減肥｜168斷食法「加強版」2招效果驚喜？營養師：突破減肥停滯期

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-11 09:58

減肥｜生酮飲食女、168斷食法是熱門減肥方法，楊丞琳、侯佩岑、昆凌等名人也追捧，亦有不少女生以此方法減肥，但有否發現減肥期間容易遇上「減肥停滯期」，體重不再下降？ 台灣醫生宋晏仁最近分享秘訣，如何突破減肥停滯期，而Youtube頻道「綜口味娛樂」製作人馬克親身實測，11天瘦了5公斤！

台灣醫生宋晏仁早前在「綜口味娛樂」分享2招懶人減肥法。（綜口味娛樂＠Youtube）

2招懶人減肥法：168斷食法 + 211餐盤 11天瘦5公斤

宋晏仁是台灣前衛生署副署長，也是減磅名醫，他曾經胖到92公斤，為了健康，又自覺身為醫生，要給患者榜樣，6個月內瘦了近20公斤，還成功沒有復胖。

台灣Youtube頻道「綜口味娛樂」早前請來宋醫生接受訪問、講解秘訣，他分享自己採用「168斷食法」之外，還配合「211餐盤法」來達到效果：「我從來沒有餓過。」

▼▼▼按圖看看宋晏仁醫生168斷食法 + 211餐盤的減肥方法，如何半年減20公斤不復胖，內附醫生減肥飲食時間表▼▼▼

被問到要運動嗎？宋醫生指運動在減肥只是輔助，最重要飲食控制：「1公斤等於7,700卡，你跑步要跑多久才消耗得了？」

而「綜口味娛樂」的製作人馬克表示，採用此方法後，11天瘦5公斤。到底是否人人都可有如此減重效果？

《01女生》向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，陳曼婷回覆，剛開始節食時的快速減重效果除了來自於實際消脂以外，也跟攝取量減少後腸道中食物重量變少、變輕的原因有關。另外，加上身體代謝會對於飲食模式產生慣性，長期168飲食一段時間後亦容易遇上停滯期，需要調整。因此首周的減重效果一般最為理想，後面亦需要調整好心態持之以恆才可以獲取最後成功。

事實上，馬克也坦言，採用「168」與「211」一段時間後便遇上停滯期。

「減肥停滯期」可以靠斷食突破。（《一起吃飯吧》劇照）

如何利用「斷食」突破停滯期？

只要嘗試過減肥的人都知道，第1、2個月體重都非常順利一直往下掉，但往後便愈來愈難，甚至遇上「減肥停滯期」。

當熱量赤字了一段時間後，身體便會啟動應變機制，降低基礎代謝率及增加食物吸收，過往物資沒有今天富裕時，這是一個幫助人類度過飢荒、賴以維生的自然保護手段，但現今卻成了減肥人仕不得不面對的『停滯期效應』。 澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）

▼▼▼如何得知自己遇上「減肥停滯期」？抑或是不適合的減肥方法才令體重不下降？澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）提供５條問題自我檢測：按圖看▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

宋醫生分享，加長斷食時間，如2天的「204」（斷食20小時，4小時進食）或「222」（斷食22小時，2小時進食），有機會突破停滯期，營養師也同意是其中一種調整方法。

然而，大家聽到加長斷食時間便會卻步，宋醫生指，其實很簡單，找周末與朋友放縱大吃一晚，如晚上6點吃到10點，第2天睡到傍晚才吃晚餐便能達成。

營養師也提醒，胃酸過多、脾胃虛弱糖尿病人以及空腹血糖異常人士都不建議採用斷食法，因為前者容易引起胃酸倒流、胃炎甚至胃潰瘍問題，後者會因血糖關係容易出現低血糖症狀，嚴重可危及性命。

▼▼▼同場加映：45歲的林心如初出道時以22寸小蠻腰見稱，事隔20多年，即使已為人母，身形亦變化不大； 林心如定期便會進行體態管理，多次分享她的減肥方法與餐單，原來離不開「3分靠運動，7分靠飲食」（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映： 48歲的鄭秀文（Sammi）身形從未受歲月、新陳代謝等因素影響，就連梁漢文（Edmond）都向鄭秀文取減肥餐單，跟足7日，減6磅，營養師對此有什麼意見？哪些方法較好 ？（延伸閱讀）▼▼▼