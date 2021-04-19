碎粉實試｜LauraMercier透薄　暗瘡肌好物定妝12小時肌膚沒出油

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-04-19 13:00

皇牌定妝碎粉｜春夏皮膚油脂分泌旺盛，長戴口罩悶熱局促，容易脫妝之餘亦為肌膚造成負擔。碎粉是定妝救星，想護膚同時令妝容持久控油，不浮粉斑駁的話，筆者便精選Laura Mercier、NARS、Cosme Decorte和bareMinerals等，4大品牌的皇牌定妝碎粉進行實測，一試究竟是否值得入手。

記者實試4大品牌皇牌定妝碎粉 哪款最值得春夏季節入手？

記者精選實試Laura Mercier、NARS、Cosme Decorte和bareMinerals的皇牌定妝碎粉，究竟是否如用家所言值得入手？（黃伊玲攝）

春夏潮濕悶熱，慣性化妝的女生深明妝容如雪糕般易溶的苦況，就算是平日不化妝的女生，也習慣出門前搽防曬，臉部也易出油，若不用碎粉定妝，皮膚很易面泛油光，變得黏膩。所以定妝碎粉相當重要，選得好的話，不但能提升妝容持久度，維持臉部清爽，甚至有柔膚去瑕疵的效果。

Laura Mercier柔光透明蜜粉：用後底妝必定「輕、透、薄」

Laura Mercier 柔光透明蜜粉 29g｜售價：HK$370（黃伊玲攝）

Laura Mercier定妝碎粉向來深得女生推薦，更曾連續2年獲得台灣UrCosme「網友評鑑美妝賞」的榜首與次名。有些用家表示，若想要化出「輕、透、薄」無瑕底妝的話，此碎粉定能做到相應效果，夏天使用控油不斑駁；冬天使用不卡粉顯紋，究竟產品是否如用家所言，非入手不可？

▼▼▼【按圖看】記者實試Laura Mercier定妝碎粉，看一看是否如用家所言上臉後，細緻輕透又不脫妝？▼▼▼

NARS 裸光蜜粉：上臉不死白 透出自然光澤感

NARS 裸光蜜粉 10g｜售價：HK$370（黃伊玲攝）

春夏化妝最忌油光滿臉得來又毛孔粗大，加上筆者膚色屬小麥肌，深怕帶色的定妝碎粉，上臉後出現「死白」情況又影響原本妝感。NARS定妝碎粉被用家評為粉質細緻，上臉後呈現自然光澤感，最重要還有驚喜的肌理修飾效果？

▼▼▼【按圖看】NARS 裸光蜜粉常被用家指上妝後非常驚喜，記者實試12小時後脫妝情況如何？▼▼▼

bareMinerals 礦物定妝粉：柔膚效果出色 不顯膚況差

bareMinerals 礦物定妝粉 9g｜售價：HK$220（黃伊玲攝）

皮膚在夏天相對冬天易出油，長戴口罩亦易「悶出」粉刺和暗瘡。bareMinerals 礦物定妝碎粉，在芸芸的碎粉產品中，被形容是一款「相逢限晚」的定妝好物。筆者膚況差時，常心思思想一試究竟是否真的有柔膚效果，不顯膚質差？

▼▼▼【按圖看】bareMinerals 礦物定妝粉被用家稱為「相逢限晚」的定妝好物，看看記者實試後的真心評價吧！▼▼▼

COSME DECORTE 裸光絲柔蜜粉：臉部出油更現「奶油感」？

COSME DECORTE 裸光絲柔蜜粉（00） 20g｜售價：HK$350（黃伊玲攝）

DECORTE美妝護膚產品向來評價甚高，但價錢卻不太小資，有時想入手卻有點卻步，但如果好用的話當真不怕入手，而DECORTE 裸光絲柔蜜粉便曾獲得2020年日本@Cosme下半年綜合大賞的第3位，也是日本女生日常定妝的必需品，加上定妝碎粉主打保濕型亦甚為少見。

▼▼▼【按圖看】COSME DECORTE 裸光絲柔蜜粉包妝極具質感，又是日本女生一年四季熱推的美妝好物，記者實試後發現碎花相當保濕？▼▼▼

同場加映：【按圖看】台灣UrCosme10大定妝噴霧台牌勝YSL、MAC？附帶定妝噴霧應妝前還是妝後用疑難解答？（延伸閱讀）▼▼▼

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同場加映：【按圖看】油脂分泌旺盛，想保濕又怕黏膩，啫喱質感的保濕面霜便最好不過；入手前，不妨參考台灣Urcosme公布2021年最新保濕啫喱面霜排行榜，哪款鎖水、鎖水功效最好？敏感肌又該如何選擇？（延伸閱讀）▼▼▼