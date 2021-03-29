撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-03-29 19:24

開架面膜推薦｜踏入潮濕的春夏季，保濕同樣重要，少不了使用面膜為肌膚急救補水。與其他護膚產品一樣，貴價並不等於好用，平價的開架品牌或會帶來驚喜，不妨參考一下日本@cosme「10大開架面膜排行榜」，解決皮膚問題！

敷面膜是皮膚保養中重要的一環，絕不可偷懶 ；未知該購入哪款面膜，不妨參考一下日本@cosme「開架面膜排行榜」。(choisaaaa@Instagram)

敷面膜是皮膚保養中重要的一環，絕不可偷懶，勤敷臉以及選擇適合的面膜能為肌膚加強補水、改善粗大毛孔、鎮靜肌膚，甚至消滅痘痘，有助後續的護膚品吸收。

日本@cosme「10大開架品牌面膜」 用家評語：保濕、貼臉

日本@cosme就「開架面膜」進行評選，得出最受歡迎面膜排行榜，當中不乏一些為人熟悉且香港都能買得到的品牌，如我的美麗日記、Mediheal、LuLuLun等，最平數十元就能買到，性價比高。

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