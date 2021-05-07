撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-07 13:00

名牌手袋 CELINE｜時興迷你手袋，不過容量未能應付日常所需，並不是追求實用女生之選，反而大容量手袋實用性高，可用作返工手袋之餘，更可日常出街時使用，性價比更高。

名牌手袋｜岑麗香使用Anya Hindmarch I Am A Plastic Bag Tote，英國設計師Anya Hindmarch希望透過設計喚醒人們，鼓勵大家珍惜與重新利用資源，成就更好的生活習慣。(heungheungeliza@Instagram)

就實用度來說，迷你手袋始終僅只能夠用來拍個照，出席派對活動或是當造型裝飾，有時候更要額外揹上Tote Bag或多拿一個紙袋才能裝下所有隨身物件，變相違反了迷你手袋輕巧的原意，也令整體造型變得狼狽不堪。迷你手袋雖然是潮流大熱，但滿足不了日常需要的話，不如重新投入大型手袋的懷抱，也有眾多時尚款式選擇。

LOEWE、FENDI、PRADA等名牌手袋均推出刻有品牌Logo細節位的款式，簡約卻具辨識度；追求經典的女生則可選擇老花款式，帶復古氣息又具精緻奢華感。大容量手袋無論手挽還是斜揹使用依然不失時尚感，重要的是能擺放銀包、電話、化妝袋、文件等，高實用度配合簡約款式長青又百搭，更加長青襟用，投資一個用上多年也不是問題！

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