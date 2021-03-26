潤唇膏｜倪晨曦2分鐘唇部按摩減唇色　附消委會無害潤唇膏名單

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潤唇膏｜經常塗潤唇膏，為何仍有頑固死皮、唇紋與脫皮狀態？想零唇紋、嘴唇紅潤平滑，不妨看看網紅倪晨曦的2分鐘唇部按摩法。另外，消委會早前測試市面有售潤唇膏，部份含有毒物品或有致癌風險，可參考以下名單，即知有哪些安全之選！

有時嘴唇的保養比皮膚的保養更需要花心思。(Elva Ni@YouTube截圖)

唇部按摩不知如何入手？不妨參考倪晨曦於網上曾分享的「2分鐘唇部按摩法」，針對性地護理唇部。想嘴唇水潤又飽滿，要先了解唇紋形成的2大原因，以及有沒有犯上毛病或壞習慣，令唇變差。

【按圖看】倪晨曦的唇部護理秘笈，包括「2分鐘唇部按摩法」，方法簡單輕鬆在家可做到，解決唇紋、乾燥脫皮和暗沉唇色等問題▼▼▼

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【按圖看】想要擁有如水晶的嘴唇，可參考倪晨曦分享到唇部保養3個壞習慣與唇紋形成的2大原因。▼▼▼

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倪晨曦在唇部按摩上建議可選用一些具油脂成分的潤唇膏，而較早前消費者委員會便實測市面上45款的潤唇膏，實測結果竟然有8成樣本檢測出含有潛在有害的礦物油物質，而有報告指部分有害的礦物油物質可積累於人體內，影響健康。

而潤唇膏價錢平至數十元便有交易，很少人於購買潤唇膏前會看出其標榜的成分，若不想購入一些對人體有影響的潤唇膏，可參下消委會報告列出的「9款沒有檢出礦物油物質MOSH和MOAH的潤唇膏」。

▼▼▼【按圖看】消委會檢測結果中，9款沒有檢出礦物油物質MOSH和MOAH的潤唇膏▼▼▼

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同場加映：【按圖看】《LDK》實測18款潤唇膏，當中第1、3及10名等品牌均被消委會檢驗出有害物質MOSH混合物？而3位更被出含MOSH總量高達70%，長期使用有機會危害健康？（延伸閱讀）▼▼▼

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【按圖看】LDK實測｜10款有色潤唇膏比拼，凱特愛用品牌奪冠，而那一邊款潤唇膏保濕最強卻色差最大？（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：倪晨曦YouTube

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