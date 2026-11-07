天天敷面膜反而傷皮膚？揭5大常見面膜使用誤區　正確保濕不爛面

除了日常基礎保養，面膜也是許多人用來快速補水、改善乾燥與蠟黃的「急救保養」！不過面膜種類、成分和使用方式千百種，從敷完到底要不要洗、一次敷多久，到能不能天天敷，總讓人搞不清楚。



以下整理5個新手老手常犯的面膜誤區，從使用頻率、敷膜時間到正確保養順序一次解答，幫助大家掌握面膜使用秘訣，敷得更有效率，也避免過度保養讓肌膚反而鬧脾氣。

5個新手老手常踩中的敷面膜誤區（點擊放大瀏覽）▼▼▼

敷面膜時常犯的5大誤區（AI生成圖片；01製圖）

+ 9

1. 面膜敷完到底要不要洗臉？

片狀面膜敷完，臉上還留著不少精華液，到底要不要洗？其實沒有一定答案，主要還是看面膜類型、精華液用量，以及自己的膚質與膚感。

①片狀保濕面膜

→ 如果精華液不多、肌膚偏乾，敷完也沒有明顯黏膩或悶感，可以輕拍至吸收，再擦上乳液或乳霜鎖水，不一定需要洗掉。

→ 但如果敷完覺得臉上滑滑黏黏、悶悶的，或本身屬於油性、混合肌、容易長粉刺的膚質，則建議用清水輕輕沖洗，或以濕化妝棉擦掉多餘精華，再進行後續保養。

尤其是「妝前敷面膜」，更要留意後續是否會搓泥、卡粉。如果精華液很多、肌膚摸起來過於滑膩，可以簡單沖掉表面多餘精華，讓後續防曬與底妝更服貼；若吸收後清爽不黏，則可直接接續乳液、防曬與底妝。

②泥膜、清潔面膜、撕拉面膜

敷完需要依照產品指示洗淨，避免殘留物長時間停留在肌膚上。

③睡眠面膜、晚安面膜

屬於夜間停留型產品，通常不需要敷完立即清洗，隔天早上正常洗臉即可。

簡單來說，最保險的方式就是先看產品說明，再觀察自己的膚感；只要覺得「黏、悶、不舒服」，就可以用清水輕洗。

2. 面膜天天敷肌膚會變好？

面膜天天敷，肌膚真的會變得更好嗎？其實頻率還是要依面膜類型與膚況調整。

一般來說，「保濕型片狀面膜」每週約2～3次即可。如果遇到曬後、熬夜或重要活動前等特殊情況，可以短期增加至每週3～5次，但不建議長期天天使用。

「功能型面膜」，例如美白、酸類或抗老面膜，因配方可能有著較高濃度、功能性較強，建議每週約1～2次；「清潔泥膜、去角質面膜」則約每週1次，敏感肌可以再降低頻率。

面膜使用可以記住一個簡單原則：成分越高濃度，使用頻率越要保守。如果敷完出現刺痛、泛紅或脫皮等不適，就應該減少使用次數，必要時先停用。

3. 面膜一次要敷多久？敷越久越有效嗎？

面膜可不是敷越久越有效！尤其「片狀面膜」，建議依照產品標示的時間使用，通常約10～20分鐘，多數以15分鐘左右為主。

「泥膜、清潔面膜」則通常約5～10分鐘，實際時間仍要依產品說明，避免等到完全乾裂才洗掉；至於「睡眠面膜」，則按照產品設計使用，通常可以停留一整晚，隔天早上再洗臉。

為什麼不能敷太久？

面膜紙變乾後，會開始反向吸收皮膚水分，讓皮膚更乾；此外長時間處於封閉、濕潤的環境，也可能讓肌膚感到敏感不適。因此，敷面膜時不妨直接設定一個15分鐘鬧鐘，時間到了就取下，別一邊滑手機、一邊不小心敷到忘記時間。

4. 敷完面膜不擦乳液可以嗎？

很多人洗完臉就直接敷面膜，敷完面膜也不擦後續保養，其實精華液吸收後如果沒有加乳液或乳霜鎖水，補進去的水分很容易再次蒸發掉，究竟面膜到底應該放在哪個保養步驟？一般保養流程可以這樣安排：

① 卸妝＋洗臉

先將肌膚表面的油脂與髒污清潔乾淨。

② 化妝水打底

可依個人習慣使用化妝水，讓肌膚維持舒適的濕潤狀態。

③ 敷面膜

將面膜貼合臉部、輕壓排出氣泡，依產品建議時間敷用，通常約10～20分鐘。

④ 取下面膜

取下後可將剩餘精華輕拍至吸收；如果覺得過於黏膩，也可以用清水簡單沖洗。

⑤ 乳液／乳霜鎖水

最後別忘了擦上乳液或乳霜，完成後續保濕。

如果同時使用酸類、美白精華等功能型保養品，則不建議一次疊加太多活性成分，以免增加肌膚負擔，可以分開不同時段使用；敏感肌在嘗試新面膜前，也建議先於耳後或下顎線進行小範圍測試，確認沒有不適後再使用於全臉。

5. 天天敷面膜、一天敷兩次，皮膚會變好？

近年韓國流行「一日一膜」，讓不少人也跟著每天敷面膜，不過對多數人來說，並不建議長期天天敷片狀面膜，尤其是高保濕、高濃度精華的產品，如果使用頻率過高，可能讓肌膚長時間處於濕潤、封閉的狀態，部分人可能因此出現泛紅、敏感或悶痘等問題，油脂分泌較旺盛、容易長粉刺的人更要留意。

如果是婚禮、重要活動前，想要短期加強保濕，可以選擇成分單純、以保濕舒緩為主的面膜，連續使用3～5天即可，之後再恢復每週2～3次的頻率。

真的很想「天天敷」的話，也建議把它當成短期加強保養，而非長期固定習慣；一旦出現刺痛、發癢、泛紅或脫皮，就應該立即減少頻率或停用。

同場加映：韓國爆紅秋冬保濕技巧「乳霜吸油紙面膜法」 3步驟輕鬆補水嫩膚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 27

延伸閱讀：

韓妞瘋傳「蘆薈濕敷法」！10分鐘補水降溫、平衡油水，皮膚醫師也大推！

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】