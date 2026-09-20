PDRN面膜15款推薦　拯救熬夜暗沉換季乾燥脫皮肌膚　急救保養必備

熬夜後的蠟黃暗沉、換季時的乾燥脫皮，或重要日子前肌膚突然亮紅燈，總讓保養步調被迫按下急救鍵。除了常見的保濕面膜，近年從醫美保養延伸至日常保養的PDRN成分，也成為面膜市場中的熱門關鍵字。



主打快速補充肌膚能量、提升透亮感，同時協助舒緩乾燥引起的不適與泛紅，是疲憊肌、不穩定膚況、妝前急救的最佳神隊友。現在就跟著編輯的腳步，將以下精選15款PDRN面膜一次納入保養清單。

急救保養必備！15款PDRN面膜（點擊放大瀏覽）▼▼▼

PDRN面膜15款推薦，急救保養必備（01製圖；REJUALL官網）

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1. Neogence霓淨思超爆水面膜

台灣開架醫美保養品牌霓淨思，旗下全新超爆水面膜系列，鎖定暗沉、缺水與疲憊膚況，配方中添加綠花甘藍PDRN，搭配西印度櫻桃精萃與維他命B3，從保濕、亮澤到膚色均勻同步照顧。有效改善熬夜後氣色黯淡，一片即可為肌膚補進滿滿水分，敷後呈現水潤透亮感，作為日常保濕或妝前急救都很實用。

Neogence霓淨思超爆水面膜-喚光保濕/5入，NTD299（約$74）



2. 寵愛之名PDRN泌肽水光生物纖維面膜

寵愛之名的生物纖維面膜系列向來受台灣消費者喜愛，今年更延伸打造這款「PDRN泌肽水光生物纖維面膜」。配方以微生物BiomePDRN、牛奶外泌體與六胜肽打造黃金三角修護科技，強調15分鐘即可完成密集修護，搭配生物纖維材質，能高度服貼臉部輪廓與細微紋路，使用後疲憊老化肌也能輕鬆回到健康、彈潤狀態。

寵愛之名PDRN泌肽水光生物纖維面膜/3片(盒)，NTD1,170（約$289）



3. 未來美PDRN外泌體新生面膜

一上市便引發搶購的未來美「PDRN外泌體新生面膜」，一片蘊含30ml水光精華，訴求敷10至15分鐘即可幫助疲憊蠟黃肌回復澎潤光澤。配方添加1000ppm PDRN鮭魚修護因子，並結合韓國專利胜肽與七重玻尿酸，敷完臉後像為肌膚開啟快充模式，迅速補水、提升膚觸Q彈感。

未來美專業院線PDRN外泌體新生面膜/3片，NTD399（約$99）



4. innisfree 1%A醇PDRN水光安瓶果凍面膜

韓國國民保養品牌innisfree，則將旗下明星產品「1%A醇PDRN水光安瓶」延伸至面膜保養。主打改善粗糙膚觸、平滑肌膚紋理，並補充深層水分，打造彈嫩水光感。凝膠型纖維面膜結合海藻纖維，敷上臉後能形成緊密包覆的凝膠結構，幫助鎖住水分與精華，讓乾燥肌膚在短時間內恢復潤澤。

innisfree 1%A醇PDRN水光安瓶果凍面膜25ml／1片，NTD120（約$30）



5. 森田藥粧PDRN外泌體重生修復眼膜

眼周肌膚是老化的破綻，因此本土美妝品牌森田藥粧這款PDRN外泌體重生修復眼膜，將照護重點放在眼周細緻修護。配方添加醫美級成分「粉鮭泌」，並結合舒敏修護配方，針對乾燥、細紋、鬆弛與疲憊感加強保養。A醇、PDRN與維他命B3協同作用，能幫助提升肌膚彈性、改善膚質與細紋。

森田藥粧PDRN外泌體重生修復眼膜/10片，NTD299（約$74）



6. REJUALL麗珠蘭高階PDRN賦活面膜

市場上擁有高話題度的REJUALL這款高階PDRN賦活面膜，強調日常保濕、膚況調理與彈潤修護。配方結合神經醯胺、高效保濕成分與多種胜肽，幫助肌膚維持柔滑細緻的觸感。玻尿酸與水解玻尿酸提供多層次水分補給，積雪草來源成分與舒緩配方則能在乾燥、換季或環境變化時，協助肌膚維持穩定狀態。搭配神經醯胺與脂質成分，進一步強化保濕屏障，減少水分流失，延長肌膚水潤續航力。

