夏天暗瘡肌護膚指南：必學4大控油抗痘原則　附4款保養好物推介

夏季高溫加上濕氣重，肌膚出油量往往大幅增加，不少人一到夏天就開始面臨粉刺暴增、痘痘（暗瘡）反覆冒出的困擾。尤其痘痘肌在油脂分泌旺盛、汗水與髒污堆積的情況下，更容易出現毛孔堵塞、泛紅敏感等問題，讓肌膚屏障也跟著變得脆弱。



其實痘痘肌保養並非一味控油或頻繁去角質，而是要在清潔、保濕與修護之間取得平衡。只要掌握正確保養觀念，並選擇適合的成分與產品，就有機會讓膚況穩定下來，降低夏季爆痘危機。

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油痘肌保養認準4成分，附4產品推薦（01製圖）

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痘痘肌保養先做好4件事

許多人看到出油就急著使用強力清潔產品，但過度清潔反而可能破壞肌膚屏障，刺激皮脂腺分泌更多油脂。想要改善痘痘與粗大毛孔問題，建議先從以下4大原則開始：

1. 溫和清潔，避免過度洗臉

2. 適度控油，不讓毛孔長期堵塞

3. 加強保濕，維持肌膚油水平衡

4. 避免過度去角質與刺激性保養



挑選產品時，也建議以「非致粉刺」、「清爽質地」、「成分單純」為優先原則，降低肌膚負擔。

痘痘肌必認識！4大熱門保養成分

1. 水楊酸（BHA）：粉刺、黑頭肌救星

水楊酸屬於脂溶性酸類，能深入毛孔清除堆積的皮脂與老廢角質，因此特別適合粉刺、黑頭及毛孔堵塞型肌膚。規律使用有助於維持毛孔暢通，改善粗糙顆粒感。

2. 果酸（AHA）：改善暗沉與粗糙膚觸

果酸能幫助角質代謝，讓肌膚看起來更細緻透亮，適合角質較厚、膚觸粗糙的人使用。不過酸類產品仍具有一定刺激性，敏感肌建議從低濃度、低頻率開始嘗試。

3. 菸鹼醯胺：穩定出油又能提亮膚色

近年人氣極高的菸鹼醯胺，有助調理皮脂分泌與膚色不均問題，是許多控油精華與修護產品中的明星成分。

4. 積雪草、神經醯胺、玻尿酸：修護保濕不可少

很多痘痘肌只重視抗痘，卻忽略修護。其實當肌膚屏障健康穩定時，痘痘也較不容易反覆發作。積雪草、神經醯胺與玻尿酸等成分能幫助舒緩修護、補充水分並強化屏障功能，是夏季保養不可忽略的重要成分。

痘痘肌保養品怎麼挑？

產品類型方面，洗面乳建議選擇溫和清潔、不會過度帶走皮脂的配方；精華液則可依膚況選擇抗痘、控油或角質調理型產品；乳液與乳霜則以質地清爽、低致粉刺配方為優先。

如果本身容易長閉鎖粉刺，也可以適度加入泥膜、去角質化妝水或酸類保養品輔助代謝角質，但不建議天天使用，以免造成肌膚敏感、乾燥脫皮，反而讓膚況變得更加不穩定。

保養推薦：

1. BIODERMA法國貝膚黛瑪3D水楊酸粉刺淨痘精華

BIODERMA 3D水楊酸粉刺淨痘精華，30ml，NT.780



法國貝膚黛瑪的「3D水楊酸粉刺淨痘精華」，針對油脂分泌與角質堆積等肌膚狀況進行調理。配方結合多重控油與淨化成分，協助維持毛孔暢通，並幫助調理粉刺與痘痘生成環境。同時搭配10%蘋果酸酯＋1.8%水楊酸等成分，幫助代謝老廢角質，使肌膚更平滑細緻；另加入保濕與舒緩因子，減少乾燥緊繃感，維持肌膚舒適度。質地清爽好吸收，幫助肌膚逐步恢復穩定與健康狀態。

2. Omorovicza活顏煥膚乳

Omorovicza活顏煥膚乳，100ml，NT3,700



來自匈牙利溫泉護膚品牌 Omorovicza 推出全新「活顏煥膚乳」，以酸類化妝水形式結合溫和煥膚與保養感受。配方融合 AHA、BHA 與杜鵑花酸三重酸類，協助調理角質代謝與毛孔狀態，使肌膚逐漸呈現更平滑細緻的膚觸；同時搭配沿岸微藻、燕麥仁油與神經醯胺，在煥膚過程中維持肌膚舒適度與保濕感，幫助穩定膚況。質地如牛奶般柔滑，使用時清爽不黏膩，讓肌膚在調理同時維持潤澤與柔軟感。

3. nooni 植萃煥膚修護棉片

nooni 植萃煥膚修護棉片，80片，NT.980



韓國植萃純淨奢養品牌nooni 正式在台上市！其韓國熱銷突破680萬張、連續3年回購率冠軍的「植萃煥膚修護棉片」，以「煥膚、修護、保濕」三效合一打造高效保養。配方結合雙重果酸（AHA）、白柳樹皮萃取、青木瓜酵素、積雪草與菸鹼醯胺，幫助溫和代謝老廢角質、調理粗糙暗沉，同時維持肌膚水潤細緻。

採用通過 ECOCERT 有機認證純棉材質，並經無螢光增白劑檢測，雙面設計更提升使用便利性；格紋面可加強鼻翼、額頭等易粗糙部位，平滑面則適合全臉擦拭或濕敷。每日一片，即可輕鬆完成角質調理與保濕養護，養成透亮柔嫩膚質。

4. 曼秀雷敦Acnes抗痘舒緩修護面膜

曼秀雷敦Acnes抗痘舒緩修護面膜，22mL x 5片裝，NT.299



專為油性與痘痘肌膚設計的「曼秀雷敦Acnes抗痘舒緩修護面膜」，結合多重保養成分，協助調理夏日肌膚狀態！面膜質地服貼舒適，配方添加控油調理成分，幫助維持油水平衡，減少因出油造成的肌膚負擔；同時結合積雪草萃取、藍銅胜肽與甘草酸二鉀等舒緩成分，溫和安撫肌膚不適感，提升整體穩定度。再搭配玻尿酸與神經醯胺保濕成分，加強補水與肌膚屏障保護，使肌膚維持水潤柔嫩。

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