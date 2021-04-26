減肥｜日本大熱「減脂法」全靠一種食物？　負卡路里食物8大推介

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-04-26 13:13

減肥｜減肥方法如何選擇？哪些食物助減肥瘦身又健康嗎？日本節目《恐怖醫學》便介紹一種食物營養，有助減少內臟脂肪，懂得選擇有這成分的食物，則可吃得更放心，營養師也好評，而吃後有助變瘦的「負卡路里食物」，想減肥更不可不知。

醫生小田原雅在日本健康節目《恐怖醫學》中分享水溶性膳食纖維減脂方法。（《恐怖醫學》擷圖）

進食水溶性膳食纖維後步行10分鐘可減脂？

想減肥瘦身又要健康不傷身，降低體內脂肪比例怎樣做才好？日本健康節目《恐怖醫學》邀請小田原雅人醫生，分享及解說兩大預防內臟脂肪積聚的方法，關鍵便是進食「水溶性膳食纖維」。

▼▼▼醫生小田原雅人分享2大預防內臟脂肪積聚的方法，按圖看看方法▼▼▼

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有哪些食物可有助減肥?（kandybubu@instagram）

營養師推薦愈食愈瘦8大「負卡路里食物」

《01女生》向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，她回應，纖維結構屬於不能被人體吸收的碳水化合物，具有增加飽腹感以減低食量，從而達到一定的減重功效。至於水溶性纖維，就具備更強的收腹、減血脂、膽固醇效果。

許多人減肥時，除了計算卡路里，還會選擇進食後會瘦的「負卡路里食物」，在營養學角度可算是存在，陳曼婷說：「負卡路里食物」是指進食後人體因「食物熱能效應」，帶來熱量消耗，食物熱能效應是指整個進食及消化過程中身體需要消耗能量現象。

「負卡路里食物」熱量少，經過整個進食，消化和代謝過程要消耗身體的能量，反而比食物本身帶來的熱量更多，消耗大於攝取，所以吃這些食物後不僅較少機會長胖，還能使人消耗能量變瘦，這就是所謂的「負卡路里食物」。

▼▼▼原來「負卡路里食物」都容易購買，哪一款接近0卡？按圖即看8大「負卡路里食物」▼▼▼

營養師陳曼婷說：「這個概念無論如何，負卡路里食物清單上的所有食物全是對瘦身美肌有幫助的天然健康食品，有豐富纖維及充足的水分，而且非常低熱量的，可以幫助控制食慾，多吃對健康有益。

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