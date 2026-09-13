2026十大抗皺精華推介　修復法令紋與抬頭紋　敏感肌也能安心用

臉上的細紋增加，未必全是年齡惹的禍。長時間熬夜、飲食習慣、肌膚乾燥，以及膠原蛋白流失，都可能讓眼尾紋、法令紋與抬頭紋提早顯現。面對不同類型的紋路，除了仰賴抗老精華修護，重點位置的撫紋保養更不能怠慢。



以下精選10款2026抗皺精華話題清單，從局部撫紋筆到全臉緊緻精萃，引領妳依照膚況找到適合自己的抗老選擇。

2026抗皺精華10款話題清單（點擊放大瀏覽）▼▼▼

10款抗皺精華推薦（Shiseido官網；01製圖）

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1. Dior 迪奧

Dior 迪奧 完美活能超效抗皺精華升級版，15ml，$800



乾燥型細紋往往來得又快又急，尤其眼下、法令紋與嘴角周圍，一缺水便容易顯得疲憊、視覺年紀瞬間老五歲。Dior旗下升級版「完美活能超效抗皺精華」以「多維聚合玻尿酸科技」集結3種不同型態的玻尿酸，從補水、鎖水到維持肌膚水潤度，多面向改善乾燥造成的紋路與凹陷感。同時搭載增效胜肽、玻尿酸防護盾多醣體與聖母百合萃取，抗皺同步維持肌膚柔嫩觸感。

2. Guerlain 嬌蘭

Guerlain 嬌蘭 殿級蜂皇深夜養膚霜，15ml，$480



長期熬夜，也讓妳的肌膚老態百出嗎？嬌蘭今年針對局部修護需求，打造此款「殿級蜂皇深夜養膚霜」鎖定臉部中央與眼周區域，透過筆狀設計，精準加強疲態與細紋修護。配方結合烏埃尚島黑蜂蜂蜜、緊緻塑顏科技，以及玻尿酸、咖啡因與維他命C衍生物。玻尿酸負責補水豐潤，咖啡因改善倦容，維他命C衍生物則協助提亮暗沉，從保濕、緊緻到亮澤同步著手，絕對是急救保養的好幫手。

3. Chanel 香奈兒

Chanel 香奈兒 LE LIFT PRO 緊緻塑顏精華，50ml，$2,100



專為熟齡膚況設計的逆齡高效系列，針對隨年齡增長而逐漸下垂的輪廓線提出保養對策。以來自哥斯大黎加戶外實驗室的珍稀無刺蜂蜂蜜酵素成分為核心，搭配基質膜生物聚合物與玻尿酸，幫助提升緊緻感、補充水分並改善明顯老化跡象。精華採自動滴管設計，可精準取出單次用量；無香料配方亦降低保養時的氣味負擔。

4. Lancôme 蘭蔻

Lancôme 蘭蔻 超極限肌因撫紋抗皺筆，20ml，NTD2,950（約730港元）



疲勞肌膚最依賴的蘭蔻小黑瓶系列再度迎來新成員！「超極限肌因撫紋抗皺筆」啟發於醫美玻尿酸填充概念，以筆狀精華鎖定法令紋、魚尾紋、眉心紋、抬頭紋、木偶紋、頸紋與眼下細紋等局部區域。成分選用「科研級微米抗皺配方」結合20kDa小分子玻尿酸、微米級β-葡聚醣與尿囊素。重點補水與澎潤之餘，更有助於修護乾燥粗糙、穩定角質狀態，使抗皺過程更溫和。

5. Estée Lauder 雅詩蘭黛

Estée Lauder 雅詩蘭黛 新生活膚膠原提拉精華，50ml，$1,300



抗老專家雅詩蘭黛，以淡化細紋為主要訴求，將胜肽與膠原科技作為配方主角，同時添加10倍濃度六胜肽-8，搭配首次加入 Revitalizing Supreme+ 系列的六胜肽-9，以及生物科技膠原蛋白，多層次支撐肌膚結構，創造豐潤、水嫩且緊緻的年輕膚況。

6. Shiseido 資生堂

Shiseido 資生堂 A+重點抗皺亮白精華霜，20mL，$970



魚尾紋、法令紋與輪廓鬆弛同時出現時，保養功夫更得步步精準！資生堂全新升級「A+重點抗皺亮白精華霜」以純A醇搭配品牌亮白成分4MSK，將抗皺、緊緻與淡化暗沉多重效能完美整合。配方運用「三重封存科技」，提升純A醇於產品中的穩定度，協助改善細紋、粗糙與彈力流失；4MSK祛黑淡斑配方則鎖定膚色不均與黑斑問題，讓抗老保養同時兼顧肌膚明亮感。

