I-DLE舒華4大底妝秘訣公開：海綿＋刮刀上妝法　打造零粉感冷白皮

台灣籍韓國女團 I-DLE 成員葉舒華，近年人氣持續攀升。高挑纖細的身形與冷白透亮的膚色，讓她在韓國演藝圈中擁有高辨識度；而近乎零死角的精緻五官與好膚質，更成為美妝品牌眼中的理想範本。



今年正式成為 Giorgio Armani 水慕斯底妝大使！品牌合作接連不斷，不光見證舒華的高人氣，也印證了女神底妝所掀起的影響力！想複製舒華同款燈泡美肌？I-DLE御用化妝師Haemin 親授關鍵上妝技巧，從妝前保養到光影調色一次公開，現在就筆記下來。

化妝師公開舒華冷白皮底妝秘訣（IG@yeh.shaa_；01製圖）

I-DLE 舒華同款粉底+上妝秘訣公開（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

I-DLE 舒華同款粉底+色號公開

從時尚精品、香氛到美妝，舒華近年品牌合作接連不斷，今年更驚喜晉升 Giorgio Armani 台灣區水慕斯底妝大使；舒華的高人氣不只讓美妝品牌都想分一杯羹，這張標誌性臉蛋背後的美容秘密更成為全球女性爭相效仿的完美妝容範本。其中，舒華在形象廣告中使用的這款Giorgio Armani高訂完美絲絨水慕斯PRO，便是她維持精緻感的最佳搭檔！

靈感來自高訂秀場後台模特兒身穿馬甲的修身結構。粉體中更結合「智慧光感無瑕粒子」與「超微服貼粉體」，妝感服貼、遮瑕度恰到好處，不只能修飾毛孔、淚溝、木偶紋、法令紋與太陽穴凹陷，更能創造宛如穿上一件隱形馬甲般兼具輕盈感與立體度的細緻妝感。偷偷透露，肌膚白皙的舒華日常使用色號為 #1.5，帶有微微提亮效果，在均勻膚色的同時保留自然光澤，呈現乾淨、透亮卻不厚重的精緻感。

I-DLE化妝師親舒華底妝秘訣

1. 加倍妝前保濕

過去，I-DLE御用化妝師 Haemin 也曾分享，舒華日常的妝容結構。首先，要維持舞台妝的持久度與明亮度，除了選對粉底外，妝前保濕也是關鍵！化妝師建議早上一杯溫開水是養膚基礎，接著以化妝水濕敷，再疊擦輕盈型精華與乳液，讓肌膚維持彈潤狀態。當肌膚含水量足夠，底妝才能真正延展、服貼，不卡紋、不起屑。

2. 上妝工具要選對

第二點，上妝工具要選對！舒華的底妝向台很薄透、宛若素顏般服貼，精髓在於使用化妝海綿＋刮刀兩大重點工具上妝。先以刮刀將粉底少量多次薄薄鋪勻於臉上，再用濕潤海綿輕拍壓實。這個步驟能有效減少用量，讓妝感更輕薄，同時提升服貼度。對於追求「零粉感」的舒華妝容來說，這個步驟絕對不可少。

3. 1+1調色比例

Haemin 老師也分享，創造舒華底妝立體光影感的關鍵，在於雙色粉底的區域運用。首先選擇「符合原生膚色的粉底」，將原生色調上在臉部外圍與鼻翼兩側，維持自然修飾。接著選一款比膚色「白一階的粉底」，點在臉部中央與鼻樑位置，營造視覺提亮。透過色差製造輪廓對比，比傳統修容更細緻，也更貼近日常妝感。

4. 眼下三角不能放過

最後一步，則是打造舒華溫柔、童顏感眼神的秘訣。將遮瑕膏集中於淚溝與眼下暗沉處，再以少量提亮產品輕拍推開，能有效放大雙眼神采，同時修飾疲憊感。掌握眼下三角區的重點修飾，不僅能讓底妝更精緻、有細節感，也能降低眼周底妝一到下午就暗沉的問題。

同場加映：i-dle葉舒華肌膚白到發光 公開5個保養細節 「這一步」才是關鍵（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

舒華同款底妝步驟常見問答

Q1：Giorgio Armani 高訂完美絲絨水慕斯 PRO 適合香港悶熱氣候嗎？油肌會不會容易脫妝？ A：香港氣候濕熱，底妝需兼顧服貼與持妝。這類絲絨質地粉底建議搭配清爽型妝前控油產品，T字部位可先薄壓蜜粉定妝。油肌可採「少量多次」疊擦，避免一次厚塗造成浮粉。若長時間戶外活動，建議隨身攜帶吸油面紙與氣墊補妝，妝感會更穩定。 Q2：乾肌或敏感肌適合使用這款粉底嗎？會不會卡紋或致粉刺？ A：乾肌關鍵在妝前保濕，建議濕敷化妝水後再上精華與乳液，讓肌膚維持微黏彈潤狀態。上妝時以濕海綿輕拍可降低卡紋機率。敏感肌則建議先做局部測試，避免同時疊加高濃度酸類或A醇產品，以降低刺激風險。卸妝務必徹底，才能避免毛孔堵塞。 Q3：粉底色號該怎麼選？#1.5適合什麼膚色？ A：#1.5偏白皙帶自然提亮效果，適合冷白或中性偏白膚色。選色時建議在下顎線試色，而非手背；並於自然光下觀察是否與脖子無明顯色差。若想營造立體感，可參考1+1調色法：外圍用貼近膚色款，中央用白一階色號，效果更自然。 Q4：刮刀＋海綿上妝真的比較服貼嗎？新手適合嗎？ A：刮刀能均勻鋪開粉底、減少用量，再以濕海綿輕拍壓實，有助提升貼膚度與細緻度。新手可先練習「少量多次」，避免一次擠太多粉底。若沒有刮刀，也可改用平頭粉底刷薄刷後再拍開，重點在於控制厚度與壓實步驟。 Q5：眼下三角提亮會不會顯細紋？遮瑕順序怎麼抓？ A：眼下遮瑕建議在粉底後進行，先點少量遮瑕於淚溝凹陷處，再以提亮色局部暈開。避免大面積厚塗，否則容易卡紋。若有乾紋困擾，可在遮瑕前薄擦眼霜並等待吸收。最後以極少量蜜粉輕壓定妝，能減少午後暗沉與積線問題。

延伸閱讀：

2026專櫃高保濕粉底推薦22款：Dior、愛馬仕、肌膚之鑰，服貼水光不暗沉

日本粉底適合台灣人嗎？彩妝大師教你底妝挑選與妝前保養新觀念

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】