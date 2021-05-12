減肥｜4 組動作練出堅挺「蜜桃臀」　每日6分鐘提臀輕鬆瘦大腿

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-05-12 15:19

減肥｜怎樣練出圓潤堅挺的「蜜桃臀」？面對下半身肥胖煩惱，大腿及臀部脂肪囤積，以致臀部下垂 ，如何解救？有瘦身達人分享練出「蜜桃臀」方法，每日6分鐘，有助提臀，改善下身肥胖，重現性感線條。

不少香港女生都面對下半身肥胖的問題，而且臀部下垂現象明顯。（coffee89921@IG）

4招居家運動 練出堅挺蜜桃臀

不少女生下半身肥胖出現「假胯寬」情況，即大腿根部及臀部脂肪囤積，不僅大腿根部兩側突出寬大，而且臀部下垂，導致梨形身材更明顯； 不過「假胯寬」可以靠後天運動拉筋來改善，同時緊實臀部、大腿肌肉，最後練成性感「蜜桃臀」。

在小紅書上有逾6萬粉絲的瘦身達人「yoyoYoga」，分享不少運動健身影片； 針對訓練蜜桃臀，她分享在家也可做到4組動作，只需6分鐘便可，她聲稱可消除贅肉，臀部塑形兼瘦腿，打造性感身材曲線，令穿衣效果更佳。

女藝人高海寧經常運動，不但身材線條緊實，而且練出迷人蜜桃臀。（sammkoling@IG@）

▼▼▼【（按圖看）4招練成密桃臀 看圖示範每組動作要如何做】▼▼▼

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