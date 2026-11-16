轉季補水爆粉刺？氣溫每跌1°C皮脂減一成　厚塗面霜恐致毛囊發炎

踏入秋季，天氣乾燥轉涼，不少人常感到面部皮膚繃緊、鼻翼兩側甚至脫皮起屑。然而，若盲目厚塗高保濕抗老面霜，隨時弄巧成拙，甚至引發滿臉密集粗糙的白頭粉刺。皮膚病理機制顯示，轉季脫皮並非單純「缺水」，在低溫環境下錯誤使用封閉性油脂護膚品，反而變成堵塞毛囊、引致暗瘡菌爆發的元兇。



皮膚病理機制顯示，轉季脫皮並非單純「缺水」，在低溫環境下錯誤使用封閉性油脂護膚品，正是堵塞毛囊、引致暗瘡菌爆發的元兇。（AI生成圖片）

低溫致油脂凝固代謝減慢 厚霜封閉毛孔如「堵塞排水管」

據美國國家衛生研究院（NIH）旗下PubMed收錄的皮膚生理學研究文獻指出，皮脂分泌率受溫度影響，氣溫每上升1°C，皮脂腺分泌量便增加約10%；換言之，低溫環境下皮脂分泌量雖減少，但皮脂中角鯊烯比例上升、黏稠度增加，流動性降低，更容易滯留於毛囊導管變稠。

與此同時，濕度驟降會促使角質層的天然保濕因子（NMF）大量流失；負責調節角質自然脫落的絲氨酸蛋白酶，其活性在角質層含水量下降時受阻，導致老化角質無法正常脫落代謝，積聚在毛囊開口，此時若直接塗抹厚層凡士林、羊毛脂或高碳鏈合成脂，猶如在堵塞的排水管上貼上厚膠布，加劇毛孔阻塞。

根據美國國家衛生研究院（NIH）針對低濕度環境下角質屏障與皮脂失調的研究分析，當毛囊漏斗部被死皮與黏稠油脂封閉時，毛囊內部會迅速變成環境，潛伏於皮脂腺導管內的痤痤瘡丙酸桿菌（Cutibacterium acnes）等厭氧菌，會隨即大量繁殖，促使微粉刺演變為閉塞性粉刺，甚至化膿性丘疹。

氣溫每上升1°C，皮脂腺分泌量增加約10%；低溫環境下皮脂分泌量雖減少，但皮脂中角鯊烯比例上升、黏稠度增加，流動性降低，更容易滯留於毛囊導管變稠。（AI生成圖片）

日常護理應遵從三大原則：

1.停用鹼性過強的去脂潔面產品：停用去脂力過強的潔面皂，改用弱酸性、溫和的潔面乳，保護表皮殘存脂質。

2.循序漸進「先補水後鎖水」：避免在乾硬角質上直接敷上厚膏。應先以含有神經醯胺（Ceramide）、透明質酸或甘油的清爽精華液軟化角質，補足細胞間質水分；待吸收後，僅取約黃豆大小的輕質乳液按壓鎖水。

3.暫停高濃度酸類換膚：當角質層處於脫皮微損狀態時，使用高濃度果酸或水楊酸容易誘發刺痛、泛紅及接觸性皮膚炎。

英國國民保健署（NHS）在暗瘡護理指引中特別提醒，選用護膚品時應以清爽且標明「不致粉刺」（Non-comedogenic）為原則，避免使用阻塞毛孔的水油配方。若面部皮疹大面積擴散、紅腫疼痛、滲出分泌物或出現黃色結痂，已屬嚴重皮膚感染，切勿自行亂塗藥膏，應盡早求醫診治。

面部皮疹大面積擴散、紅腫疼痛、滲出分泌物或出現黃色結痂，已屬嚴重皮膚感染，切勿自行亂塗藥膏，應盡早求醫診治。（AI生成圖片）

厚塗面霜10分鐘自測：皮膚發悶微熱屬屏障超負荷

若要評估護膚品是否超過皮膚負荷，可透過簡易自測法觀察：徹底潔面並塗抹面霜後，於室內靜待10分鐘。若以指尖輕觸臉頰或鼻翼時感到明顯浮油、皮膚感到翳悶、痕癢，甚至伴隨微熱感，即反映該護膚品的封閉性已超出角質層承載力。