水腫｜日本女生4個消腫秘訣　早起一杯暖水喚醒代謝　半身浴排毒

不知道大家有沒有發現，日劇或 IG 上的日本女生，不論什麼時候看起來都神清氣爽，臉部的輪廓線更是精緻又清晰？明明前一天晚上可能也一起聚餐、喝了沙瓦，怎麼隔天早上她們都不會變成「麵包超人」？其實，櫻花妹為了對抗亞洲女生最容易遇到的水腫問題，私底下下了非常多功夫！



她們不崇尚激烈的減肥法，而是把「消水腫」融入在每天的日常生活習慣裡。今天編輯就幫大家特搜了4個日本妞的消水腫秘訣，從早晨的一杯水到泡澡的小心機，只要跟著調整生活節奏，你也能輕鬆拍出無瑕的透明感美照！

日本女生消水腫方法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本女生4個消腫秘訣（01製圖；IG@always_minami）

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1. 早上起床先別喝冰水！一杯暖呼呼的「白湯」喚醒身體代謝

打開日本女生的VLOG，她們起床後做的第一件事，十個有八個是去煮熱水。日本近年非常流行喝「白湯」（也就是把水煮沸後稍微放涼的溫開水）。

早上空腹喝一杯與體溫相近的溫開水，就像是幫沉睡了一整晚的內臟「開機」一樣。身體暖起來了，血液循環和基礎代謝自然就會跟著變好。許多櫻花妹還會在裡面偷偷加一片檸檬或幾滴生薑精華，不僅能幫助排出體內多餘的廢物，對於消除早起泡泡臉和眼袋更是出乎意料地有效！

2. 不要只喝美式了！日本女生包包裡必備的「玉米鬚茶」與「大麥若葉」

在冷氣房裡坐久了，下午低頭一看，腳踝是不是又腫了一圈、連鞋子都變緊了？不同於我們習慣點冰美式咖啡來利尿，日本女生更偏愛無咖啡因的天然草本茶。

日本藥妝店永遠擺在最顯眼位置的「玉米鬚茶」和高鉀的「大麥若葉青汁」，是辦公室女孩的定番配備。玉米鬚茶喝起來有淡淡的爆米花香氣，而且含高鉀離子，能非常溫和地幫身體排出多餘的鈉（鹽分）。一整天當作水分補充，到了傍晚下班，雙腿依然輕盈有線條！

3. 拒絕快閃淋浴！一場「半身浴」加上浴鹽，跟整天的疲憊與腫脹說掰掰

對於日本女生來說，「泡澡」絕對是不可妥協的生活儀式！即使住處空間再小、工作再累，她們也很少只用淋浴解決。

她們最推崇的是大約 38°C 到 40°C 的「半身浴」（水面高度大約在心臟以下），泡個 20 分鐘，讓身體微微發汗。這時候她們一定會加上含有碳酸成分或死海鹽的「入浴劑」，利用溫熱效應和「水壓」來促進下半身的淋巴循環。很多櫻花妹還會趁著泡澡時，順手用指節從下巴往耳後、再順著脖子往下鎖骨的方向刮痧排毒，洗完澡照鏡子，整個人直接小了一號！

4. 追劇時的順手好習慣！換上「美腿壓力襪」

想要隔天一早雙腿擁有像模特兒一樣的筆直線條，最後一關就在睡前。日本女生在洗完澡、擦完身體乳之後，絕對會順手做幾分鐘的抬腿，或者利用滾輪放鬆緊繃的小腿肚。

最厲害的懶人法，就是她們幾乎人腳一雙的「夜用睡眠壓力襪」。這種襪子是根據人體工學設計，分段給予不同的壓力，利用睡眠時間把囤積在腳底和下肢的水分「推」回身體循環。穿著它追劇或睡覺，隔天起床雙腿不只輕盈，那種緊實的原生線條感真的會讓人上癮！

看完了日本女生的消水腫日常，是不是發現其實一點都不難呢？水腫往往是身體在提醒我們「該好好關心自己了」。不需要給自己太大的壓力去嘗試激烈的減肥，今天晚上回家，不妨就試著泡個熱水澡、泡一杯香香的玉米鬚茶，把這些療癒的小心機變成生活的一部分。當身體的循環變好了，你會發現不只水腫消了，連氣色和心情都會跟著亮起來喔！

同場加映：日本妹靠足貼喪減10公斤？揭足貼祛濕秘密 專家教4招快速消水腫（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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