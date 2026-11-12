日本女生愛吃10種抗老養膚食物　不用貴價護膚品也養出天生發光肌

常看日本女生的日常分享，總會驚訝她們那種由內而外散發的「透明感」與水潤澎彈。其實日本美妝圈一直奉行「美肌從腸胃開始」的內服哲學，比起層層疊疊的昂貴精華，從每天的三餐把關才是養出原生好皮的關鍵。以下精選日本女生餐桌上出鏡率最高的10款養膚聖品，教你輕鬆吃出發光肌！



日本女生愛吃10類養膚食物（點圖放大瀏覽▼▼▼）

日本女生愛吃10類養膚食物（01製圖；IG@minami_hamabe.official）

+ 25

1. 納豆

黏稠發酵的腸道清道夫，補足大豆異黃酮與抗老酵素



納豆是日本國民級美容聖品。豐富的納豆激酶與益生菌能促進腸道蠕動、改善代謝，腸道乾淨了，膚況自然不易冒痘暗沉；加上豐富的大豆異黃酮與維他命B群，更有助於維持女性荷爾蒙平衡與肌膚彈性。

2. 鮭魚（三文魚）

高抗氧蝦青素神助攻，對抗光老化與換季乾燥



日本定食常見的鮭魚是極佳的「抗老神物」。鮭魚肉中含有豐富的蝦青素（蝦紅素），抗氧化力遠高於維他命E，能有效抵禦紫外線帶來的光老化；搭配天然 Omega-3 脂肪酸，更能由內鎖水，告別乾裂粗糙。

3. 番茄

熟食茄紅素吸收翻倍，天然隱形防曬抵禦紫外線



日本女生注重抗氧化與美白，番茄幾乎天天上桌。番茄中的茄紅素能幫助清除自由基、減輕日曬後產生的氧化壓力。他們特別喜歡加熱烹煮或搭配少量優質橄欖油食用，讓脂溶性的茄紅素吸收率大大提升。

4. 酪梨（牛油果）

吃進滿滿好油與維他命E，改善暗沉的森林天然奶油



富含不飽和脂肪酸與豐富維他命E的酪梨，是日系早午餐的常客。優質油脂能修復肌膚皮脂膜、加強保濕，維他命E則能促進微循環，改善氣色蠟黃，讓雙頰自然透出水潤光澤感。

5. 甘酒（米麴甘酒）

日本封為「飲用型點滴」，維他命B群讓疲憊肌重回澎潤



不含酒精的米麴甘酒是近年日本SNS爆紅的內服首選。發酵過程中釋放的大量維他命B群、胺基酸與寡糖，不僅能滋養腸道好菌，還能改善疲勞引起的膚色黯淡，是換季期補充氣血與潤澤的秘密武器。

6. 味噌湯

日式早餐的養膚靈魂，游離脂肪酸抑制黑色素沉澱



一碗熱騰騰的味噌湯不僅暖胃，也是美肌利器。大豆發酵生成的游離亞麻油酸能抑制黑色素生成、預防色斑沉澱；搭配昆布熬煮的湯底，更能同時補充促進角質代謝的礦物質與微量元素。

7. 綠花椰菜（西蘭花）

維他命C與蘿蔔硫素雙重加持，膠原蛋白合成少不了它



綠花椰菜含有的維他命C含量甚至高於柑橘類，能輔助體內膠原蛋白生成，讓肌膚維持緊實。其特有的蘿蔔硫素更具備強大的排毒抗炎特性，能幫助舒緩敏弱與換季發紅膚況。

8. 堅果（核桃、杏仁）

隨身必備的抗老零食，對抗自由基兼顧油水平衡



下午茶解饞時，日本女生通常會避開精緻糖，改吃一小把無調味堅果。杏仁富含維他命E，核桃則含有豐富的不飽和脂肪酸，能對抗環境氧化傷害、強化肌膚屏障，維持油水平衡的柔嫩觸感。

9. 奇異果

高密度水溶性纖維與C，早晨一顆掃去暗沉倦容



不管是綠色還是黃金奇異果，都是日本女生冰箱裡的常備水果。除了極高的維他命C能提亮膚色，其豐富的水溶性膳食纖維更是早晨啟動腸道代謝的關鍵，定期排除體內廢物，素顏自然亮一階。

10. 綠茶

兒茶素深度抗糖化，解膩又提亮的日常抗氧化飲品



比起含糖手搖飲，日本女生更習慣隨手泡一杯無糖綠茶或煎茶。綠茶中高濃度的兒茶素與茶多酚具有優異的抗糖化與抗氧化效果，能減少真皮層膠原蛋白硬化變黃，幫助肌膚長保乾淨透明的少女感。

真正的水光透亮從來都不是靠粉底堆疊出來的，而是源自日復一日對身體的溫柔對待。不需給自己太嚴格的飲食壓力，不妨試著從今天的午餐或日常點心開始，替換進一兩道美肌食材，讓好膚質自然而然融入你的生活風格中。

延伸閱讀：營養師推8大美白抗氧化營養素 吃出光澤透亮肌膚 附4大保養重點（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 20

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】