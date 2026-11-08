藍色護膚品熱潮｜Hailey Bieber也敷的面膜、韓女愛用的妝前保濕

藍色護膚品｜藍色美妝熱潮，來到2026年仍沒停止，近期更蔓延至護膚品。早前Hailey Bieber在社交平台Instagram上，分享韓國旅行時的照片，第一張相就已經是敷著藍色面膜，看來非常滿意效果。除了Hailey Bieber分享的面膜外，其實還有不少藍色護膚品都有著強大護膚功效，一起來看看這次藍色護膚熱潮。



藍色護膚品熱潮｜1. PYDERIN HYDROBOOSTER PDRN SOS 玻尿酸舒緩面膜 約HK$179

Hailey Bieber 早前在社交平台Instagram上，分享的韓國旅行照片中，就敷了這款藍色面膜，掀起一陣討論。這款面膜是韓國醫美級護膚品牌PYDERIN HYDROVUSTER的PDRN SOS 玻尿酸舒緩面膜，蘊含大熱成分PDRN、10 重玻尿酸及多種修護成分，可改善乾燥缺水的肌膚，幫助肌膚修護屏障。

Hailey Bieber 早前在社交平台Instagram上分享正在敷這款藍色面膜（IG@haileybieber）

藍色護膚品熱潮｜1. PYDERIN HYDROVUSTER PDRN SOS 玻尿酸舒緩面膜（圖片來源：pyderin）

藍色護膚品熱潮｜2. The Ordinary Multi-Peptide + Copper Peptides 1% Serum 30ml HK$285

The Ordinary的這款藍銅胜肽精華，融合了五種經過充分研究的肽技術、對皮膚友好的氨基酸，以及多種透明質酸。精華有助於改善細紋和動態紋的外觀，支援皮膚的整體彈性、光滑和緊緻。而且，由於這款先進的精華液含有直接的銅肽，它還能針對通常與氧化壓力有關的衰老跡象，從而使皮膚看起來更有光澤，更健康。

藍色護膚品熱潮｜2. The Ordinary Multi-Peptide + Copper Peptides Serum 30ml HK$285 （品牌提供）

藍色護膚品熱潮｜3. COSRX 藍肽補骨脂酚豐盈亮澤精華 韓元28,000（約HK$158）

COSRX 所推出的藍肽補骨脂酚豐盈亮澤精華，核心成分包括0.5%銅胜肽（Copper Peptide）與0.25%補骨脂酚（Bakuchiol），可刺激底層膠原蛋白增生，有助緊緻肌膚、保持彈性及改善細紋。其獨特的透明海洋藍色，正是源自高濃度藍銅胜肽與天然植物萃取物本身的天然色澤，具備顯著的修護抗老功效。

藍色護膚品熱潮｜3. COSRX 藍肽補骨脂酚豐盈亮澤精華（IG@cosrx）

藍色護膚品熱潮｜4. Ongredients 膠囊保濕妝前乳 韓元28,000

Ongredients所推出的膠囊保濕妝前乳，是韓國熱銷的妝前保濕產品，很多化妝師也愛用！這款妝前乳內含獨特的藍色保濕微膠囊，塗抹時接觸體溫會瞬間破裂融化，釋放高能量水潤精華與保濕成分，並能有效防止後續底妝卡粉與浮粉。

藍色護膚品熱潮｜4. Ongredients 膠囊保濕妝前乳（IG@ongredients.official）

藍色護膚品熱潮｜5. Laneige 水亮補濕睡眠面膜 70ml HK$240

Laneige 的水亮補濕睡眠面膜 EX，採用專利Sleep-tox夜間淨化科技、Moisture Wrap鎖水網膜技術，蘊含3種透明質酸，從表層滲透至肌膚最底層，實現分層水潤修護。面膜質地是清爽水凝啫喱，好吸收且不黏枕頭，提供長效保濕，從而改善缺水、暗沉及熬夜疲憊肌。