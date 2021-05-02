瘦腿操｜減肥達人「減大腿內側」秘訣　每日5分鐘2星期變化驚人？

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-02 14:00

瘦腿操｜夏天是短褲、短裙出動的時候，快速瘦腿有什麼好方法？日本女生Nooa曾花6個月減18KG，成為減肥達人，她在Youtube 分享「2星期瘦大內腿側挑戰」，效果驚人，動作簡單易做，她便分享了「2星期瘦大內腿側挑戰」，共8個動作。

Nooa最近更推出著作《食べて動く‪‪健康ダイエット》﻿。（diet_nooa＠instagram）

日本女生曾減18KG成減肥達人 分享2星期瘦腿操

24歲的日本女生Nooa曾經身形豐腴、大腿粗壯，身高158cm，但體重達63公斤；之後她決心透過控制飲食和運動減肥，成功半年内減輕18公斤，體重維持45公斤及體脂20%，她公開自己減肥歷程，爆紅成為瘦身達人，她亦不時在Youtube 以及IG 分享減肥技巧及心得。

▼▼▼按圖即看日本女生Nooa減肥前後對比圖，十分勵志▼▼▼

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Nooa分享「2星期瘦大內腿側挑戰」。（diet_nooa＠instagram）

減大腿不容易，她分享「2星期瘦大內腿側挑戰」受到日本女生追捧。一共8個動作，在家中便可做到，每天約5分鐘，她提出要以連續做兩星期，但14天當中，有3天可休息；許多日本女生紛紛留言接受挑戰，並打卡作紀錄。

Nooa指每當別人問她想瘦的地方，她都會答「大腿內側」，她指，女生內側少肌肉，加上骨盆容易變形，演化成O形腿便不好看，呼籲要多加練習「瘦大內腿側」動作。

▼▼▼Nooa的「瘦大內腿側挑戰」每日只需5分鐘，8個動作，按圖即看詳細解說▼▼▼

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由於每人身體狀況不同，效果可能未必相同，但Nooa鼓勵要作嘗試才會帶來改變：「如果你甚麼都不做，100％不會改變！ 如果稍做一點，你一定會更接近目標。」

▼▼▼同場加映：45歲的林心如初出道時以22寸小蠻腰見稱，事隔20多年，即使已為人母，身形亦變化不大； 林心如定期便會進行體態管理，多次分享她的減肥方法與餐單，原來離不開「3分靠運動，7分靠飲食」（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映： 48歲的鄭秀文（Sammi）身形從未受歲月、新陳代謝等因素影響，就連梁漢文（Edmond）都向鄭秀文取減肥餐單，跟足7日，減6磅，營養師對此有什麼意見？哪些方法較好 ？（延伸閱讀）▼▼▼