光滑美腿靠4個日常習慣養成：坐姿決定腿部粗幼、浸浴都可瘦腿？

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-01-21 10:31

比起「豐滿」或「纖細」的雙腿，現在「強而有力」才是美腿的代名詞。經過鍛鍊帶有結實肌肉的筆直雙腿，才是真正的健康美人腿。 鉛筆腿不是人人都能擁有，與其斤斤計較大腿尺寸，不如保養出光滑的肌膚質感以及控制體脂，美腿養成從日常習慣開始。

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日本美體專家表示，腿部肌膚保養遠比臉部保養更加困難。基本上臉部的血液循環本來就比較好，代謝方面幾乎不會有什麼問題，就算變胖了，臉上也不會長出橘皮組織。可是，以同樣的傷痕為例，傷在臉上與在腿上的後果就會截然不同，要治療腿部的傷痕會比臉部難上3倍。

此外，腿部的黑斑與色素沉澱是由於摩擦或蟲咬等刺激而生成，若是採用雷射治療也有可能會顯得越來越深，因此並不是可行的方法。雖然在醫美診所中也有去角質的療程，不過，想要造就出光滑細緻的美人腿可是極需毅力的！

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像是盡量以泡澡的方式提升血液循環、或是使用臉部肌膚保養品等，都是不可或缺的保養手續。若是在意手腳冰冷或雙腿浮腫等問題的人，攝取薏仁與維生素E也是一種很有效的方法。

日本醫美醫生也提到，腿部雖然可以藉由注射溶脂針或注入二氧化碳來達到減脂的效果，不過同時也必須努力增加肌肉才行。因此，在減脂的同時，也千萬不能忘了要好好鍛練身體、確實攝取蛋白質等最基本的功夫啊！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：美腿養成4個日常保養習慣 消水腫、預防橘皮、打造少女光滑筆直大長腿】