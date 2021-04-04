阿嬌低卡消脂餐吃蕎麥麵 　減肥5招「瘦身飲水時間表」幾日見效？

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-04-04 14:00

減肥｜阿嬌（鍾欣潼）在新劇《封神之妖狐王妃》成為「最美妲己」，之前她的身形變化成為話題，被網民指「走樣發福」；近日她在小紅書分享自己的飽肚減脂餐，配以變瘦的近照，減肥餐單當真有效？連營養師也說，基本2、3天也有效果！

阿嬌（鍾欣潼）在近照中明顯纖瘦了不少。（鍾欣潼小紅書）

阿嬌最新低卡飽腹減脂餐 營養師推薦醬料：不用白烚口淡淡

阿嬌（鍾欣潼）早前被網民笑身形腫脹，大喊：「大家都說我胖了，我有很認真在減肥啦！給我點時間哈哈！」但近日從她分享的近照以及減脂餐片段，可見已變瘦。

阿嬌以簡單方法與食材製作減脂餐，入廚新手也不難做到，她推介的「番茄金菇蕎麥麵」，連營養師陳曼婷也認同有飽腹效果：「在高蛋白質配合纖維下，能夠增加食物在胃部中逗留的時間，帶來可持續的飽腹感。而且由於配搭湯底，間接補充水分，填滿胃袋並刺激牽張反射器（Stretch Receptor），通知大腦和產生飽腹感。」

▼▼▼01女生就阿嬌減脂餐向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，按圖即看製作與減脂效果▼▼▼

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5招阿嬌減肥法：飲水時間表躺着也能瘦？

阿嬌不是「食極唔肥」體質，時胖時瘦，每次演出或重要日子前都要用力減肥，在飲食控制與運動下曾揚言1個月可減5公斤。營養師對阿嬌減肥方法表示正面：「（跟足阿嬌飲食控制）可以減脂成功，基本2-3天就可見到0.3-0.5公斤的減重效果。」營養師提醒，身體有機會對單一食法產生慣性，減重功效下降，宜加入不同的低卡料理。

▼▼▼阿嬌多年來都與體重搏鬥，得出了不同有效千的心得，她連飲水都有時間表助減重，營養師同意其方法有機會1個月減1公斤，按圖即看5招阿嬌減肥方法▼▼▼

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▼▼▼同場加映：45歲的林心如初出道時以22寸小蠻腰見稱，事隔20多年，即使已為人母，身形亦變化不大； 林心如定期便會進行體態管理，多次分享她的減肥方法與餐單，原來離不開「3分靠運動，7分靠飲食」（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映： 48歲的鄭秀文（Sammi）身形從未受歲月、新陳代謝等因素影響，就連梁漢文（Edmond）都向鄭秀文取減肥餐單，跟足7日，減6磅，營養師對此有什麼意見？哪些方法較好 ？（延伸閱讀）▼▼▼