REJUALL麗珠蘭高階PDRN賦活面膜/4ea，NTD489（約$120）



7. JMSOLUTION玻尿酸PDRN安瓶面膜

曾創下面膜系列8年銷售突破30億片佳績的韓國品牌JMSOLUTION，值得認識！「玻尿酸PDRN安瓶面膜」以高修護安瓶級保濕為主打，選用歐洲環保紡織標準100認證的天絲面膜紙，敷感柔軟服貼。配方添加鮭魚萃取來源PDRN、12重玻尿酸、膠原蛋白萃取與專利植物煥活成分，能迅速為暗沉乾荒肌注入保濕修護能量，幫助肌膚回復透亮光澤，同時強韌健康屏障。

JMSOLUTION玻尿酸PDRN安瓶面膜24ml/1片，NTD59（約$15）



8. SEXYLOOK PDRN復活草保濕面膜

台灣平價面膜品牌SEXYLOOK，這款PDRN復活草保濕面膜，訴求一敷爆水發光，特別適合乾荒缺水肌與妝前急救。配方以11倍濃縮精華打造高保濕修護感，搭配復活草保濕概念，著重補水、鎖水與屏障修護。妝前敷5分鐘，即可使底妝更加服貼、減少乾紋與卡粉情況。

SEXYLOOK PDRN復活草保濕面膜5入/盒，NTD299（約$74）



9. Medicube PDRN粉紅勝肽精華面膜

以保養棉片受到亞洲市場關注的韓國品牌Medicube這款PDRN粉紅胜肽精華面膜，訴求提升肌膚飽滿度、光澤感與長效保濕狀態。成分融入鮭魚PDRN安瓶，並以脂質體PDRN設計提升吸收效率，搭配超薄Water-Fit膜材，上臉清爽服貼、不易黏膩。尤其適合熬夜後膚色暗沉、肌膚看起來疲憊鬆垮時使用。

Medicube PDRN粉紅勝肽精華面膜/10入，NTD1,725（約$427）



10. DR.CINK PDRN青春水光膠原蛋白面膜

在意乾燥與細紋嗎？來自DR.CINK的這款PDRN青春水光膠原蛋白面膜，鎖定熬夜老化肌與乾燥疲憊膚況，主打淡化皺紋、修護升級與滋潤舒緩。配方結合PDRN與膠原蛋白保養概念，為肌膚補充水分與彈力感，敷後能讓膚觸更柔嫩，視覺上也能提升澎潤光澤。

DR.CINK PDRN青春水光膠原蛋白面膜25ml/5入組，NTD1,200（約$297）



11. 我的心機PDRN&外泌體微晶抗老精華面膜

擁有實惠價格的品牌我的心機，以院線美容級成分概念打造這款PDRN&外泌體微晶抗老精華面膜。結合外泌體導入載體EXOBASE與MICRO-SHOT微晶導入技術，訴求強化營養吸收與肌膚接受度。配方將PDRN、外泌體與微晶超導技術整合，適合想加強抗老修護、改善乾燥粗糙與疲憊感的肌膚。

我的心機PDRN&外泌體微晶抗老精華面膜／4入，NTD299（約$74）



12. Neogence霓淨思PDRN超微晶胜肽逆時面膜

台灣醫美保養權威霓淨思，本季再度推翻平價面膜天花板！全新面膜系列將雙重PDRN與微晶科技結合，為日常面膜保養注入更完整的彈潤修護力。配方添加鮭魚PDRN，幫助肌膚維持柔嫩水光；搭配銀杏PDRN，進一步賦活肌膚，使膚觸看起來更加豐盈飽滿。不只使用感受輕盈、舒適，使用後更能同步改善肌膚粗糙與乾紋，提升整體肌膚緊緻度。

