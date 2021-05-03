凍齡｜佘詩曼曬10年素顏照被激讚　凍齡女神保養5招皮膚零瑕疵

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-05-03 17:22

【佘詩曼】佘詩曼主演《延禧攻略》大受歡迎，45歲的她，養顏有術，近日分享10年以來的素顏照，十年如一日，即使不施脂粉，皮膚也光滑明亮。佘詩曼的凍齡秘訣，包括她重視皮膚保濕，除了每天都喝足夠的水，有一個舉動，她早晚都做一次。

【佘詩曼】佘詩曼分享的日常生活照，大多都是素顏。（佘詩曼＠微博）

佘詩曼保養5式：面膜早晚敷、馬鈴薯薄片消水腫

45歲的佘詩曼一向不怕以素顏示人，她分享的日常生活照中，可見她時時以淡妝或素顏上鏡，保養得宜，皮膚明亮光滑。近日，佘詩曼就在微博上分享她這十年來的素顏照，拼在一起，10年前後差別不大，網友紛紛讚佘詩曼似是不會老，幾乎看不出歲月痕跡。

▼▼▼點擊看佘詩曼10年來素顏照片，不需濾鏡、皮膚零瑕疵？▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

佘詩曼皮膚十年如一日，其實她也下了不少苦功。佘詩曼曾在不少訪問中，都曾提到她的「凍齡」方法。

佘詩曼凍齡秘訣：勤敷面膜 早晚一次

佘詩曼重視皮膚保濕，除了每天都喝足夠的水，加速身體的水代謝，她也勤敷面膜，早晚各一次；另外，為了確保皮膚沒有殘留化妝品，阻塞毛孔，潔面時她都會重複一個動作，以達到最佳清潔效果。

▼▼▼點擊看佘詩曼45歲凍齡5大秘技，塗抺護膚品手勢原來也大有學問？▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

同場加映：

▼▼▼減肥易令臉「凹」顯老？臉「凹」不一定要以醫學美容來解決？｜點擊看中醫4步回復肌膚彈性、氣色紅潤的方法：▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

▼▼▼許瑋甯以「6+6飲食法」，1年內減掉22磅｜點擊看許瑋甯飲食法與營養師意見，怎樣吃才最最效減脂減磅？▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼同場加映：日本大熱「坐姿減肥法」，可以「愈坐愈瘦」？ 站姿不正確，原來也會造成「假肚腩」【點擊看】▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼▼【點擊看】日本節目實測「一句說話減肥法」，哪句說話愈說愈瘦？（看到最後，結局開估！）▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼▼更多懶人減肥法：早上坐1分鐘便能減腰圍？飯前吃青瓜也能減肥？點擊看5大懶人瘦身法，原來跪坐也可減肥！▼▼▼