孫千素顏也有透亮好膚質　分享保養5大秘訣　應對熬夜氣色不佳

因攜手井柏然主演Netflix愛情陸劇《早春晴朗》而爆紅的孫千，近日更驚傳接下新劇《璀璨之上》搭檔丞磊擔綱女主角，再度成為話題焦點。不只演技實力備受看好、身材管理得宜，時常以近乎素顏的淡妝亮相的她，透亮好膚況也令人稱羨。



過去孫千就時常在社群分享日常保養秘訣，不只注重睡眠與飲水，美白精華與保濕面膜，更是她應對熬夜、氣色不佳時的急救妙方！現在就一起瞧瞧人氣女星的肌膚保養攻略。

孫千肌膚保養5大秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

孫千素顏好膚質5大秘訣（01製圖；IG@sq_niki）

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1. 維他命C+美白精華提亮膚色

想養出乾淨透亮的原生好膚質，亮白保養絕對是不可忽略的關鍵！孫千在日常保養中相當重視膚色勻亮，尤其面對長時間拍戲、熬夜與作息不規律的情況，更會透過維他命C安瓶及美白精華加強保養。她分享，平時會先使用安瓶全臉按摩吸收，改善暗沉、膚色不均及色素沉澱問題，接著再搭配適合自身膚況的美白精華，敷完面膜後，再以指腹輕柔按摩。

2. 保濕面膜+按摩熬夜急救

拍戲行程緊湊，難免遇上熬夜、肌膚乾燥或上妝不服貼的窘境，此時孫千的保養對策便是以保濕面膜搭配提拉按摩，為疲憊肌膚補足水分。尤其當肌膚缺水、摸起來粗糙乾澀時，選擇含有玻尿酸、甘油等保濕成分的面膜，有助於暫時提升肌膚含水量，改善乾燥引起的緊繃感。敷完面膜後，再以指腹輕柔按壓，幫助保養品均勻延展，最後搭配乳液或乳霜鎖水，促進保養品有效吸收，同時透過輕柔按摩舒緩臉部浮腫，養出緊緻小臉。

3. 潤唇膏替代唇膏呵護雙唇

想要維持整體臉部的精緻感，除了膚況要留意，雙唇肌膚也是不可忽略的小細節！孫千曾在社群影片中透露，私下更偏愛清透、自然的雙唇狀態，因此若沒有特殊場合需求，就會以潤色護唇膏替代唇膏，並養成隨身攜帶潤唇膏、隨時補擦的習慣。尤其唇部肌膚容易受到氣候、環境與日常習慣影響，穩定好唇況，時刻留意唇部保濕，也會讓素顏氣色更飽滿、有精神。

4. 不過度清潔

保養品擦得再勤，若忽略清潔細節，一切都是白做工！孫千提倡的養膚觀念，最核心的原則就是溫和清潔！她強調，日常洗臉卸妝時會避免反覆搓揉、使用過度強效的清潔產品，同時減少不必要的去角質程序，才能維持膚況穩定，降低肌膚乾燥、緊繃與敏感的風險。

5. 喝水+睡眠是基本功

想擁有穩定且透亮的好膚質，日常生活習慣才是長期養膚的基礎。孫千除了注重外在保養，也相當重視飲水與睡眠品質，即使工作忙碌，仍會透過規律補水、適度休息，維持身體與肌膚的良好狀態。尤其熬夜後容易顯得疲憊、氣色黯淡，此時一味疊擦保養品，未必能彌補睡眠不足帶來的影響。比起依賴密集保養，養成固定作息、適量飲水與均衡飲食的生活習慣，才是維持健康膚況的長久之計。

孫千肌膚保養常見問答

Q1：維他命C安瓶與美白精華可以一起使用嗎？正確保養順序是什麼？ A： 維他命C安瓶與美白精華原則上可以搭配使用，建議洗臉後先使用質地輕盈的精華，再依產品質地與品牌指示疊擦，最後以乳液或乳霜鎖水。若兩款產品皆含高濃度活性成分，敏感肌建議先從單一產品開始測試，避免刺激。白天使用維他命C保養時，更應搭配SPF30以上的廣效防曬產品，加強日常光防護。 Q2：維他命C可以和A醇、果酸或水楊酸一起使用嗎？ A： 維他命C與A醇、果酸、水楊酸並非完全不能搭配，但同時使用可能增加肌膚乾燥、泛紅及刺痛的風險。初次嘗試高活性成分者，建議將維他命C安排於早晨，A醇則於夜間使用；果酸、水楊酸可依膚況調整使用頻率。若肌膚屏障受損或容易敏感，應避免一次疊擦多種刺激性成分。 Q3：保濕面膜可以每天敷嗎？熬夜後敷多久最有效？ A： 保濕面膜不一定需要每天使用，應依膚質、產品配方及肌膚狀態調整頻率。一般片狀面膜可依包裝標示敷約10至20分鐘，避免敷到完全乾燥。氣候潮濕悶熱時，油性肌可選擇清爽型保濕配方，乾性肌則可搭配乳霜加強鎖水。若肌膚正處於泛紅、刺痛或過敏狀態，建議暫停密集敷面膜。 Q4：敏感肌、油痘肌適合使用維他命C美白精華嗎？ A： 敏感肌與油痘肌也能使用維他命C，但應依肌膚耐受度選擇合適配方。敏感肌建議從低濃度、無香精且成分單純的產品開始，先局部測試；油痘肌則可優先選擇清爽、標示不易致粉刺的精華質地。若使用後出現持續刺痛、泛紅或脫皮，應立即停用，避免因過度追求亮白效果而破壞肌膚屏障。 Q5：每天化妝需要天天卸妝嗎？如何避免過度清潔傷害肌膚？ A： 每天使用粉底、防曬或持久型彩妝者，晚上應確實卸除妝容，但不代表需要反覆洗臉。建議依彩妝濃淡選擇卸妝產品，卸除後視產品說明與膚況決定是否再次潔顏。洗臉時以溫水搭配指腹輕柔清潔，避免使用磨砂工具或用力搓揉。夏季容易出油流汗，也不宜頻繁使用強效潔顏產品，以免造成乾燥與刺激。

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