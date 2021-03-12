撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-12 21:23

高海寧（高Ling）擁有高挑又修長的姣好身材，全靠背後付出汗水而來。她表示自己天生屬於易肥體質，因此需要長期勤做運動和控制飲食，近年她便愛上了做瑜伽，除了可以瘦身減肥之外，她表示睡前進行瑜伽還可以改善失眠問題，躺著做幾個簡單動作還可以同時瘦大腿，絕對是懶人福音！

高海寧（高Ling）一向出名好身材，她表示自己是易肥體質，如今的身型是全靠後天努力而來。（sammkoling@IG）

高海寧曾受「入睡困難症」困擾 影響身體和工作

高海寧表示自己有「入睡困難症」，曾有一段時間睡眠質素很差，導致黑眼圈問題很嚴重，而且精神狀態也不佳，大大影響工作能力。但是她自從每天睡前堅持做了一套睡前瑜伽之後，不但睡眠質素得到改善，而且還可以幫助拉伸腿部和、腰部肌肉、頸椎等，同時改善腰酸背痛的問題，舒緩壓力之餘還可以放鬆身心，此後她就更容易入眠了。

高海寧表示自己有「入睡困難症」，因此嘗試了很多讓自己入睡的方法，對於改善失眠很有心得。（sammkoling@IG）

高海寧改善失眠小秘訣 手機是致命元凶？

高海寧因為自己有「入睡困難症」，因此她也有一些改善失眠的小秘訣，例如她會在床頭放香薰蠟燭，也會點薰衣草精油，幫助鬆弛神經；睡前她也會喝熱牛奶，也會服用一些營養補充品，去改善身體機能，調理五臟六腑，睡眠質素就會慢慢改善，睡覺也會安穩了不少。

另外高海寧還分享了一個小秘訣，就是在固定的時間把燈關掉或者調暗，養成一個固定時間睡覺的習慣，當周圍的環境變得昏暗適合入眠時，身體會自動分泌褪黑激素，就會漸漸進入夢鄉了。高海寧也叮囑大家睡前千萬不要玩手機，手機藍光會刺激神經，進而睡意全無，可以播放一些抒情、輕鬆的音樂或者看書，幫助更快入眠。

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