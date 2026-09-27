熟齡肌底妝教學：5個告別乾紋卡粉實用化妝技巧　附5款保濕底霜

隨著年齡增長，肌膚紋理不再像年輕時一樣平滑飽滿，尤其上底妝時最容易感受到差異。過去怎麼上都不太容易卡粉、顯紋，40歲後卻開始面臨乾紋、浮粉、卡粉等問題。



對40～50歲熟齡肌來說，底妝重點其實不必追求「遮到完美」，而是讓膚色看起來明亮、有精神，同時維持自然光澤與細緻妝感。以下整理熟齡肌底妝的實用技巧，以及5款適合的妝前乳推薦。

熟齡肌底妝這樣畫（點擊放大瀏覽）▼▼▼

學會5秘訣 讓底妝質感升級（01製圖）

+ 9

秘訣1：保濕先做好，底妝才不容易卡紋

熟齡肌較容易乾燥、彈性下降，妝前保濕是底妝服貼的關鍵。建議先使用保濕精華或質地輕盈的乳霜，以按壓方式塗抹，避免來回拉扯肌膚。

如果眼下、法令紋、嘴角等部位特別乾，也可以局部搭配精華油或滋潤型妝前乳，增加肌膚的潤澤度，讓後續底妝更好延展。

秘訣2：妝前乳選對，打造自然光澤感

熟齡肌可以選擇帶有光澤或柔焦效果的妝前乳，適度修飾毛孔與細紋，也能讓後續粉底更加服貼、減少粉底用量。

相較於強調控油、全霧面的妝前產品，帶有潤澤感的質地更適合熟齡肌，避免妝感過於乾澀。有些人甚至只需要妝前乳搭配局部遮瑕與少量蜜粉，就能完成自然底妝，掌握「少即是多」的原則。

秘訣3：粉底輕薄、滋潤，比高遮瑕更重要

熟齡肌挑選粉底時，可以將「保濕」放在「遮瑕」之前，妝效則以輕薄自然為主。建議選擇含保濕成分的粉底液或CC霜，妝效以自然光澤、微光為主，避免全霧面底妝容易放大乾紋。

上妝時採取少量多次的方式，從臉部中央往外推開，將粉底集中在需要修飾的部位，不必全臉厚塗。搭配微濕的美妝蛋或柔軟粉底刷，以輕拍、按壓方式讓粉底貼合肌膚，也能降低粉底堆積在細紋中的情況。

秘訣4：遮瑕只處理需要修飾的部位

熟齡肌不建議全臉使用高遮瑕產品，否則容易讓妝感變厚重，細紋也可能更加明顯。黑眼圈可以避開眼下最乾燥的細紋區，只針對暗沉處修飾，另外再處理斑點、嘴角與鼻翼等局部暗沉。

遮瑕可以選擇質地較滋潤、不易卡紋的類型，以細刷點塗後，再用指腹或海綿輕拍暈開，妝感會更加自然。

秘訣5：蜜粉局部定妝，保留肌膚光澤

熟齡肌如果全臉厚撲蜜粉，很容易讓肌膚看起來乾燥、扁平，甚至放大紋理。建議只針對容易出油的T字部位輕掃一層細緻蜜粉，或搭配定妝噴霧取代部分蜜粉，既能幫助固定妝容，也能保留自然光澤。

熟齡肌底妝常見NG：這4點要避開

1.粉底色號太白：與脖子產生明顯色差，容易顯得不自然。

2.遮瑕下手太重：尤其眼下容易堆積成明顯細紋。

3.腮紅位置太低：容易讓整體臉部視覺重心向下。

4.蜜粉塗太厚：容易變成全霧面妝感，肌膚看起來乾燥又缺乏氣色。



對熟齡肌來說，日常其實不一定要使用厚重粉底，不少人會選擇先擦一層具有潤色效果的防曬妝前乳或飾底乳，再針對局部瑕疵薄薄遮瑕，最後以少量蜜粉定妝。整體妝感更輕盈，也能保留肌膚原本的光澤感。

