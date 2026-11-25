韓國人氣女團aespa隊長Karina（劉知珉）一直被稱為「人間AI」，擁有完美的臉部比例和精緻五官，每次在社交平台上分享的照片，都能掀起熱議。Karina有別於傳統韓系甜美風格，她的妝容往往會融合不同風格的細節，營造出既靈動仙氣，又偶爾會有清冷微醺感，能駕馭多種風格造型。以下將拆解Karina近年多個話題造型中的妝容。



Karina妝容拆解1. 冬日雪地千金妝

Karina 早前出席CHANEL韓國假日快閃店活動，以一襲米白色毛領斜紋軟呢套裝搭配俐落高盤髮，演繹出清冷的「冬日雪地千金妝」。妝容整體是低飽和度與原生通透感，底妝以清透微光澤為主，配上細緻高光，營造如雪地陽光折射般的立體飽滿感。

妝容亮點在於從眼下橫向的嫩粉色腮紅，有著冬日寒風中微微泛紅的「凍傷感」。最後塗上水光質地的玫瑰豆沙紅唇，輕盈透亮並與頰彩自然呼應，盡顯冬日溫柔貴氣。

Karina妝容拆解2. 微醺貓系妝

Karina這個造型既有暗黑清冷，亦充滿少女感，在妝容上演繹了「微醺貓系妝」。在底妝上以半啞光柔霧質感呈現，配合鼻樑、鼻尖及下巴的細緻高光，將立體五官完美展現。這次妝容重點在於「眼下微醺腮紅」，以低飽和偏粉紫色調的胭脂，在眼下至臉頰位置大面積暈染，營造出微醺感。眼妝以自然大地色眼影， 配上微微上揚的細緻眼線勾勒出標誌性的貓眼，加上根根分明的睫毛，讓眼神更動人。

Karina妝容拆解3. 清冷感光澤妝

Karina 的這個妝容，在自然光下展現通透高級的精緻度，非常適合日常化。底妝是輕薄水潤質感，配上從眼下延伸至顴骨的粉色胭脂，打造自然紅暈的「玻璃肌」。眼妝重點在於根根分明的睫毛，而唇妝則選用低飽和玫瑰豆沙色系水亮唇釉，有著甜美的效果。整體在簡約俐落的穿搭襯托下，散發出恰到好處的女人味。

Karina妝容拆解4. 煙燻搖滾妝

向來能駕馭不同風格造型的Karina，以齊瀏海與黑直長髮，配上暗黑冷豔的「煙燻搖滾妝」。妝容重點在眼妝，採用了深棕及灰色系眼影作大面積暈染，並將下眼瞼煙燻向眼尾外擴，搭配全包式內外眼線以及淺灰藍色隱形眼鏡，營造出清冷疏離的深邃眼神。由於眼妝是全臉視覺焦點，胭脂及唇妝特意選用低飽和度的啞光彩妝，並配合啞光霧面底妝，整體散發出冷冽的魅力。