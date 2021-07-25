BMI計算｜理想體重達標不等如瘦　 美容體重公式減多20磅才算瘦？

相信很多女性都想變痩。尤其是周圍的人都已經覺得很瘦的女性，常常還想要更瘦。到底幾公斤才是理想體重呢？這次我們以身高160公分的女性為基準，來看看理想體重以及美容體重到底是多少！
你知道除了理想體重之外，還有美容體重嗎？不單是關於BMI啊（點擊放大閱讀）▼▼▼
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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】