美腿｜隋棠白滑美腿6大保養秘訣　 睡前必做一個動作有瘦腿效果?

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-05-19 08:00

美腿｜夏天穿短褲、短裙露出雙腿若膚色不均、滿佈乾紋或蚊痕，外觀大大扣分。「台灣第一美腿」隋棠，在IG分享海灘照，一雙白滑纖長腿令人羨慕不己，原來她保養美腿心得，包括腿部必塗防曬，而睡前必做一個步驟，可促進雙腿血液循環去腫，保持線條。

40歲的隋棠已有3名孩子，但她一雙44吋長腿仍狀態大勇，毫無贅肉，腿型筆直又光滑。

隋棠雖然已經40歲，更生過3次小孩，但隋棠擁有的長腿卻有如逆天般「只應天上有」。(suitangtang@IG)

產期前後的隋棠，曾有一段時間肥腫難，為了還原一雙纖長美腿，隋棠持之以恆運動，提升身體新陳代謝、喝紅豆水去水腫，另外，「鉛筆腿」的練成，還靠每日睡前塑腿襪，一雙看似大媽穿的「塑腿襪」，原來能外施壓力，促進雙腿血液循環去腫。

維持白滑纖長腿，日常護腿也不可缺少，而隋棠有6大保養秘訣，令一雙腿變得吸睛。

▼▼▼【按圖看】隋棠「6大保養美腿秘訣法」，睡前塑腿襪去塑造美腿；定期為膝蓋去角質減少色素沈澱？▼▼▼

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