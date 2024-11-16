34歲朴信惠當媽後美貌依舊　3招護膚術公開　水腫體質喝「這2樣」

《來自地獄的法官》朴信惠演惡女太成功了！！



這次終於不是窮困潦倒的灰姑娘、純情鄰家女孩了！「男神收割機」朴信惠新劇《來自地獄的法官》首次挑戰惡女角色，飾演地獄惡魔附身在人類法官的「姜光娜」，帶著一年內要找到10個萬惡不赦的壞人下地獄的任務來到人間，長得超美、但行為超瘋，不僅演技備受肯定，34歲當媽後狀態依舊在線，保養秘訣也再成為關注話題。

34歲朴信惠當媽後在《來自地獄的法官》美貌依然，快來學習她的3招獨門保養秘技！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

《來自地獄的法官》朴信惠3招美容秘笈（IG@sbsdrama.official；01製圖）

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《來自地獄的法官》朴信惠飾惡魔法官「姜光娜」

「正義，餵狗吃吧！」

「姜法官，要是一個法官化這麼濃的妝，別人會怎麼想？應該會覺得我很漂亮吧！（捧臉）」



由朴信惠、金宰永主演的《來自地獄的法官》，結局創下14.7%的高收視率。朴信惠這次破格變身成「惡魔法官」，不按套路出牌，冷血無情，對人類沒有同情心，最擅長「以暴制暴」，只想趕快在一年內完成任務，尋找10個未有悔意的罪人將他們送往地獄。才開播兩集，就上演暴打家暴男、法庭上邊聽審邊喝可樂，各種超瘋批行為，網評：

「今年最佳爽劇」

「有生之年終於看到朴信惠發瘋式演技」



《來自地獄的法官》朴信惠保養秘訣

1. 卸妝洗臉要很仔細

1990年出生的朴信惠，膚況完全扛得住高清鏡頭，先前在節目上分享過，除了工作外，私底下會盡量減少上妝，保養最在意的就是清潔卸妝。在挑選洗臉產品時，會以泡泡少的洗面乳為主，減少對肌膚的刺激，水溫也要特別留意，微涼水是最適合的。

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2. 每天喝水量要達標

多喝水不僅對皮膚好，也能提高代謝維持好體態！擺脫剛出道時的肉肉嬰兒肥，易水腫體質的朴信惠，每天會盡量喝到2公升的水，也會喝紅豆水、薄荷水交替。

3. 重視頭皮的護理

髮量不僅影響一個人的顏值，也是顯年輕的關鍵！相當重視頭皮護理的朴信惠，可是演藝圈髮量富翁代表之一，更曾蟬聯拿下洗髮品的代言，之前受訪時分享過，洗頭時會先用溫水打開頭皮毛孔幫助深層清潔，洗完頭髮後，一定會再用冷水沖洗頭皮。平常也會使用養髮液搭配指腹和梳子按摩頭皮，為了避免落髮，夏天會盡量避免長時間待帽子，減少頭皮被悶住。

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