以下精選5款妝前乳，從保濕、提亮到防曬一次整理（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

1. Clé de Peau Beauté 肌膚之鑰｜稜鑽煥肌底霜

Clé de Peau Beauté 肌膚之鑰 稜鑽煥肌底霜，$780



肌膚之鑰將兩大明星單品概念融合，推出全新「稜鑽煥肌底霜」，結合妝前打底與光澤提亮效果。質地輕盈服貼，能修飾毛孔、膚色不均與暗沉，打造細緻透亮的妝感。

配方加入珍珠晶透複合物，強調透明、水潤與飽滿光澤。除了全臉使用，也能局部點塗於眼下、鼻樑、鼻翼兩側及嘴角等部位，或以1：1比例與粉底液混合，增加底妝的光澤與服貼度。

2. Dior 迪奧｜恆久貼肌亮澤修護底霜 SPF50 PA+++

Dior 迪奧 恆久貼肌亮澤修護底霜，$540



迪奧全新保濕妝前乳加入玻尿酸保濕成分，質地輕盈水潤不黏膩，並以柔和粉紅色調、蜜桃光感與細緻珠光修飾膚色，妝前就能幫助提亮暗沉與疲憊感。

使用後肌膚呈現自然光澤，也能為後續底妝補充潤澤感，讓粉底更服貼，打造平滑、勻亮的底妝效果。

3. MAQuillAGE 心機彩粧｜心機光采恆潤精華持妝乳 SPF50+ PA++++

MAQuillAGE 心機彩粧 心機光采恆潤精華持妝乳 SPF50+ PA++++，NT$1,300（約320港元）



MAQuillAGE推出精華級妝前乳，運用「精華裹妝科技 × 光澤反孔科技」，將修飾粉體融入精華質地中，在保濕的同時幫助粉體均勻貼合肌膚。

質地輕盈水潤，不會帶來厚重感，能自然修飾毛孔與膚色不均，同時呈現細緻水光妝感。對於喜歡輕薄底妝、又希望肌膚看起來更有光澤的人來說，是很實用的妝前選擇。

4. DECORTE 黛珂｜水潤提亮CC護膚防曬霜 SPF50+ PA++++

DECORTE 黛珂 UV Comfort Tone Up CC 水潤提亮CC護膚防曬霜，$265



黛珂人氣底妝「水潤提亮CC護膚防曬霜」兼具防曬與潤色效果，質地輕薄，能自然修飾膚色並提升肌膚明亮度，同時保留自然光澤。

產品透過配方技術，以較少的粉體量兼顧遮瑕、防曬與持妝效果，呈現自然細緻的光澤肌。共3色，其中01適合白皙膚色、02適合自然膚色，10則為粉色調，可用於修飾蠟黃膚色、增添氣色。

5. ELIXIR 怡麗絲爾｜膠原提亮妝前防曬底霜 SPF50+ PA++++

ELIXIR 怡麗絲爾 膠原提亮妝前防曬底霜，$255



ELIXIR經典「膠原多效美肌乳」結合保濕、防曬與妝前打底功能，2026年再推出全新「膠原提亮妝前防曬底霜(杏桃色)」，以貼近亞洲膚色的杏桃色調修飾膚色。

配方結合SPF50+ PA++++防曬係數、膠原保養成分與保濕精華，並添加維他命C及甘草酸，搭配細緻珠光修飾暗沉與蠟黃，讓肌膚呈現自然明亮的光澤感。對於在意膚色不均與瑕疵、又偏好清透底妝的人來說，很適合拿來打造自然好氣色。

延伸閱讀：

【女大編輯實測中】網友狂推的「妝前保養」真的好用嗎？小黃乳、濕敷棉片、妝前精華一次看

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】