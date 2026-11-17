換季肌膚乾燥、泛紅，第一個念頭是不是「保濕不夠，再多擦一點」？精華一瓶接一瓶、面膜接著敷，連去角質也不敢停，卻發現肌膚越保養越不舒服。台灣皮膚科醫師陳宥嘉提醒，遇到敏感狀況，先別急著增加產品，應釐清原因，再調整保養步驟。尤其敏感肌與暫時受到刺激並不相同，與其一味補擦，不如先檢查自己是否踩中以下5個保養地雷。



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皮膚保養5個錯誤習慣（01製圖；AI生成圖）

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NG 1. 覺得乾就一直疊擦，保養瓶數越來越多

化妝水、精華、乳液、乳霜輪番上陣，覺得還不夠滋潤，再加一層？陳宥嘉醫師指出，每款產品都可能含有多種成分，一次使用太多，會增加接觸不同成分的機會；若產品間有重複成分，也可能在疊擦時增加使用量。

問題不只在於擦了幾層，更在於肌膚是否適合這些產品。當不適出現，複雜的保養程序也更難讓人辨識是哪一項造成刺激。對敏感肌而言，保養不必追求全套，應先回到肌膚實際需要的步驟，別把「擦更多」當成乾燥的唯一解答。

NG 2. 洗到很乾淨才安心，忽略過度清潔

洗完臉一定要有徹底洗淨的感覺，甚至反覆清潔、卸妝，才覺得安心？陳宥嘉醫師提醒，過度清潔或使用不適合自己的卸妝產品，都可能增加肌膚屏障的負擔。清潔時也應避免過高水溫，並選擇適合個人膚況的溫和產品。

同樣的習慣也會出現在戶外：流汗後拿濕紙巾不停擦，以為把汗擦掉就好，卻忽略成分與摩擦帶來的刺激。若肌膚已經不舒服，尤其不宜使用含酒精或香精的濕紙巾反覆擦拭，清潔動作也應放輕。如果真的有感覺肌膚乾癢敏感了，這時候La Roche-Posay B5萬用霜就是非常好的選擇！

NG 3. 已經泛紅刺痛，還繼續刷酸、去角質

想抗老、讓膚觸更細緻，就算肌膚泛紅，酸類與A醇也照常使用？陳宥嘉醫師建議，敏感肌使用這類保養時應更保守，至少要在膚況穩定時考慮。當下已經明顯泛紅、不舒服，就不宜為了追求保養效果繼續加強刺激。

旅行前也別為了拍照好看，突然密集去角質或增加刺激性產品。尤其接下來要面對風吹、乾燥與溫差等環境變化，更應先維持肌膚穩定，避免把出發前幾天變成密集煥膚期。

NG 4. 把面膜當急救，刺痛泛紅時也照敷

敏感肌到底能不能敷面膜？陳宥嘉醫師表示：「敏感肌其實可以敷面膜，但要看你現在的狀態是怎樣。」如果當下正感覺明顯刺痛，或出現明顯紅斑，面膜就不是適合的選擇。

他解釋，面膜中的部分成分可能不適合個人膚況，加上敷膜時的包覆作用，可能增加部分成分的吸收，讓正在不適的肌膚承受更多負擔。等膚況較穩定時，可選擇成分相對單純、以保濕為主的面膜；含酸類或訴求去除老廢角質的款式，則應更保守使用。想補水之前，先確認肌膚是否適合敷，比急著拆開一片面膜更重要。

NG 5. 用熱水止癢、隨手擦精油，短暫舒服就以為有效

乾癢時忍不住抓，或用熱水沖一下，感覺不癢了就認為問題解決？陳宥嘉醫師提醒，搔抓可能進一步破壞肌膚表面，形成越抓越癢的循環；熱水讓癢感短暫減輕，也不代表膚況改善，反而可能加重乾燥與刺激。此外，肌膚不舒服時，也別自行混用成分不明的乳液、精油或植物汁液。先減少刺激、溫和清潔與適度降溫，觀察膚況變化，而不是一直嘗試新的「急救方法」。

先找原因，再決定要擦什麼

陳宥嘉醫師指出，敏感肌是較長期的狀態，暫時敏感則可能來自不適合的化妝品，或短時間過度使用刺激性成分；當誘因移除、肌膚恢復穩定，不一定會持續敏感。反覆乾燥、泛紅、刺癢，也可能涉及酒糟（玫瑰痤瘡）、脂漏性皮膚炎或異位性皮膚炎等問題，需要由皮膚科醫師評估。若紅腫越來越嚴重，或持續一至兩天未消退，以及出現明顯開放性傷口、水泡等情況，就不宜繼續自行試用保養品或偏方。不能只因為覺得乾，就認定增加滋潤度一定能解決。

精簡保養怎麼做？補水與外層保護依膚況搭配

談到日常保濕，陳宥嘉醫師將其分成補水與外層保護兩個方向，也分享自己旅行時通常會帶一款保濕精華與一款乳霜，依當地氣候與肌膚乾燥程度調整。對應這類保養需求，醫師指出，像是La Roche-Posay的B5瞬效全面修復精華（B5繃帶精華），含10%維生素原B5，搭配玻尿酸與甘油，訴求日常保濕與肌膚屏障修護；B5+全面修復霜則含5%維生素原B5、積雪草苷萃取及TRIBIOMA複合益生精粹，是作為保濕、舒緩與修護保養選擇。使用時仍應依個人膚況調整質地、用量與步驟，且避免自行將一般保養品塗在開放性傷口才正確。

①La Roche-Posay B5萬用修復霜，40ml/NTD 520；100ml/NTD 920；

②La Roche-Posay B5修復強韌精華，30ml/NTD 1,630



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