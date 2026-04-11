抗皺｜醫揭不同年齡層保養重點　年輕時過度去角質當心皺紋早現身

細紋與皺紋並非只出現在熟齡肌。皮膚乾燥、表情豐富，甚至長期忽略防曬，都可能讓動態紋提早出現，使「抗皺」成為各年齡層共同面對的課題。



對此，台灣皮膚科醫師林政賢院長指出，抗皺保養並非一體適用，而是需依年齡與肌膚狀態，採取不同策略。

台灣皮膚科醫師拆解20到40歲保養重點，教你精準抗皺（點擊放大瀏覽）▼▼▼

不同年齡怎麼抗皺？（01製圖）

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20+：以防禦為主，建立穩定基礎

林醫師表示，20多歲肌膚修復力佳，是建立良好膚況的關鍵期。此階段應以防曬、保濕與抗氧化為核心，降低紫外線與自由基對膠原蛋白的傷害。近年醫學界也提出「預防性介入」的概念，透過溫和、低刺激的抗皺保養，延緩動態紋逐漸定型，重點在於「預防勝於治療」。

30+：抗皺進階，兼顧結構與表情管理

進入30歲後，膠原蛋白流失速度加快，單靠基礎保養已難以應付。林醫師指出，此時可考慮結合抗皺成分與醫美療程，像是肉毒桿菌素、電音波等，分別處理動態紋與緊實度問題。而在日常保養中，選擇能溫和調節表情紋、同時兼顧保濕與修護的產品，有助於延長整體效果並維持膚況穩定。

40+：多層次修護，回應全面性老化

40歲以上的皺紋多已轉為靜態紋，老化影響也不再只停留在表層。林醫師說明，這個階段需從肌膚結構、彈性與屏障功能著手，搭配適合的醫美療程，像是除了既有的肉毒與電音波，通常需要結合「其他醫美療程」（如玻尿酸填充、雷射），與高修護型保養，特別要留意乾燥與敏弱問題，讓膚質看起來更平滑、細緻、有光澤。

常見抗皺迷思與正確成分觀念

林醫師也提醒，臨床上常見年輕族群因過度去角質、濫用高濃度酸類或忽略防曬，反而加速肌膚老化。此外，抗皺成分並非越早、越強越好，而是需依年齡選擇合適機制。

20多歲可著重抗氧化與保濕，建議保養成分以維他命C（CE抗氧化精華）與玻尿酸為主；30歲後再逐步引入胜肽、普拉絲鏈（Pro-Xylane）等溫和抗皺成分，循序漸進，才能在不刺激肌膚的情況下，穩定放慢老化腳步。

整體而言，抗皺保養的關鍵不在於追求快速見效，而是依年齡與膚況，選擇對的策略與成分，讓肌膚長期維持健康狀態。

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