7. La Mer 海藍之謎

La Mer 海藍之謎 全新鎏金煥膚抗皺安瓶精華，20ml，$5,195



頂級抗老翹楚海洋拉娜的實力絕對值得信賴！為滿足同時受靜態紋、動態紋與輪廓鬆弛所苦的熟齡肌需求，「全新鎏金煥膚抗皺安瓶精華」以「原晶奇蹟活凝金萃」為核心，搭配高倍濃度萊姆茶萃取與抗氧化配方，搭載「瞬化微晶球」包覆傳導科技，從肌膚更新、紋理平滑到外在環境防禦同步切入，有效應對額紋、眉心紋、魚尾紋與法令紋等老態問題。

8. Helena Rubinstein 赫蓮娜

Helena Rubinstein 赫蓮娜 REPLASTY 抗皺緊緻精華 ，50ml，$3,870



玻尿酸不只是基礎保濕成分，透過不同分子大小與作用層次的搭配，也能成為熟齡肌維持澎潤與緊緻感的重要幫手。赫蓮娜「REPLASTY 抗皺緊緻精華」注入「黃金五重玻尿酸」，鎖定淚溝、魚尾紋、抬頭紋、法令紋與木偶紋5大紋路，一步驟滿足補水、提升飽滿度、平滑膚觸，並且淡化細紋等多重期待。加上刻度滴管設計，能依照全臉或局部需求調整用量，使用起來更令人安心。

9. Valmont

Valmont 塑顏抗皺平滑精華，30ml，NTD11,500（約2840港元）



想讓臉部輪廓更加俐落、有少女感，除了改善乾燥細紋，肌膚彈力與緊實度同樣不可忽視！瑞士保養品牌Valmont以視黃因子、專利三離子DNA與微脂囊RNA為核心，將抗皺、修護與輪廓保養整合於輕盈精華中。配方聚焦於因老化而逐漸鬆弛的下顎線、臉頰與法令紋區域，透過日常保養維持肌膚細緻度與彈性，使用後臉部線條更加緊實、立體。

10. ONE BY KOSE

ONE BY KOSE 擊皺彈潤精華，27g，NTD2,200（約540港元）



愛笑女性最擔心的表情紋終於找到解方！ONE BY KOSÉ 選用「精米效能淬取液No.11+」為配方核心，著重改善肌膚儲水能力，從水分與彈潤度著手淡化皺紋外觀。另搭配蝦紅素X等保養成分，一邊為局部肌膚補充水分，一邊維持肌膚澎潤感，輕盈質地局部塗抹於眼尾、眉心、法令紋與嘴角也毫無負擔。

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抗皺精華常見問答

Q1：抗皺精華應該擦在保養的哪一個步驟？ A：抗皺精華通常使用於化妝水之後、乳霜之前。若同時搭配局部撫紋筆，可先擦全臉精華，再將產品點在眼尾、眉心、法令紋或頸紋處，最後以乳霜鎖住水分。質地較濃稠的產品應後擦，避免影響清爽型精華吸收；白天使用後也別忘記加上防曬。 Q2：抗皺精華可以每天使用嗎？早晚都能擦嗎？ A：玻尿酸、胜肽、β-葡聚醣等保濕修護型抗皺精華，多半可每日早晚使用；含純A醇、視黃醇或其他維他命A衍生物的產品，則建議從每週2至3晚開始，待肌膚適應後再逐漸增加頻率。夏季悶熱，早上可薄擦保濕型產品，質地滋潤或刺激性較高的配方留在夜間使用。 Q3：含A醇的抗皺精華能和酸類、美白精華一起擦嗎？ A：初次使用A醇時，不建議同一晚疊擦果酸、水楊酸、磨砂去角質或高濃度煥膚產品，以免增加乾燥、脫皮與刺痛風險。若想兼顧淡斑，可將維他命C或4MSK類產品安排於早上，A醇留在晚上；也能採隔天交替使用。無論如何搭配，白天都應使用足量防曬。 Q4：敏感肌也可以使用抗皺精華嗎？該怎麼挑才不容易刺激？ A：敏感肌可先選擇無香料、配方精簡，並含玻尿酸、尿囊素、β-葡聚醣或胜肽的溫和型精華，暫時避開高濃度A醇、酸類與過多香精。首次使用前，可先在耳後或下顎線局部測試2至3天；正式上臉時少量、低頻率使用，並搭配保濕乳霜。若持續紅腫、灼熱或脫皮，應立即停用。 Q5：乾燥細紋、表情紋與輪廓鬆弛，該選哪一種抗皺成分？ A：乾燥缺水形成的淺紋，可優先挑選玻尿酸、膠原蛋白或β-葡聚醣，先補足水分與澎潤感；魚尾紋、法令紋等表情紋，可留意胜肽、A醇與局部撫紋產品；若主要困擾是下顎線鬆弛、蘋果肌下垂，則可選擇強調彈力支撐、緊緻薄膜或輪廓雕塑的全臉精華。

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