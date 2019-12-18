【瘦身運動】訓練扁平Patpat變翹臀　過度深蹲大腿反令變粗？

你也希望擁有好身材，甚至擁有翹臀嗎，但要注意，若想透過健身達到完美曲線，訓練時可得注意姿勢，否則效果恐折半外，還可能因此受傷…… 名30歲朱小姐，因不滿自己身材，因此勤上健身房，尤其在意臀部曲線，開始練起深蹲，且重量越做越重，沒想到後來臀部不僅沒變翹，大腿還變粗，還因此拉傷就醫看診，經檢查是股四頭肌拉傷了。

台灣台大醫院竹東分院骨科醫師黃鼎鈞表示，想鍛練臀部肌群的女性，可採橋式與臀推運動取代深蹲，甚至進階做臀推時，可加上啞鈴增加阻力，避免增加對大腿負擔，還能達到翹臀效果。

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過度減脂 臀部自然線條恐變扁平

根據統計，每個種族骨盆前傾的角度不同，通常骨盆前傾越多臀部越翹，但以亞洲人而言較不前傾，再來則是骨架決定臀型，其次則是臀部肌肉量，當肌肉越發達時，線條會越圓潤，但肌肉若不用力，張力則會較低自然垂下；黃鼎鈞說，臀部脂肪含量，年輕時脂肪較飽滿線條，一旦過度減脂，自然臀部的線條就會變得較扁平。

每個種族骨盆前傾的角度不同，通常骨盆前傾越多臀部越翹，但以亞洲人而言較不前傾（IG@rinagym_rus）

深蹲姿勢錯誤 恐使健身效果折半

黃鼎鈞指出，朱小姐在深蹲時，大腿並沒有比站姿更往後彎曲，導致對臀部訓練不足，反而加強大腿的股四頭肌，使得大腿越練越壯。

黃鼎鈞醫師進一步解釋，當設定健身目標無法達成時，應請教專家，避免因過度訓練造成運動傷害，以生物力學研究指出，肌肉完全疲乏後，需要兩到三天才能恢復原本彈性與力量，同個部分最好隔三天以上才適合再次訓練，中間所間隔的時間，則可先訓練別的部位。

肌肉線條取決於體脂肪的多寡，除了靠飲食控制與有氧運動等減脂，更得靠重量訓練增加肌肉，才能幫助提升基礎代謝率，加速燃燒脂肪（IG@barbareso）

養成運動習慣 避免過度訓練成反效果

此外，肌肉線條取決於體脂肪的多寡，除了靠飲食控制與有氧運動等減脂，更得靠重量訓練增加肌肉，才能幫助提升基礎代謝率，加速燃燒脂肪；黃鼎鈞醫師提醒，一旦沒有持續重量訓練，肌肉很快回到原點，因此訂立健身目標時，應評估自己生活與工作型態，讓自己培養運動習慣，才能避免因一時過度訓練，造成反效果。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】