Neogence霓淨思PDRN超微晶胜肽逆時面膜/4入，NTD299（約$74）



13. MERZ AESTHETICS美國音波拉提凍膜

想擁有醫美般的高效修復感受，今年可以參考這款專為美國音波拉提療程後設計的MERZ AESTHETICS凍膜。MERZ依照術後不同階段的肌膚需求，規劃三階段漸進式修護機制，從舒緩降溫、補水穩膚，一路延伸至彈潤支撐與細紋修飾，陪伴肌膚度過療程後的關鍵修護期。配方以PDRN搭配腺苷，協助穩定膚況，並加入菸鹼醯胺及5重玻尿酸，補充水分、強化表皮屏障。結合水凝膠科技，敷上後可帶來降溫約7°C的冰涼膚感，溫和安撫熱能療程後的不適，使膚況呈現由內而外的飽滿水嫩。

MERZ AESTHETICS美國音波拉提凍膜



14. DER28 VITERRA平衡修護面膜

由SUPERJUNIOR成員利特代言的DER28，近年以結合PDRN與外泌體科技的修護保養受到韓國美容市場關注。其中當家經典產品「VITERRA平衡修護面膜」每片含有30ml高濃度安瓶精華，結合10,000ppm鮭魚DNA萃取物，以及外泌體與奈米級傳導技術能鎖定乾燥、脆弱肌膚所需的補水需求，協助維持肌膚穩定與細緻度，並且提升保養成分的修護效率，使用感受很有包覆感，敷後肌膚立即水潤有彈性。

DER28 VITERRA平衡修護面膜/5入，NTD699（約$173）



15. AKIMIA PDRN煥生美學微電流面膜

為改善肌膚鬆弛、輪廓模糊的疲勞老態問題，誕生於台灣的AKIMIA將PDRN與微電流面膜設計結合，強調維持肌膚彈潤感，讓保養不只停留於表面，而是循序找回穩定、飽滿的肌膚狀態。面膜以PDRN作為核心成分，使肌膚敷後看起來更加澎潤、緊實，特別適合在重要場合前作為急救使用。

AKIMIA PDRN煥生美學微電流面膜/3片，NTD1,000（約$247）



PDRN面膜常見問答

Q1：PDRN面膜可以每天敷嗎？ A：不建議天天密集使用，尤其是含有A醇、胜肽、外泌體等高機能成分的PDRN面膜，建議一週使用1至3次即可。若是單純保濕型，可依肌膚狀態增加頻率；但若敷後出現泛紅、刺癢或悶感，就應降低使用次數。台灣夏季濕熱，油性肌與混合肌更要避免過度敷臉，以免造成肌膚負擔。 Q2：PDRN面膜適合敏感肌或換季不穩定肌膚使用嗎？ A：PDRN面膜多半主打修護、保濕與穩定膚況，換季乾燥、脫皮或肌膚因缺水而泛紅時，可以作為短期急救保養。不過敏感肌建議優先挑選含有神經醯胺、玻尿酸、積雪草等舒緩保濕成分的款式，避開同時含高濃度A醇、酸類或香精較重的產品，第一次使用前也可先在耳後或下顎局部測試。 Q3：PDRN面膜適合妝前使用嗎？要敷多久才剛好？ A：妝前可以選擇保濕型、舒緩型PDRN面膜，幫助改善乾紋、卡粉與底妝不服貼問題。建議敷5至15分鐘即可，不要超時敷到面膜變乾，反而可能帶走肌膚水分。取下面膜後，將殘留精華輕拍吸收，再用乳液或乳霜薄薄鎖水，等待3至5分鐘後再上底妝，妝感會更細緻。 Q4：含有A醇的PDRN面膜白天可以用嗎？能和酸類一起搭配嗎？ A：若產品含有A醇，建議安排在夜間使用，白天務必加強防曬。A醇型PDRN面膜不建議與酸類、去角質產品或高濃度維他命C同一天疊加，以免增加乾燥、刺痛或脫皮機率。若肌膚正處於換季敏感期，可先以保濕修護型PDRN面膜為主，等膚況穩定後再加入A醇類保養。 Q5：PDRN面膜敷完需要洗掉嗎？後續保養怎麼接？ A：多數PDRN面膜敷完後不需要沖洗，可先輕拍臉上精華至吸收，再依膚質銜接保養。油性肌可用清爽乳液薄擦收尾；乾性肌、熟齡肌或換季乾燥肌，建議加上乳霜或修護霜鎖水。若敷完臉後感覺黏膩、悶熱，尤其在夏天，可用化妝棉沾化妝水輕拭多餘精華，再進行後續保養。

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