BMI計算｜理想體重達標不等如瘦　 美容體重公式減多20磅才算瘦？

相信很多女性都想變痩。尤其是周圍的人都已經覺得很瘦的女性，常常還想要更瘦。到底幾公斤才是理想體重呢？這次我們以身高160公分的女性為基準，來看看理想體重以及美容體重到底是多少！



你知道除了理想體重之外，還有美容體重嗎？不單是關於BMI啊（點擊放大閱讀）▼▼▼

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