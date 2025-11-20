瘦腿｜腿粗全因水腫？營養師教4大貼士　這樣吃加運動促進去水腫

邁入30+歲輕熟齡，加上日常工作久站、久坐，代謝減緩、飲水量不足都容易讓我們的雙腿又胖又腫！想要改善腿部水腫該怎麼吃？日常又有什麼簡單的瘦腿運動攻略值得參考？



台灣專業營養師高敏敏現身解答：瘦腿飲食、運動5大攻略，教妳健康練出纖細美腿！

5大瘦腿飲食、運動攻略，助你練出纖細美腿（AI生成圖片；01製圖）

營養師教你消水腫，瘦腿飲食運動指南5大重點👇👇👇

+ 9

1. 消水腫飲品

妳知道嗎？有時候腿粗不一定是胖，而是因身體代謝減緩，導致下半身水腫！營養師建議，常見的消水腫飲品包括：黑咖啡、綠茶、黑豆水、玉米鬚茶、紅豆水等，有利於利尿排鈉，同時促進代謝、改善水腫，尤其對於女性來說溫熱飲用更能避免婦科不適的問題，效果更好。

2. 多吃高鉀蔬菜

除了透過足量飲水、消水腫飲品提高代謝率之外，日常也能藉由瘦腿蔬菜來加強消水腫的效果！營養師指出，「高鉀蔬菜」不只富含促進消化的膳食纖維，鉀離子更可幫助代謝、利於排便，讓體態更加輕盈。像是：金針菇、菠菜、白莧菜、番薯葉、苜蓿芽等皆是不錯的瘦腿蔬菜選項。

3. 攝取高鉀水果

瘦身期間我們對於食材的選擇更加敏感，尤其高糖分的水果更是讓人又愛又恨！但其實，水果中也藏有超級瘦腿寶藏不能不知道！像是：香蕉、哈密瓜、奇異果、番茄、火龍果等，由於富含鉀與抗氧化營養素，有利於排鈉、維持人體水分平衡，進而達到改善水腫的效果。

4. 搭配每天有氧運動30分鐘

當然了，從飲食改善是基礎功，想要瘦出纖細美腿還得搭配正確的運動方式！營養師表示，每天建議運動至少30分鐘以上，選擇跳繩、有氧運動、腳踏車、快走、瑜珈等輕中度有氧訓練皆有助於促進下肢循環、排水、促進代謝；睡前也可以拉拉筋、抬抬腳，不只解決了水腫更能提亮氣色！

5. 這類人要小心

前述提到的瘦腿飲食，也並非適合所有人！營養師提醒，由於消水腫蔬果通常鉀含量高，若腎功能不佳的人，務必事先諮詢專業醫師評估，並遵照醫師的建議攝取鉀量，才不怕在追求漂亮體態同時丟了健康。

同場加映：懶人瘦腿運動｜10分鐘2動作1週見效！芭蕾蹲減贅肉練出筆直大長腿（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

延伸閱讀：

西瓜、鳳梨可以防中暑！中醫推薦夏季水果養生指南，功效＋穴位保健全解析

換季咳嗽要吃白色食物！中醫解答秋季養肺食物、3大穴道保健＋保養重點

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】