孔雪兒公開小臉保養術：5招練成精緻下顎線　按摩消水腫去細紋

早前古裝陸劇《逐玉》聲量不減，劇中飾演酒樓老闆娘－俞淺淺的孔雪兒不只精緻臉蛋與古典氣質備受矚目，鏡頭前緊緻的輪廓線與小臉比例更成為眾多劇迷的討論焦點。



實際了解，原來孔雪兒養出精緻下顎線與好膚質的關鍵，全靠以下五招「小臉保養祕訣」！

孔雪兒公開5個小臉保養秘訣（IG@sherrykong7777；01製圖）

+ 9

孔雪兒小臉保養祕訣

1. 基礎清潔不馬虎

尤其長時間拍戲帶妝，若清潔不到位，不只容易讓毛孔負擔加重，也會影響後續保養吸收，使膚況變得更不穩定。因此孔雪兒的保養守則，就是將清潔做到位！選擇泡沫綿密且屬性溫和的洗面乳，仔細洗卸下殘妝與髒污後，再以輕拍方式上化妝水，維持肌膚的保水度同時，更能平衡膚況，讓膚觸柔軟又細緻。

2. 睡前輕薄乳霜

多數人對於乳霜的印象，就是厚重、悶膩，不友善春夏氣候，但孔雪兒反而提醒，乳霜用得對，其實是穩定膚況的重要一步。她在睡前會選擇質地相對輕薄的乳霜，並先於掌心乳化後，再薄薄鋪上全臉肌膚，讓保養品更均勻貼合肌膚，也能減少厚敷過量帶來的悶感。特別是換季或工作壓力大時，肌膚最怕外油內乾、甚至悶出小顆粒，這時選對產品、用對方式就是關鍵法則。

3. 按摩雕塑輪廓線

擁有骨感臉蛋的孔雪兒，不只五官立體，更擁有零死角的下顎線令人稱羨。然而想要養出女神同款小臉輪廓，保養過程的按摩步驟可得費點功夫！孔雪兒在社群上分享，日常下戲後，會特別加強輪廓線的按摩，尤其針對容易卡粉、生成細紋的額頭、眼周、唇周與法令紋位置重點呵護，以此改善抬頭紋、眉間川字紋等老態破綻。

4. 乳液＋化妝水穩定膚況

當面臨工作時間長，熬夜、氣候轉換，肌膚出現泛紅、敏感等不穩定症狀時，孔雪兒更會以減法保養為呵護原則。尤其會用乳液混和化妝水，減輕保養品的負擔，同時維持肌膚的補水量，以此幫助肌膚維持穩定、減少乾燥與粗糙感。

5. 護唇膏厚敷

想要養出精緻小臉，也別忘了臉蛋全方面的呵護。除了提拉輪廓線之外，孔雪兒連唇部保養都很講究。她表示，每天睡前保養的最後一步驟，一定會使用護唇膏厚敷雙唇，藉由夜間時段加強唇部肌膚的補水、修護，也能提升隔日的上妝精緻度，讓唇妝更加飽滿、零瑕疵。

同場加映：i-dle葉舒華肌膚白到發光 公開5個保養細節 「這一步」才是關鍵（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

孔雪兒保養常見問答

Q1：小臉保養一定要每天按摩嗎？早晚做哪個時段效果比較好？ A：若目標是改善浮腫、維持輪廓線清晰度，按摩確實比「偶爾想到才做」更有效。建議以晚間保養後作為主要時段，搭配精華或乳霜進行 3 至 5 分鐘的輕柔提拉，從下巴、嘴角、法令紋一路帶到耳前與太陽穴，較不容易拉扯肌膚。早上若前一晚熬夜、吃重鹹，則可再加強 1 至 2 分鐘消水腫按摩，對台灣潮濕悶熱天氣特別有感。 Q2：油肌、痘痘肌也適合用乳霜嗎？春夏怎麼擦才不會悶出粉刺？ A：可以，但關鍵在「質地」與「用量」。台灣春夏濕熱，油痘肌更適合選擇標示清爽型、凝霜型或延展性高的輕盈乳霜，避開過度厚重、封閉感太強的質地。使用時先在掌心乳化，再薄擦全臉，T 字部位減量、兩頰可正常用量，能降低悶感與毛孔負擔。若近期肌膚正處於爆痘或敏感期，也可改成局部擦法，只加強嘴角、法令紋與偏乾區域。 Q3：化妝水和乳液混著擦，適合每天用嗎？敏感肌會不會更不穩定？ A：化妝水加乳液的「減法保養」更適合肌膚不穩、泛紅或換季時使用，目的在於減少保養層數與刺激感，不一定要天天固定這樣做。若是敏感肌，建議優先選成分單純、無高濃度酸類或香精的產品，再少量混合於掌心後輕壓上臉。若擦後出現刺癢、泛紅持續，代表當下膚況不適合混擦，應先回到最基礎的清潔、保濕與防曬步驟，避免一次加入太多活性成分。 Q4：想改善下顎線模糊、法令紋明顯，按摩時哪些部位最值得加強？ A：若是以視覺輪廓線為目標，建議把重點放在下顎線、嘴角兩側、法令紋、耳下到頸側這幾個位置。很多人只按臉頰，卻忽略下半臉與側臉交界，輪廓自然很難被拉出來。手法上可先由下巴往耳垂提拉，再從鼻翼兩側沿顴骨往太陽穴帶開，最後順著耳後往頸部滑下，幫助放鬆緊繃感。力道不宜過重，否則反而容易造成肌膚拉扯與泛紅。 Q5：護唇膏厚敷真的有必要嗎？怎麼厚敷才不會隔天嘴唇反而更乾？ A：睡前厚敷護唇膏對於經常待冷氣房、嘴唇容易脫皮，或隔天需要上唇妝的人特別有幫助。正確做法不是「越厚越好」，而是先確認唇面乾淨、沒有殘留唇彩，再以適量護唇產品均勻覆蓋雙唇即可。若使用含薄荷、香料或刺激性涼感成分的護唇膏，反而可能讓乾燥惡化。隔天上妝前可先用面紙輕壓多餘油分，唇妝會更服貼，也比較不容易卡死皮。

延伸閱讀：

2026話題保養新品推薦5款：ALBION美白、VALMONT雲萃活水、Aesop A醇精粹油到CeraVe抗老新品｜美週buy一下

2026春季專櫃美妝新品推薦5款：赫蓮娜白繃帶、Tom Ford氣墊、PRADA水光唇釉三月上市｜美週buy一下

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】