林夏薇16歲北上追夢因「唔聽話」曾衝事業忽略丈夫：以前只有自己

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-06-05 21:00

【Gentlewomen｜林夏薇】遇上熱愛事情，每個人都會付出200%努力追尋所想結果，但人生猶如天秤，一旦將重心歪偏一邊，自然會失衡跌倒。林夏薇（薇薇）擁有演員、餐廳老闆、人妻三重身份，曾不斷衝事業忽略與老公相處，停工1年放慢腳步始知要求變，雖然仍在摸索如何平衡，但她直言：「如果是我能力範圍內，我會想嘗試。」

【Gentlewomen｜林夏薇】外表嬌柔的林夏薇，內心堅強，為所愛的事可用上百分之200投入，認為時間會證明一切，別人總會看到她的拼命。（黃寶瑩攝）

女性常於他人眼中被冠以弱者標籤，林夏薇卻擁有強大內心，非外表看起來般嬌柔，對所熱愛的事堅持不懈，自問十分「捱得」，提醒：

女生一定要自信、自強，去努力創造自己的價值，追求自己夢想。 林夏薇

女人非弱者 16歲隻身到北京尋夢 喬裝男性保護自己

林夏薇16歲時隻身到北京尋演員夢，從零開始投考戲劇學院，5年間試過深夜回家時份戴上假髮、粗框眼鏡喬裝至男性保護自己，居住地下室靠擔任臨時演員賺取生活費，甚至到劇組敲門爭取機會；種種一切，林夏薇坦言辛苦。堅持下去的原因也許是源自於對演藝的熱愛與「唔聽話」，希望向一直不太贊成她朝演藝方向發展的父母証明自己，選擇吞下所有苦澀，坦言直至現在，父母也不知她讀書時期的辛苦：「我無叫過他們到北京，我不想他們知道我在北京的狀態，擔心他們不會支持。」

林夏薇報喜不報憂的性格延續至今，即使拍劇時間顛倒，仍堅持一邊拍劇一邊打理17間食店，透過空檔時間電話開會、宣傳或親身到店舖與客人溝通，縱然時間不夠用，但仍沒呻過半點苦。

▼▼▼林夏薇認真鑽研每個角色，曾因拍攝《七公主》而情緒低落，深怕影響老公莫贊生（Jason），與對方分房睡覺。▼▼▼

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面對愛情如小女人 曾忽視對方感受

過往所飾演的劇集以《十二傳說》「潘教授」一角令人印象深刻，不過林夏薇卻認為自己與現正熱播的《逆天奇案》「啊Wing」一角性格更為相似，面對愛情屬小女人，生活上大小事都與對方商量，甚至決定。劇中「啊Wing」溫柔體貼，豪不介意男朋友（陳展鵬飾）為工作丟下自己於婚紗店獨自試婚紗；不過林夏薇卻曾於現實中，為工作而成為丟下另一半的人。

【Gentlewomen｜林夏薇】林夏薇擁有演員、餐廳老闆、人妻三重身份，曾不斷衝事業忽略與老公相處，至今仍在摸索如何從各方面取得平衡。（黃寶瑩攝）

2015年結婚的林夏薇，直言婚前婚後無間斷工作，婚前一連接拍4套劇集，婚後馬上開工，即使與老公莫贊生（Jason）同住一屋，仍沒法常見面與溝通，某次更因工作而丟下對方於餐廳：

之前拍《十二傳說》，我們終於約到食飯，叫完食物後，劇組通知要早點回去拍攝，我立刻丟下他離去。 林夏薇

此事成為一個警號，加上對方曾向她坦白希望回到家中能見到老婆，一同食飯，互相溝通：

過後回想發生的一切，如果調轉是我，我的心都會不舒服。 林夏薇

【Gentlewomen｜林夏薇】林夏薇在事業高位之際選擇停工1年，及後放慢腳步。（黃寶瑩攝）

事業高位時期放緩腳步 重心放回家庭

在失衡中找回平衡狀態，最佳方法或是重整節奏。林夏薇意識到自己要將腳步放緩，逐選擇停工，將重心放回家庭，2018年她決意離開無綫電視；林夏薇於2011年入行，捱過6個年頭，終在2017年於劇集《乘勝狙擊》擔任第一女主角，同年萬千星輝頒獎典禮首次獲提名「最佳女主角」。

在事業高位之際離場，她承認難取捨，畢竟靠努力才能走到那位置，但卻直言自己的選擇令她與老公有更多相處時間，加深了解。

因為你不再像以前一樣只有自己，一個人我就可以什麼也不理會，只向前衝，總之想實現夢想就不停努力去做；但現在有屋企人、有家庭，許多時候你要考慮屋企人的感受。 林夏薇

她回憶那年跟隨老公到不同國家談生意，才驟覺對方工作同樣辛苦，：「我係一個旅行狀態，但已經覺得好辛苦，可能1日飛1個城市，即使是美國也需要在4日內到走訪不同城市，又有時差。」她續指：「難怪他回到家也想有個老婆陪伴與安慰一下。」

【Gentlewomen｜林夏薇】林夏薇指老公是一名好好的聆聽者，會用中肯的態度為她分析問題；相反她亦同樣：「我覺得幾大難關都不是難關，一定可過到的。」（黃寶瑩攝）

互相依傍 靠雙方努力達至平衡

愛情如探戈，一人走太快太慢亦未能同步。林夏薇學懂獨自一人是難以達至平衡的道理：「你一定要兩個人一起互相支持，互相理解才能做得到。」林夏薇老公知道她對演戲仍有份熱愛，於是贊成她繼續追夢，而林夏薇亦盡量1年拍1劇。她分享現時夫妻相處十分簡單，二人盡量不帶工作回家，一同煮飯，無聊事也可聊足一整夜，稍有難過之時，互相充當聆聽者：「我都好享受這狀態，回到家會有種『好屋企』的感覺。」

也許用速度感能更快達到目標，但同樣的事，換個節奏，沿途風景可以不一樣；別讓未來回望時只得錯過與後悔，眷戀那回不去的曾經。適時停下，也是一種身心需要。

記者、造型：程佩敏 攝影：黃寶瑩 剪接：呂志豪、余家富 製作人：詹郭敏、呂志豪 統籌：梁秀雅 化妝：江中平 髮型：Ivan Lee @Headquarters 服裝提供：Weekend Max Mara、Iris & Ink @THE OUTNET、Brunello Cucinelli @THE OUTNET 場地：RENT-A-KITCHEN 出租廚房、想爺爺了

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