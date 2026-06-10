皮膚又黃又皺看起來顯老？醫生公開10大「抗糖化」食物和保養建議

談到肌膚老化，多數人第一時間會想到紫外線傷害、自由基氧化，但你知道嗎？其實還有一個隱藏版元兇——「糖化」！這種會讓膠原蛋白變脆、肌膚失去彈性、暗沉蠟黃的現象，正悄悄在你體內發生，成為你看起來顯老的關鍵。



許多凍齡女星像張韶涵、舒淇、伊能靜都曾提到自己長期奉行「抗糖化保養」，不只靠保養品，更從飲食下手，維持青春好狀態！那麼糖化到底是甚麼？又該怎麼吃才能避免提早變老？以下一次解析給你聽！

造成肌膚衰老的元兇——「糖化」的危害及凍齡女星都在用的「抗糖化」保養建議（點擊放大瀏覽）▼▼▼

糖化危害及抗糖化保養建議（AI生成圖；01製圖）

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甚麼是「糖化現象」？肌膚老化的慢性殺手

根據台灣琢璞診所皮膚專科醫師羅玉佩院長表示，「糖化」是指體內多餘的糖分與蛋白質（例如膠原蛋白與彈力蛋白）結合，產生一種稱為「糖化終產物AGEs（Advanced Glycation End Products）」的化學反應。這些AGEs會在體內累積，附著在肌膚深層結構上，破壞肌膚彈性。

其實AGEs最早是在糖尿病患者身上被發現的，他們的肌膚老化情況遠比一般人明顯，而研究顯示，AGEs不只影響內臟健康，也會大幅加速肌膚老化。

糖化對肌膚的影響有哪些

AGEs是一種棕黃色、會不斷累積的老化物質，它會附著在膠原蛋白與彈力蛋白上，導致這些原本支撐肌膚彈性的蛋白質斷裂、變脆。長期下來，就會出現以下幾種肌膚老化問題：

· 鬆弛、失去彈性

· 細紋與皺紋加深

· 膚色暗沉蠟黃

· 整體膚況看起來疲憊、老態



換句話說，即使你保濕、防曬、抗氧化都做足了，只要糖化發生，肌膚老化仍會悄悄找上門。

哪些食物會加速糖化反應？3類地雷食物要小心▼▼▼

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①高糖高GI食物

包括甜點、蛋糕、餅乾、含糖飲料、白飯、白麵包等精製碳水，都會快速提高血糖，讓體內糖分過量，加速AGEs形成。

②高溫加工與油炸食物

像是炸雞、燒烤、烤麵包等，表面酥脆的焦糖色其實就是糖化反應的結果！吃多不僅會胖，更會加速老化。

③人工添加糖與果糖漿類

常見於手搖飲、醬料、加工食品，像是高果糖玉米糖漿、果糖葡萄糖液糖等，都屬「游離糖」，攝取過量對健康和肌膚都很傷。

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抗糖飲食這樣吃！10大抗糖化食物推薦▼▼▼

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想從日常飲食中對抗糖化，重點是「抗氧化、穩定血糖、抗發炎」，以下10大推薦食物一次列給你：

①深綠色蔬菜

像菠菜、小棠菜、椰菜，富含維他命C與植化素，可中和自由基、穩定血糖。

②豆類（黃豆、黑豆、紅豆）

富含植物蛋白與膳食纖維，有助延緩血糖上升並抑制AGEs形成。

③全穀類（糙米、燕麥、藜麥）

提供豐富B群與膳食纖維，提升代謝又抗糖。

④莓果類（藍莓、草莓、蔓越莓）

富含花青素與多酚，是天然抗氧化聖品。

⑤柑橘類水果（柳橙、西柚、檸檬）

含維他命C和黃酮類化合物，有助抑制糖化反應。

⑥番茄

含有茄紅素及維他命C，有效抗氧化、抗發炎。

⑦番薯

低GI、富含膳食纖維，能穩定血糖又促進飽足。

⑧堅果類（杏仁、核桃、腰果）

富含維他命E與健康脂肪，能穩定血糖與抗氧化。

⑨綠茶

含豐富茶素，有助清除自由基、抑制糖化。

⑩深海魚（三文魚、鮫魚、沙甸魚、吞拿魚）

這類魚類富含Omega-3多元不飽和脂肪酸，像是EPA與DHA，不僅能抗發炎，還有助於提升胰島素敏感性、穩定血糖，間接減緩體內AGEs（糖化終產物）的形成速度。

除了這些食物，香料植物，例如肉桂、黃薑、迷迭香也是抗糖化的好食材！這些香料皆有天然抗氧化成分，可有效干擾AGEs的形成。烹飪時和食材一起搭配調味，抗糖更加乘！

不只飲食，壓力、久坐、吸煙＝糖化加速器

除了飲食會影響糖化反應，其實日常生活習慣也佔了很大一部分。像是長期壓力過大，會促使身體分泌大量皮質醇，不僅干擾血糖調節，還會削弱免疫力，長期下來更容易加速糖化。吸煙則是另一個大敵，因為香煙中的化學物質會增加自由基，導致慢性發炎，同時也讓胰島素阻抗升高，使血糖更不穩定，進而促進糖化反應。

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此外，現代人常見的「久坐生活」也是關鍵因素。缺乏運動會讓基礎代謝下降，身體利用血糖的效率變差，當胰島素調控不佳時，就更容易出現糖化問題。研究也指出，規律運動不僅能改善血糖代謝，還能幫助抗氧化、減少發炎反應，是延緩糖化最實際的方式之一。

抗老不只靠保養，飲食更是關鍵

不想老得比別人快，除了每天勤擦防曬、補充抗氧化成分，從「吃」下手同樣重要。少吃高糖與油炸食物，多補充抗糖化好食材，就是守住青春的第一步。不過，真正的抗糖化並不只靠飲食，還需要從生活習慣全方位調整。規律運動、良好作息，再搭配防曬與保養，才能做到內外兼顧。畢竟，抗糖化不只是讓外表更年輕的關鍵，更是維持整體健康、延緩老化的核心基礎。

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