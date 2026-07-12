盤點屈臣氏10款暢銷護膚產品　敏感肌族群必看　精準保養不踩雷

養出好膚質不需要花大錢，選對適合自己膚況的產品，並且持之以恆才是最佳對策！近年開架美妝市場在科技與成分方面持續突破，不只功效與使用感受不輸專櫃，更擁有應對各種膚況的多樣選擇。



若你預算有限，也在尋找一款能應對日常保養程序的高CP值保養品，以下屈臣氏暢銷保養品TOP10榜單絕對要收藏！

屈臣氏年度暢銷護膚品TOP10（點擊放大瀏覽）▼▼▼

屈臣氏十大熱銷護膚品排行榜（SKINTIFIC官網；01製圖）

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10. Dr.Satin魚子角鯊奇蹟修復菁萃

以「油養膚」概念為基礎，來自台灣醫美保養品牌Dr.Satin的這款修復菁萃，結合角鯊烯、角鯊烷、神經醯胺與魚子精華，強化精華質地的包覆感受與潤澤度，質地輕潤好推抹，特別適合乾燥、熟齡或換季敏弱膚況使用！編輯也很推薦可與粉底液混合使用，一滴即可提升底妝服貼度與光澤感。

Dr.Satin魚子角鯊奇蹟修復菁萃，30ml



9. Dr.Satin魚子奇蹟高水感保濕菁露

開架市場也有不輸專櫃的高效呵護體驗！第二位入榜暢銷清單的狠角色，同樣來自台灣品牌Dr.Satin。這瓶精華水添加魚子精華與藍銅胜肽，同時結合維他命原B5與尿囊素，兼顧高保濕與舒緩修護效果。水潤質地清爽不黏膩，能快速滲透、為後續保養打底，特別適合缺水、容易泛紅或膚況不穩定時期使用。

Dr.Satin魚子奇蹟高水感保濕菁露 ，150ml



8. OLAY水感透白光曜精華

媲美平價版SK-II小燈泡的OLAY水感透白光曜精華你怎麼能不認識！細緻精華質地以革糖素與明星成分煙醯胺為核心，搭配肌醇與活性維C複配，能精準解決暗沉與粗糙問題。再加上符合一般人保養喜好的輕潤質地，夏季使用也很清爽無負擔，是上班族美白入門的高CP值選擇。

OLAY水感透白光曜精華，30ml，$299.9



7. CeraVe長效保濕修復乳

擁有專業皮膚科醫師背書的CeraVe長效保濕修復乳，是許多敏感肌族群長年的保養依賴！不只擁有三重神經醯胺搭配獨家MVE長效釋放技術，讓保濕感受持久且不黏膩，加上無香精、無酒精與Paraben添加特性，各年齡層、敏弱膚況皆能安心使用。

CeraVe長效保濕修復乳，473ml，$185



6. DR.WU玻尿酸保濕精華化妝水

由專業皮膚科醫師親自把關的DR.WU，今年也不意外上榜！這款清爽精華水以升級第六代玻尿酸結合B3、B5，補水同時更能修護肌膚屏障。尤其水感質地清爽好吸收，且無添加酒精、香精，既能作為四季保養第一步驟使用，更能搭配化妝棉濕敷，及時舒緩曬後膚況、敏弱肌問題。

DR.WU玻尿酸保濕精華化妝水，150ML，$248



5. 理膚寶水LA ROCHE POSAY B5萬用修復霜

穩定換季氣候下的膚況小脾氣，怎麼能少了理膚寶水B5+霜！暢銷多年的經典品項，優勢在於高滋潤成分中蘊含5%維生素原B5、TRIBIOMA三重益生精粹與積雪草葉萃取，能快速舒緩乾燥、泛紅與緊繃不適。質地滋潤卻不厚重，推開後迅速吸收。嬰幼兒至成人皆能放心依賴。

LA ROCHE POSAY B5萬用修復霜，40ML，$145



4. URUHIME潤姬桃子S1精華液

來自日本超人氣國民品牌URUHIME潤姬的這款經典品項－桃子S1精華液，清爽高效的使用體驗也深受消費者喜愛！主打10%高濃度菸鹼醯胺，結合CICA與桃葉萃取，屬性溫和無添加，有效滿足細緻毛孔與油水平衡等養膚需求。質地清爽不黏，特別友善油痘肌或混合肌。

