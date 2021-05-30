減肥｜孫丹菲食肉餐單1個月減11磅　 營養師拆解3大低熱量秘訣

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-30 19:00

減肥餐單｜37歲韓國女星孫丹菲身形纖瘦，向來是廣告商寵兒。孫丹菲最近積極減肥，她分享的減肥餐單會盡情吃牛肉及五花肉，已成功減掉5公斤（約11磅），對於「食肉控」來說，這減肥餐單確實吸引，而孫丹菲的減肥餐單有一種食物，營養師也指可促進代助，有助減肥。

168公分的孫丹菲減肥時也愛吃肉。（xodambi@instagram）

37歲孫丹菲靠食肉低卡餐 1個月減5公斤

韓國女星孫丹菲能歌善舞，有「女版Rain之稱」，近年演出人氣劇《山茶花開時》及綜藝節目《我獨自生活》，人氣急升。

孫丹菲不時在Youtube分享日常生活，上月她在「Work Vlog」揚言要減肥5公斤，正進行減肥計劃，她的減肥餐單以「低碳高脂」為主，她在片段中表示，會盡情食肉，如五花肉、牛肉等。

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1. 選擇牛肉正確

《01女生》就孫丹菲的減肥餐單，向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，她指這飲食法熱量攝取低，約為1,000千卡，（熱量）主要來自防彈咖啡的440千卡，而選擇牛肉正確，脂肪較少部位熱量並不高，每100克約含220 – 250千卡，適合減重人士。

至於孫丹菲減肥期間也會吃五花肉，營養師則回應：「由於五花肉卡路里更高，100克高達520千卡，已經等於正常女性每天熱量需求的1/3。」

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2. 刺激性食物熱量低、無脂肪

孫丹菲聲稱，減肥期間會多吃刺激性食物，一般人可能不太理解何為「刺激性食物」，營養師陳曼婷解釋：「刺激性食物可提高人體溫度，促進新陳代謝，從而有助減肥，像是天然辣椒，熱量低、無脂肪；薑和薑黃可做熱飲增加消耗約40千卡，同時可抑壓飢餓素分泌，而減低接下來近1小時的食慾。」

▼▼▼【點擊看】除了辣椒、薑和薑黃，看看營養師陳曼婷（Ariel）推薦甚麼幫助減肥食物（青瓜減肥｜周揚青減44磅 日女星3周腰瘦3吋 每餐1條可少吸500卡）▼▼▼

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孫丹菲宣佈減肥計劃正式結束。（담비손 DambiXon）

孫丹菲最近宣稱減肥計劃正式結束，完成目標減掉5公斤（約11磅），她更為此慶祝，3天內瘋狂吃減肥時想吃飯、麵、漢堡及飲酒等；不過，她坦言，仍然堅持做運動。

3.「碳循環飲食」：減低暴食可能

許多人減肥期間，都減少攝取澱粉質，孫丹菲也是如此，但壓抑久了，對澱粉質的渴求亦會增加，營養師陳曼婷提醒，可運用「碳循環飲食」，在運動日可合理進食澱粉質，減低之後暴食的機會：「碳循環飲食有利蛋白質吸收和肌肉合成，又能避免爆發日積月累下對澱粉的渴求。」

▼▼▼同場加映：楊丞琳為演出選秀節目《乘風破浪的姐姐2》，離開台灣4個多月，早前終於回家，進行隔離與7天自主管理期，無所事事的日子當中，楊丞琳沒有大吃大喝，反而努力運動，大曬腹肌，獲粉絲朋友大讚。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：45歲的林心如初出道時以22寸小蠻腰見稱，事隔20多年，即使已為人母，身形亦變化不大； 林心如定期便會進行體態管理，多次分享她的減肥方法與餐單，原來離不開「3分靠運動，7分靠飲食」（延伸閱讀）▼▼▼