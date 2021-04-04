撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-04 13:00

【名牌手袋｜CHANEL、LV、CELINE肩帶過長】許多女生都會遇過入手名牌手袋後，發現肩帶過長的問題，不但造型不美觀，揹起來也特别不舒服，即使多喜歡那款式，亦不太願意使用；其實只要透過以下方法，即能簡易解決肩帶過長問題！

你有否以下大熱的名牌手袋？

解決肩帶過長方法1：打結法 (應用於附可拆式肩帶)

倘若手袋肩帶為可拆式，則可透過打結法解決肩帶過長問題，台灣女星藍心湄曾在節目《女人我最大》中示範。（《女人我最大》影片截圖）

雖然不少皮帶肩帶都附有皮帶孔供調節長度，不過即使扣至最短一格也可能過長，對嬌小女生來說，問題更甚。自行打孔，或令手袋難保值，影響將來轉售價錢；倘若手袋肩帶為可拆式，則可透過打結法解決。

▼▼▼【(按圖看)名牌手袋肩帶「打結法」】▼▼▼

解決肩帶過長方法２：打結法（應用於附手柄的手袋）

可拆式肩帶：

先把整條肩帶拆除，再將其搭在手柄底部位置，圍繞手柄位繞2至3圈，然後再把肩帶重新扣上兩邊的環扣，最後拿取中間的肩帶圈並向上拉，便能縮短肩帶的長度。

▼▼▼【(按圖看)名牌手袋肩帶手柄「打結法」】▼▼▼

解決肩帶過長方法３：利用金屬環扣／大扣針（應用於鏈帶揭蓋手袋）

利用金屬環扣或大扣針幫助縮短鏈帶，旁人也難於看得出來。（Alexa Style Book@YouTube截圖）

對於未能拆除的鏈帶揭蓋手袋，如Chanel Classic Flap、Gucci GG Marmont等款式，同樣可利用金屬環扣或大扣針幫助。首先，打開揭蓋並將兩邊鏈拉向自己的方向，並於置中位置用上金屬環扣或大扣針，將兩邊鏈帶固定便能縮短鏈帶，旁人也難於看得出來。

▼▼▼【(按圖看)名牌手袋鏈帶「金屬環扣法」】▼▼▼

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