URUHIME潤姬桃子S1精華液，30ml



3. SKINTIFIC 5X神經醯胺保濕面霜

最熟悉亞洲膚況的國民護膚品牌SKINTIFIC，也是近年開架市場中的黑馬。這款5X神經醯胺保濕霜以五倍神經醯胺為核心賣點，能強化肌膚保水力與鎖水力，並且修護肌膚屏障，滿足舒緩泛紅、穩定乾敏等基礎保養期待。不只效果亮眼，且價格親民，是許多年輕族群的私房愛款。

SKINTIFIC 5X神經醯胺保濕面霜，30g，$119



2. SKINTIFIC 艾草舒緩鎮靜泥膜棒

SKINTIFIC的高CP值和好口碑讓它今年連拿兩名！這款艾草固體泥膜棒，專攻由混合膚況與油痘肌，膏狀質地蘊含艾草與水楊酸，能有效淨化毛孔、調理油脂分泌。唇膏般的輕便設計，也便於攜帶與使用，是許多亞洲年輕女孩隨身化妝包的必備款。

SKINTIFIC 艾草舒緩鎮靜泥膜棒，40g，$89



1. YUKINOUE 雪之上 全效合一水凝霜

妳絕對沒猜到！今年奪下第一名的，就是崇尚極簡養膚哲學的日本國民品牌YUKINOUE雪之上。旗下這款全效合一水凝霜以「一瓶多效」的高效率保養概念在台日兩地大獲市場好評，輕潤質地中添加熊果素、松樹皮萃取與維他命C衍生物，同時結合神經醯胺與乳木果油，兼顧保濕與提亮，是熟齡肌的親民保養新選擇。

YUKINOUE 雪之上 全效合一水凝霜，$298



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屈臣氏暢銷保養榜單常見問答

Q1：這份屈臣氏暢銷榜裡的「精華油／精華水／乳液／乳霜」正確使用順序是什麼？可以早晚都用嗎？ A：建議以「清潔 → 化妝水/精華水（DR.WU、Dr.Satin菁露）→ 精華（OLAY）→ 乳液/乳霜（CeraVe、B5+、SKINTIFIC、YUKINOUE）→ 白天防曬」為主軸；精華油（Dr.Satin角鯊菁萃）可放在乳霜前或最後一層視乾燥度調整。多數品項早晚都能用，白天務必補上防曬，才能把提亮與修護效果做完整。 Q2：敏感肌、酒糟肌或換季容易泛紅的人，這份榜單裡哪些比較安全？哪些建議先避開或局部測試？ A：偏敏弱膚況可優先從「屏障修護」路線下手：CeraVe保濕乳、理膚寶水B5+修復霜、DR.WU玻尿酸精華化妝水、SKINTIFIC神經醯胺霜都較友善。含酸類的泥膜棒（艾草＋水楊酸）則建議先局部測試、縮短停留時間，泛紅期或肌膚破皮時先暫停。若是酒糟肌，請避開過度去角質與高頻清潔型面膜。 Q3：油痘肌會不會被「精華油、乳霜」悶出粉刺？哪些搭配比較不容易爆痘？ A：油痘肌關鍵在「用量與層數」。Dr.Satin角鯊菁萃建議從半滴～一滴起跳，先混粉底或點在乾燥區，不必全臉厚擦；乳霜則選清爽、好吸收的類型薄擦即可。若同時使用泥膜棒，建議一週2次、只敷T字或粉刺區，並在後續用CeraVe或神經醯胺霜做保濕收尾，避免越控油越乾、反而更出油。 Q4：煙醯胺、維他命C、B3/B5可以一起用嗎？早上用會不會刺激？ A：榜單中常見的B3（煙醯胺）與B5、玻尿酸多半能同時搭配，早晚使用也沒問題；若你同時用到含維C衍生物的產品（例如YUKINOUE提亮訴求），白天更要做好防曬，避免反黑與敏感。初次疊擦建議「一次只新增一個新產品」，連用3–7天觀察，再增加第二個；若出現刺痛、泛紅加劇，就先降頻或改晚間使用。 Q5：潮濕悶熱、冷氣房乾燥兩種情境怎麼選？有哪些「一瓶搞定」的偷懶搭配？ A：悶熱季節建議走「精華水＋精華＋輕薄乳」：Dr.Satin菁露或DR.WU化妝水打底，搭配OLAY精華，最後薄擦CeraVe即可；冷氣房或冬季乾燥則改為「精華水＋修護霜＋必要時加油封層」：B5+或SKINTIFIC霜打底修護，再視乾燥度疊加一滴角鯊菁萃。想省步驟可選YUKINOUE合一凝霜當晚間保養主力，早上再加防曬即可。

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