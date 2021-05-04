高海寧每日3分鐘「瘦臉操」　4動作改善雙下巴「包包臉」變V臉？

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高海寧早前於小紅書分享健身運動方法，近日又拍片示範一套瘦臉運動，她聲稱對下顎線、雙下巴特別在意，而每日3分鐘的瘦臉操，便可改善包包臉。看看高海寧示範動作，還原立體V臉是否有成效？

高海寧（高Ling）於小紅書拍片示範一套瘦臉運動，她指年紀愈大愈希望能保持肌膚緊緻度，趕走包包臉。(sammkoling@Instagram)

高海寧4按摩動作通淋巴　包包臉變V臉？

34歲高海寧（高Ling）積極運動，務求以最佳狀態示人，她一直受包包臉困擾，尤其對下顎線、雙下巴特別在意，最近都在做「瘦臉操」，她表示，透過按摩方法疏通淋巴，希望保持皮膚的緊緻度，趕走包包臉。

4個動作之中，改善下顎線動作需配合精華產品，高海寧提醒，需塗抹在下顎線頸部位置，而非全臉塗上。手上還有精華剩下來，也可塗抹在肚子上，不浪費之餘更能幫助緊緻肚皮；馬上看她的簡易按摩方法，每日堅持3分鐘便可有成果？

▼▼▼高海寧（高Ling）公開瘦臉方法，只需3分鐘做4個動作，就可減走包包臉？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜高海寧（高Ling）早上護膚步驟公開，6步養成少女美肌，最後一步不做超易「顯老」！（延伸閱讀）▼▼▼

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