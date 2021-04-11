減肥｜日本「周一斷食法」10周減33磅　營養師7日餐單惟3類人不宜

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-04-11 15:00

周一斷食法｜斷食有效減肥？坊間有多種斷食方法，日本醫生提出「周一斷食法」，每周斷食一日，10周後減重33磅，體脂降7%； 究竟是否有效？營養師回應指可作為長期實行的飲食模式，並以此為基礎設計一週餐單供大家參考。

「周一斷食法」以7日為單位，星期一需全日斷食。（wongmanyik@instagram）

日本醫生關口賢「周一斷食法」： 10周減15KG

「周一斷食法」是日本醫生關口賢提出，他曾為歌手、模特兒、藝人管理身材與進行減肥計畫。他在著作《週一斷食計畫》推介，每周只於周一斷食1天便可，當天須喝足2公斤水及12點前就寢，接下來4天低卡飲食，周末「美食日」可盡情吃大餐也可。據他指，有人成功於10周減去15千克（約你33磅），體脂減少7%，另外，亦有人斷食後，血壓、血脂和血糖數字均下降回復健康值。

「168斷食法」近年大熱，每日斷食16小時； 關口賢提出每周只斷食一天，聽來輕鬆得多，但減肥成效如何？01女生便就關口賢「周一斷食法」向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢意見。

▼▼▼按圖看「周一斷食法」以7日為單位的減肥餐單，以及營養師澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）的建議▼▼▼

關口賢著作《週一斷食計畫》。（《週一斷食計畫》封面）

斷食法人人都適合？

營養師陳曼婷指此斷食法於減重及減脂有效，「良食日」每餐可加入多1個拳頭份量的蔬菜以及1杯乳製品，以達到每天鈣質和纖維所需，但她不建議糖尿病患、貧血及氣血兩虛人士嘗試 ，另外，周一禁食期間或容易影響集中及思考力，上班族未必適合。

▼▼▼澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）就「周一斷食法」提供一個更具體的餐單，按圖即看▼▼▼

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