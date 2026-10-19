Karina爆紅妝容解析：4步驟學會同款「AI瓷肌感」底妝與貓系眼妝

aespa成員Karina（劉知珉）一直都是韓流圈公認的「人間AI」代表，身高168公分，擁有高挑勻稱的身材比例，加上精緻立體的五官與超小臉，不論舞台上或私下亮相，總能輕鬆成為視線焦點。尤其她那雙深邃大眼與俐落臉部線條，更被粉絲形容像是從漫畫中走出來的女主角，天生就自帶強烈的女神氣場。



aespa Karina身高168公分近況曝光？

近日一段Karina的影片在Threads上掀起討論，原PO直接大讚：

Karina妝容真的超級漂亮，完全是女神。

瞬間吸引大批網友留言朝聖，大家幾乎一面倒狂誇她的狀態，有人直呼

「這場簡直是神來的」

「這妝容真的超適合」

「她美得無可挑剔」



也有人認為

「你說錯了，Karina就算是素顏，那也是美到爆」

「真的好美！！！！！」

「眼睛有電」



足見這次妝容有多成功，直接把她原本就精緻的五官再次放大。其實Karina本身的美貌絕對是天生條件，不過妝容就像是替她的五官加上一層放大鏡，能將原本的優勢更加凸顯，尤其眼妝、眉型、底妝與唇色的搭配，只要稍微調整，就能讓她呈現完全不同的氛圍感。以下編輯就來幫大家分析Karina妝容，趕緊一起來看看吧！

aespa Karina身高168公分完美妝容解析！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

aespa Karina爆紅妝容4大解析（nyanlok＠Threads；01製圖）

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1. 柔霧底妝搭配精緻修容

底妝部分以「AI瓷肌感」為重點，選擇中高遮瑕力的柔霧或霧面粉底，以少量多次的方式輕拍上妝，再針對痘印、泛紅等瑕疵局部疊加遮瑕，最後搭配透明蜜粉或定妝噴霧固定妝容，呈現平滑、白皙又細緻的霧面肌。至於立體輪廓，則透過灰調修容輕掃鼻樑兩側、鼻頭下方與下顎線，再於鼻頭點上細緻高光，利用光影對比修飾臉部線條，讓整體五官看起來更加精緻俐落，也更有「AI生成感」。

2. 眼妝打造貓系混血AI神韻

這次Karina的眼妝最大亮點，就是灰藍色系美瞳搭配眼頭提亮，瞬間放大她原本就精緻的眼型與未來感氣質，眼頭特別以白色或銀色亮片點綴，並微微向上下延伸，讓眼神看起來更加明亮有神；眼影則選擇灰粉、灰棕等低飽和色調大面積暈染，再於眼尾與下眼影加深紅棕或灰棕色，營造自然深邃的眼窩，眼線順著眼型細緻描繪，眼尾再微微向上拉出俐落的貓眼線，搭配根根分明的束狀睫毛，讓雙眼更顯放大又有神。最後再利用臥蠶陰影與珠光提亮加強眼部立體度，讓整體眼妝呈現精緻、深邃又帶點漫畫感的女神氛圍。

3. 腮紅氛圍點綴

腮紅則延續整體妝容的低飽和色調，選擇灰粉色或裸粉色，並以少量多次的方式暈染在眼下至顴骨上方的面中位置，讓色彩與眼影、唇妝自然呼應。淡淡的粉色不僅能中和霧面底妝帶來的蒼白感，也為整體妝容增添一點微醺般的柔和氣息，呈現甜美又精緻的女神感。

4. 冷艷豐盈唇妝

唇妝則以冷艷又豐盈的「柔霧擴唇」為主，選擇半霧面或絨霧質地的玫瑰豆沙棕、土紅棕色系，先將唇膏點在唇部中央，再向外暈染，柔化原本的唇線。最後稍微超出唇部邊緣勾勒，放大唇形比例，打造圓潤飽滿又帶有冷感氣質的霧面唇妝，讓整體妝容更加精緻有魅力。

Karina本身就擁有精緻立體的五官與高挑勻稱比例，即使素顏也足以讓人驚艷，而這次妝容更透過柔霧底妝、深邃貓眼、低飽和腮紅與冷艷唇色，將她原有的五官優勢再次放大，打造出宛如AI般精緻又充滿未來感的氛圍，難怪影片曝光後讓網友一面倒狂喊「美到無可挑剔」看完這次妝容解析，也不難發現，妝容不只是修飾，更能為整體氣質加分，難怪Karina每次換個妝感，都能再次掀起一波討論！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】