現色斑。

而睡前使用電話，所照射出來的藍光會激活黑色素細胞的活躍度，使它們更易沉澱和積聚於體內，形成暗黃問題。

肌膚暴曬變黑後護理 (Freepik/ Magnific)

肌膚暴曬變黑後護理

暴曬後不能急於美白，因為維他命C或美白療程對肌膚較為刺激，因此頭3天主要為肌膚補水，以紓緩為主，「大量為肌膚補充水分，能夠鎮靜肌膚，避免肌膚受刺激或作出不良反應，使其發炎並形成黑色素沉澱。」一至兩星期後，可作更多的保濕，如使用積雪草和神經胺酸幫助修復肌膚，讓肌膚處於健康狀態，當使用美白產品或療程時，才會更加吸收、美白效果更明顯。

至於建議的美白療程，如皮秒打斑療程（Pico）及M22療程，主要為肌膚打散黑色素，同時進行導入療程，將美白成分深層提升肌膚吸收，加快肌膚美白速度。而去角質療程（peeling）能夠去除角質，加快肌膚細胞更生，以推走黑色素。

專家簡介

Joyce Koo｜Eyes On You Beaute創辦人

Instagram

具有6年專業美容經驗，擁有ITEC Level 4激光及強烈脈衝光護理高級文憑及ITEC Level 2 美容護理證書，在2023年創立EYES ON YOU BEAUTÉ ，秉持不誇飾效果的理念，同時嚴選通過 CE、FDA、KFDA、GMP 及 AEMPS 認證的醫療級儀器及產品，讓女生自然變靚，由內到外展現精緻自信。

過往文章： 紅光、牛奶光是甚麼？美容專家分享使用前後注意事項