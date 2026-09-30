減肥｜aespa Karina親授7招減肥瘦身技巧　薄荷糖竟可抑制食慾？

aespa 成員 Karina 擁有身高 168 公分高挑身材與「人間 AI」美譽，憑藉精緻五官與舞台魅力深受粉絲喜愛，每次公開活動與表演畫面都能引發熱烈討論。



早前一段 Karina 的熱舞影片就在 Threads 上瘋傳，不僅舞蹈實力再度獲得肯定，纖細卻充滿力量感的身材線條更成為網友關注焦點。

aespa Karina 身高多少？

早前有 Threads 網友分享一段 Karina 的舞蹈影片，畫面中可見她身穿灰色背心搭配破洞牛仔寬褲，俐落穿搭展現優越比例。隨著音樂節奏完成高強度舞蹈動作，無論是肢體控制、核心穩定度還是舞台表現力都相當吸睛，讓不少網友大讚：

「根本真人AI」

「身材比例太不科學」

「每個動作都像建模出來的一樣完美」



除了舞技備受討論外，她緊實勻稱的體態也再次掀起話題。

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aespa Karina 7招減肥瘦身技巧公開（IG@katarinabluu；01製圖）

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1. 設定體重管理區間

aespa Karina 為自己訂下了明確的理想體重範圍，並每天都會進行稱重，仔細監控身體狀況，她相信，只有時刻了解自己的數據，才能在體重略微上升時即時做出調整，這種做法不僅幫助她保持穩定的身材，也讓她在面對各種場合時，能自信地呈現最佳狀態。這種「日常監測 ＋即時調整」的方法非常科學，適合容易不知不覺增加體重的人，透過每天的小檢視，不僅可以避免脂肪堆積，也能培養自我管理意識，對長期維持身材有很大幫助。

2. 合理安排飲食與運動

aespa Karina 在用餐時從不過度克制自己，她會盡情享受各種美食，包括肉類、甜點等，但餐後一定會安排適量運動來消耗攝入的熱量。這種「先享受，再消耗」的方式讓她在滿足食慾的同時，避免脂肪累積，維持身材的完美曲線。這種策略的核心是「享受與控制兼具」，既不會讓人有極端節食壓力，又能有效控制熱量，對一般人來說，即使運動量不如 Karina 大，也可以透過控制餐量或增加日常活動來達到相似效果。

3. 薄荷糖抑制食慾

為了避免不必要的零食攝入，aespa Karina 隨身攜帶薄荷糖，尤其在嘴饞或想吃零食時，薄荷糖可以提供咀嚼感，讓大腦誤以為已經有進食，同時清新口氣並幫助穩定血糖。這個小技巧讓她能在不增加額外熱量的情況下，保持控制力。隨身薄荷糖是一個簡單卻有效的減肥小技巧，尤其對容易因口慾而吃零食的人非常實用，它能在日常生活中提供即時的滿足感，幫助維持良好的飲食習慣。

4. 堅持自律

aespa Karina 每週固定前往健身房進行運動，結合有氧運動和力量訓練，持續塑造身體線條，她的運動計畫非常規律，無論是心肺耐力還是肌肉緊實度都兼顧到，這也是她能長期維持健康體態和舞台上高水準表現的關鍵。堅持與自律是維持身材的根本，即使一般人沒有她的運動強度，也可以透過固定運動計畫養成習慣，配合飲食控制，長期下來也能看到顯著效果。

5. 減少碳水攝取

aespa Karina 偏向減少高碳水化合物的主食攝入，例如米飯、麵食，而更多選擇瘦肉、蔬菜，或以低熱量、高飽足感的食物替代，例如蕎麥麵或煎餅。這樣的選擇既能滿足飽腹感，又能降低總熱量攝入，對維持身材非常有效。替換主食是一種簡單且長期可行的減脂策略，不必完全戒碳水，而是選擇低熱量、低升糖指數的替代品，對維持苗條身形更加穩定。

6. 增加蛋白質攝取

aespa Karina 的飲食中蛋白質占重要比例，包括韓牛、魚肉、蝦類等。蛋白質不僅能促進肌肉修復與生長，還能讓身體線條更加緊實、曲線更明顯。特別是在運動後攝取蛋白質，能幫助身體更快恢復，也使肌肉線條更加明顯。蛋白質攝取是維持身材和肌肉線條的關鍵元素，搭配運動效果最佳。對於想要健康瘦身或保持曲線的人來說，高蛋白飲食幫助控制食慾、增加飽足感，也能避免肌肉流失。

7. 控制糖分攝取

aespa Karina 偏好無糖飲料，如無糖可樂、冰美式咖啡，既能滿足口味需求，又能避免額外熱量攝入。她將含糖飲料和高糖零食減至最低，避免身體累積多餘脂肪。 控制糖分攝入對減脂極為重要，不僅是能避免體重增加，還能讓肌膚保持在透亮且健康狀態唷！

從出道以來，Karina 不僅憑藉精緻如 AI 建模般的外貌圈粉無數，更透過長期自律的身材管理與高強度舞台訓練，維持令人稱羨的體態與表現力。事實上，她的好身材並非單靠天生條件，而是來自飲食控制、規律運動與多年練習累積的成果。隨著這段熱舞影片再度掀起討論，也讓不少粉絲看見 Karina 在耀眼外表背後的努力與自律。若想擁有更健康勻稱的體態，或許比起追求極端瘦身，更值得學習的是她長期維持好習慣的生活態度。

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