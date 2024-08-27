日本懶人瘦臉操　每日3分鐘3招輕鬆告別水腫　零成本打造小V臉

沒有太多預算可以醫美瘦臉嗎?這個日本瘦臉居家操請務必收下！



雖然只有超簡單3招，但卻可以有效改善臉部浮腫，同時達到促進臉部血液循環，進而讓肌膚變得更好的效果，當血液循環變好，能夠代謝臉部老廢角質後，自然也能達到瘦臉的效果。

日本熱傳瘦臉按摩，學會這3招不用開刀在家也能練出瓜子臉！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本簡易3步驟懶人瘦臉操（01製圖）

日本簡易3步驟懶人瘦臉操效果圖（jj-jj.net）

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第1招：用力後放鬆

這招就是將臉部所有五官，往臉部中央集中般的用力並保持5秒，然後再將臉部表情全部舒展開來，然後同樣保持約5秒，這個動作要反覆10次，才算是完成一組運動。雖然這動作看起來有點呆，但只要確實做好，卻能為臉部帶來驚人的消水腫效果！

第2招：仰頭並吐舌

抬頭後，並將下巴往天花板方向抬高，接著再將舌頭向天花板伸出並保持3秒鐘。然後再把舌頭往上推後保持約5秒，重複20次即為一組動作。這招對於找回下顎線條或者是想要告別雙下巴的人，非常有幫助，可以將下顎多餘的肉消除，同時也能讓臉部線條變得更俐落。

第3招：唇周伸展

這組動作看起來有點搞笑，但做起來卻是嘴巴最痠的動作。將舌頭在嘴裡順時針旋轉30秒，接著再逆時針旋轉30秒。透過舌頭的運動來帶動臉頰運動，對於臉頰肉比較多的人來說非常有幫助，而且是一組看起來很簡單，但做起來卻相當困難的瘦臉運動。雖然這三組居家運動不會讓你變成巴掌臉，但絕對能有效改善每天水腫的臉部哦！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】